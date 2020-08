Alors que nous luttons contre la pandémie de COVID-19, il est facile de sombrer dans l’apitoiement sur soi et d’oublier d’autres tragédies humaines, dont beaucoup ont été aggravées par la crise. L’un d’eux est le fait que plus de 13 millions de Syriens ont été déplacés en raison de la guerre civile, dont près de la moitié ont quitté le pays. Tout le monde connaît les noms Assad et Poutine, Erdoğan et Trump. Mais les histoires de gens ordinaires tués ou arrachés de leurs maisons et partant à la recherche d’une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs enfants sont largement inconnues.

Pour être honnête, assis dans ma maison confortable à Chicago, diffusant The Marvelous Mme Maisel, c’est difficile à comprendre. Après tout, je suis un Américain riche, blanc et privilégié, ce qui est à peu près aussi bon que possible, même dans des moments comme ceux-ci.

Et pourtant, la seule raison pour laquelle je vis cette vie ici, c’est à cause d’une femme syrienne qui s’est lancée contre toute attente il y a 100 ans dans des circonstances qui ne sont pas sans rappeler celles des réfugiés syriens aujourd’hui. Elle s’appelait Warde Abi-Habib Salameh et elle était mon arrière-grand-mère. En 1919, elle avait 33 ans et vivait à Roumieh, un petit village dans les montagnes à l’est de Beyrouth dans l’actuel Liban. Les Salamehs étaient des maronites, une secte de chrétiens tolérée par leurs maîtres ottomans à Constantinople. Mais alors, comme maintenant, la guerre et une pandémie mondiale ont tout changé.

L’Empire ottoman, surnommé «l’homme malade de l’Europe», était déjà en déclin avant que les «grandes puissances» – l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la Russie et l’Autriche-Hongrie – ne fassent la guerre en Syrie. La Première Guerre mondiale a mis fin aux siècles de domination ottomane et, à son tour, a apporté des souffrances incalculables aux innocents. Au cours des trois années qui ont précédé le départ de Warde pour l’Amérique, la moitié de la population de l’actuel Liban – quelque 200 000 personnes – est morte de faim. La grippe espagnole de 1918-20 a tué d’innombrables autres. Les horreurs de survivre à cette époque se sont répercutées sur les hurlements de la Virginie occidentale, quelque six décennies plus tard. Je me souviens d’être assis sur les genoux de vieilles femmes parlant arabe et buvant de l’arak, les écoutant gémir en souvenir des perdus.

Peut-être que l’une des victimes de la grande famine ou de la grippe espagnole était mon arrière-grand-père. Ou peut-être qu’il a été tué par une balle russe. Ou peut-être qu’il est mort d’une crise cardiaque dans une oliveraie. J’ai entendu toutes ces possibilités. Mais quelle qu’en soit la cause, il laisse Warde seul avec trois jeunes enfants: Camille (15), Emil (9) et Jacob (6). (Sa fille aînée, Amalia, était mariée et est restée.) Ils devaient être sans espoir. L’armistice de Mudros qui a mis fin à la guerre au Moyen-Orient n’a rien changé pour eux. Cela ne leur a pas apporté de nourriture, de travail ou d’opportunité. La Syrie était dans les limbes. (La résolution de San Remo de 1920, qui a donné le contrôle français sur la Syrie, était dans le futur.) Alors que les grandes puissances se disputaient la position et le pouvoir, Roumieh n’était pas en tête de la liste des priorités de personne.

La fille de Warde, Amalia, et ses petits-enfants. | Gracieuseté de Todd Henderson

Alors Warde ramassa le peu qu’elle avait – quelques valises pleines de vêtements – et partit pour l’Amérique. Elle avait des parents qui s’étaient rendus là-bas lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, pour finalement s’installer dans les environs de Wheeling, en Virginie occidentale. At-elle appris d’eux qu’il y avait de l’espoir là-bas, ou espérait-elle simplement qu’il y en avait? Dans les deux cas, partir pour l’Amérique était un acte de pur désespoir.

Les archives d’Ellis Island me disent que Warde et les enfants sont arrivés sur le navire français La Touraine, qui a mis les voiles du Havre, en France, en 1920. La traversée de l’Atlantique a pris environ six jours alors. Mais c’était la partie facile. De Roumieh au Havre, c’est quelque 4400 kilomètres par voie terrestre ou maritime. S’ils voyageaient par voie terrestre, le voyage les aurait menés à travers la Serbie ravagée par la guerre, la carcasse d’Autriche-affamée et ce qui restait de villages en Allemagne et en France. La grippe hantait toujours tous les villages. Plus probablement, ils sont allés en bateau, traversant la mer Méditerranée pendant les mois orageux et froids de l’hiver. Le voyage a pris plusieurs semaines à ce moment-là. Au total, Warde et ses enfants – mon grand-père Jacob le plus jeune – ont probablement passé un mois en transit. Qu’ont-ils mangé? Comment se sont-ils divertis? À quoi pensaient-ils les attendre en Amérique alors qu’ils se blottissaient contre le froid, la mer et la grippe?

J’ai trois enfants – les arrière-arrière-petits-enfants de Warde – âgés de 9 à 15 ans, à peu près le même âge que mon grand-père, son frère et sa sœur lorsqu’ils ont quitté la Syrie pour l’Amérique. Voyager au centre-ville dans notre Volvo à sept passagers peut être ardu, car nous nous battons pour l’espace, la musique et dont l’iPhone reçoit le chargeur. Nous sommes tous extrêmement gâtés, même aujourd’hui. Même lorsque j’essaie de me sentir humilié par la dureté de mes ancêtres ou que j’essaie de l’utiliser pour recalibrer, la précipitation de mes préoccupations relativement mesquines me submerge. Pourtant, je soupçonne que Warde serait fière de ses arrière-arrière-petits-enfants, et je crois que son sacrifice en valait la peine.

Les papiers de citoyenneté du grand-père de Henderson. | Gracieuseté de Todd Henderson

Ma famille est arrivée à terre à Ellis Island. En regardant leurs griffonnages, leurs noms choisis et leurs anniversaires inventés – Jacob a choisi le 1er janvier, comme tant d’autres immigrants – dans leurs dossiers d’immigration, j’essaie de les imaginer. J’essaie d’imaginer ce qu’ils ont ressenti en faisant la queue – l’incertitude, les possibilités, le froid. J’essaye de les imaginer en quarantaine. J’essaie d’imaginer ce qu’ils ont ressenti à la fin de leur quarantaine et ce qu’ils ont ressenti lorsque l’Amérique s’est ouverte à eux.

L’esprit d’accueil que l’Amérique montrait alors à ma famille se ferme de plus en plus. En 2018, les États-Unis ont accueilli moins de 100 des millions de Syriens souhaitant, comme Warde l’a fait, une vie meilleure ici.

Je ne sais pas comment Warde et ses jeunes enfants se sont rendus par voie terrestre en Virginie occidentale et ce qui les attendait là-bas. Je sais qu’elle a ouvert son propre magasin de soda et a rarement arrêté de bouger. Tout le monde se souvient d’elle comme sévère et concentrée. Comment aurait-elle pu ne pas l’être?

Jacob est allé au lycée militaire, a étudié à l’état de l’Ohio et est devenu médecin. Il a eu trois enfants, ma mère au milieu. Elle a grandi un Jacobs, pas un Salameh, parce que mon grand-père a changé son nom pour s’intégrer et laisser les conflits du Vieux Monde derrière. Il renaît et a beaucoup vécu le rêve américain.

Mais ça n’a jamais été facile. Il travaillait constamment aux côtés de Warde quand il était jeune, et il manquait toujours quelque chose. Au moment où ils ont trouvé leur place, ils ont de nouveau souffert de la Grande Dépression et d’autres guerres. Même dans les meilleurs moments, ce n’était pas facile pour les Salamehs. PapPap Doc, comme je l’appelais, parlait souvent d’être différent, de porter un costume et des luttes d’intégration.

Être différent n’a pas disparu. Quand ma mère est tombée amoureuse d’un garçon de ferme de l’Ohio, les faits sur ses origines étaient un problème, pas une curiosité. Elle était de la mauvaise couleur et de la mauvaise religion. Elle a mangé la mauvaise nourriture. Associé aux mauvais types de personnes. Mes parents ont persévéré et j’ai de nouveau bénéficié de la ténacité de mes ancêtres.

Il n’est pas trop tard pour moi de remercier mes parents, comme je l’ai fait avec mon grand-père avant sa mort. Il a haussé les épaules de manière caractéristique. Je n’ai jamais rencontré Warde, qui est décédée avant ma naissance. Je n’ai jamais pu entendre ses histoires ni comprendre ce qu’il fallait et ce qu’elle ressentait. Sachant ce que je fais d’elle et des gens de cette époque, je n’aurais probablement pas entendu grand-chose. Ce qu’il fallait faire était fait. La chance qui lui a permis de survivre à la famine, à la grippe, à la guerre, au voyage et au travail qui l’attendaient ici était la main de Dieu, je suppose qu’elle l’aurait dit. Je la crédite à la place. Elle a survécu à ce que peu ont fait ou ont pu. Elle a tout fait.

Mais sa grandeur n’a été possible que parce qu’une porte a été ouverte et une main tendue. Elle a été accueillie par un pays suffisamment confiant en lui-même pour se rendre compte que, plusieurs générations plus tard, les descendants de Warde non seulement récolteraient les fruits de ce pays, mais aussi chanteraient ses louanges. Quand cette pandémie prendra fin, comme elle le fera, nous espérons que nous rouvrirons nos portes.