Images vidéo diffusées ce samedi par la chaîne de télévision . montrent un prisonnier noir aux États-Unis se plaignant de ne pas pouvoir respirer, alors qu’il était soigné par cinq agents pénitentiaires et une infirmière, avant de mourir dans un hôpital. Dans l’enregistrement, vous pouvez voir John Elliott Neville, 56 ans, disant à plusieurs reprises «Je ne peux pas respirer», la même phrase qu’un autre Afro-Américain, George Floyd, a prononcée à Minneapolis à la fin du mois de mai avant de suffoquer à mort lorsqu’il est arrêté par un policier blanc.

La mort de Floyd a déclenché une vague de protestations et d’émeutes dans plusieurs villes des États-Unis, qui a duré des semaines.

. a expliqué que les images de Neville avaient été publiées cette semaine sur ordre d’un juge de Caroline du Nord.

Neville, qui était détenu dans une prison du comté de Forsyth pour avoir agressé une femme, a été traité par cinq agents et une infirmière après être tombé de sa couchette dans son sommeil en raison d’un problème médical. Pendant les 45 minutes environ d’enregistrements réalisés avec le corps et les caméras habituelles des agents le 2 décembre, un jour après son arrestation, Neville est vu désorienté et avec des difficultés respiratoires, tenu par les cinq fonctionnaires qui l’ont transféré. hors de sa cellule.

Dans un premier temps, les agents lui demandent de s’allonger et l’informent qu’il vient de subir des crises, puis le transfèrent d’une cellule.

Neville se plaint et dit: «Laisse-moi partir» et «Aide-moi».

L’un des fonctionnaires fait remarquer: «John, écoutez-moi. Vous avez un problème médical. Tu as besoin de te calmer, vous avez besoin de vous calmer « . Cependant, le prisonnier crie et essaie de s’échapper: «Lâchez-moi, laissez-moi partir. Bouge tes mains, soulève-moi. Allons-y! »

Suite à cet événement, Neville est resté inconscient et est décédé plus tard dans un hôpital.

Les six personnes impliquées ont été accusées d’homicide involontaire et licenciées, comme l’a expliqué le procureur du district de Forsyth, Jim O’Neill. Le shérif du comté Bobby Kimbrough Jr. s’est excusé auprès de la famille du défunt après la sortie de la vidéo.

Les dernières images de Floyd

Nouvelles images du meurtre de George Floyd, l’homme afro-américain qui est mort d’étouffement après qu’un policier s’est agenouillé sur le cou pendant plus de huit minutes, ont été rendus publics ces derniers jours. Il s’agit des enregistrements de la caméra de deux des quatre agents impliqués dans l’incident, qui a eu lieu dans la ville de Minneapolis le 25 mai et a commencé après qu’un propriétaire de magasin a accusé Floyd d’avoir utilisé une fausse facture pour acheter des cigarettes.

Nouvelle vidéo du meurtre de George Floyd

Les images les plus complètes correspondent à la caméra du désormais ancien policier Alex Kueng. La séquence, d’une durée de 18 minutes, Cela s’étend du moment où les agents ont confronté l’homme dans sa voiture à sa mort sous le genou de Derek Chauvin, après qu’il ait dit à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer..

L’interaction commence lorsque Thomas Lane frappe une lampe de poche sur la vitre de la voiture de Floyd et Il pointe son arme sur lui quand il ouvre la porte. Son ex, Shawanda Hill, est sur le siège arrière et un ami, Maurice Hall, est sur le siège passager.

Floyd, 46 ans, est désemparé depuis le début, s’excusant abondamment et assurant qu’il obéirait aux ordres des officiers. Il explique également qu’il est dans cet état émotionnel parce qu’il a été abattu dans le passé et parce que sa mère est décédée il y a peu de temps..

Hors de la voiture, les agents menottent et emmènent Floyd à la patrouille, qui pleure inconsolablement et assure qu’il n’est pas une menace. «Je ne suis pas ce genre d’homme», dit-il à différentes occasions. En attendant, l’un des policiers demande à ses compagnons: « Pourquoi vous comportez-vous bizarrement et ne nous montrez pas vos mains? » « Parce qu’il a été abattu dans le passé », répond Hill, qui après que l’agent Lane demande si Floyd est drogué Elle suggère d’un geste que son ex a des problèmes de santé mentale. « Avec la police », ajoute-t-il.

Les deux flics emmènent alors Floyd à la patrouille. Et c’est là que la situation s’aggrave. Le premier essaie de faire monter l’homme dans le véhicule, mais il leur dit qu’il est claustrophobe. Puis il tombe au sol, toujours en larmes. «Arrête de tomber!» Crie l’un des officiers, essayant à plusieurs reprises de faire asseoir Floyd.

Floyd poursuit en disant qu’il est claustrophobe et qu’il panique en montant dans la voiture. « Je vais mourir ici. Je viens d’avoir COVID-19« , Il dit. Lane propose de baisser la fenêtre, mais cela ne semble pas rassurer Floyd, qui prétend qu’il est terrifié. Peu de temps après, les deux autres policiers impliqués dans l’incident apparaissent, Tou Thao et Derek Chauvin.

Les agents font monter Floyd dans la voiture et ferment l’une des portes. Cependant, l’homme sort par la porte arrière opposée. Quelques secondes plus tard, les images se concentrent sur lui au sol et avec trois des officiers au-dessus de lui, l’un d’eux, Chauvin pose son genou sur son cou.

C’est alors que commence la séquence qui a catalysé des marches massives contre le racisme dans le pays et dans le monde. Floyd répète constamment qu’il ne peut pas respirer. Elle appelle également sa mère et leur demande de dire à sa fille qu’elle l’aime. L’un des officiers a rejeté leurs demandes, assurant que «cela prend beaucoup d’oxygène pour parler».

Images de l’arrestation de Floyd

Peu de temps après, Floyd cesse de parler et de bouger. Puis les voix des passants qui ont assisté à la scène commencent à se faire entendre et à avertir que l’homme a perdu connaissance. La séquence se termine peu de temps après que Kueng ait pris le pouls de Floyd..

Avec des informations d’. et d’Europa Press

