Suhail Naqshbandi a quitté son emploi après que son journal ait refusé de publier son travail

Le 5 août de l’année dernière, l’Inde a révoqué le statut spécial du Jammu-et-Cachemire, l’a divisé en deux territoires sous contrôle fédéral et a imposé un verrouillage sans précédent. Jehangir Ali rapporte de Srinagar pourquoi cette décision a porté un coup à la liberté d’expression dans la vallée.

Des mois après que le parti au pouvoir Bharatiya Janata (BJP) de Narendra Modi a dépouillé la région de son autonomie, une femme au foyer de la vallée dominée par les musulmans a dit à un ami de son fils de faire attention.

« Jure sur moi, fils, » dit Shameena Bano à Ishfaq Kawa, « Je veux que tu restes à la maison. »

Les craintes de la femme de 58 ans d’un pomiculteur n’étaient pas sans fondement.

Son fils Ashiq Hussain Dar était parti travailler depuis son domicile dans la région agitée de Shopian en 2014. L’homme de 27 ans n’est jamais rentré chez lui.

Ashiq faisait partie des milliers de personnes qui ont disparu au cours des 20 dernières années au milieu d’une insurrection contre la domination indienne au Cachemire.

Mme Bano pense que les forces de sécurité ont récupéré son fils. L’armée indienne a toujours nié de telles accusations.

Pour Mme Bano, la répression du mois d’août n’était qu’un sombre rappel des troubles persistants dans la vallée dominée par les musulmans, où vivent huit millions de personnes.

Immédiatement après la décision, la vallée a été étranglée par un blocus des communications. Des milliers de dirigeants politiques, d’hommes d’affaires et de militants ont été arrêtés. Les protestations étaient interdites. Les forces de sécurité ont été accusées d’avoir passé à tabac et torturé. L’Inde a toujours qualifié les allégations de « sans fondement et sans fondement ».

M. Kawa a pris au sérieux les conseils de Mme Bano.

Il avait perdu son emploi de responsable marketing dans une entreprise automobile. Alors il s’est accroupi et a commencé à écrire de la poésie.

Les chansons de verrouillage d’Ishfaq Kawa ont été vues plus d’un million de fois sur YouTube

Il a creusé dans ses économies et emprunté à des amis, et avec l’argent, il a acheté du matériel et transformé sa chambre en studio d’enregistrement de fortune. Il voulait transformer ses poèmes en chansons.

L’une des chansons de M. Kawa était:

Un jour tu me chercheras partout / Tu pleureras la visite du sympathisant / Mais garde ton cœur tourné vers moi / Je reviendrai comme un rêve

L’histoire continue

« J’ai essayé de capturer la douleur de la séparation. Cela pourrait être l’expression du désir d’une mère pour son fils, ou des amants ou amis qui ont été séparés en raison du verrouillage », a déclaré M. Kawa.

Il a enregistré une autre chanson appelée Nund Bani (bien-aimé), un chant douloureux d’une mère qui aspire à son fils disparu. La vidéo de la chanson a été visionnée plus de 1,5 million de fois et a suscité plus de 8 000 commentaires sur YouTube.

Beaucoup comme M. Kawa ont repris leur travail tranquillement pendant le verrouillage, maintenant exacerbé par la pandémie de Covid-19 dans l’État. Le Jammu-et-Cachemire a jusqu’à présent signalé plus de 7 500 infections et plus de 400 décès dus à la maladie.

Quelques mois avant le dépouillement de l’autonomie du Cachemire, Suhail Naqshbandi, un dessinateur basé à Srinagar, a quitté son emploi après que le journal pour lequel il travaillait ait commencé à refuser de publier son travail.

Le verrouillage étant imposé, M. Naqshbandi n’a pas pu dessiner. Il a dû faire face aux angoisses de son fils de sept ans qui n’arrêtait pas de se poser des questions sur le fait de ne pas pouvoir aller à l’école ou jouer avec ses amis. Il a repris le travail quelques mois plus tard.

L’une de ses œuvres récentes montre un groupe de maisons à Srinagar en feu. Un panache de fumée s’élève avec les paroles du premier Premier ministre indien Jawaharlal Nehru selon lesquelles Delhi respectera le droit à l’autodétermination du peuple du Cachemire. Son travail a été largement partagé sur les réseaux sociaux.

Un autre montre un homme du Cachemire, bâillonné et attaché à un arbre dans un jardin avec une mention «Stay Home Stay Safe», tournant la tête pour regarder un photographe indien qui prend des photos de touristes en robes traditionnelles du Cachemire.

« Cela m’aide à extérioriser la douleur d’être un Cachemire, d’être victime d’oppression », a déclaré M. Naqshbandi. « Je sais que je pourrais atterrir en prison si je m’exprime librement. Mais si je ne m’exprime pas, cela m’affectera davantage. »

La plupart des artistes et journalistes affirment que leurs libertés ont été restreintes depuis août dernier.

En avril, la police a porté plainte et appelé Peerzada Ashiq, un journaliste appartenant au journal influent The Hindu, pour avoir rapporté que le gouvernement avait autorisé deux familles à exhumer les corps de leurs fils militants d’un cimetière après que « la police leur avait refusé l’autorisation « .

En février, le journaliste du magazine Outlook Naseer Ganai a été interrogé par la police pour avoir rendu compte d’une déclaration d’un groupe séparatiste interdit.

Lorsqu’un jeune journaliste a écrit sur les agressions présumées contre des civils par les forces gouvernementales lors d’opérations de peignage, un policier l’a appelée.

« En ce moment, étant une personne mature », lui a dit l’officier, « vous devriez écrire des histoires positives sur le Cachemire. »

Un matin récent de juillet, un parent du journaliste a été malmené à un poste de contrôle de la police. Le journaliste a publié un article sur l’incident sur Twitter.

Bientôt, un policier a appelé la journaliste, lui demandant de se présenter là-bas dans l’heure.

Au poste de police, les flics ont demandé à porter plainte, ce que le journaliste a démenti. « Il était inutile de porter plainte. Nos collègues sont visés depuis des années. Beaucoup d’entre eux ont porté plainte mais le gouvernement a-t-il agi? »

L’officier a ensuite dicté un tweet et a demandé à la journaliste d’afficher la «clarification» sur Twitter, ce qu’elle a fait. Lorsque le journaliste a quitté le poste de police, le policier lui a dit qu’il suivrait son travail dans les journaux.

M. Naqshbandi a recommencé à dessiner pendant le verrouillage

« L’épisode a eu un lourd tribut mental et j’ai dû rendre visite à un psychiatre », a déclaré le journaliste, qui préfère rester anonyme.

Le groupe de défense des droits Amnesty International a documenté au moins 10 cas où des journalistes ont été interpellés pour leurs reportages.

«Le harcèlement et l’intimidation des journalistes par le biais de lois draconiennes menacent les efforts visant à lutter contre la pandémie de Covid-19 et créent une atmosphère de peur et de représailles au Cachemire», dit Amnesty. Le Dr Sheikh Showkat, qui enseigne le droit à l’Université centrale du Cachemire, dit qu’il y a une « illusion de normalité, mais il y a une censure non déclarée en place ».

Les Cachemiris ne sont pas étrangers aux verrouillages. Selon un rapport récent des chambres de commerce et d’industrie du Cachemire, la vallée est fermée depuis plus de 3 000 jours depuis 1989 lorsqu’une insurrection armée contre le régime indien a éclaté dans la région.

Mais le verrouillage depuis août dernier a été plus paralysant que ceux du passé.

L’interdiction de l’Internet mobile haut débit a anéanti les entreprises. Les étudiants ont eu du mal pendant les cours en ligne en raison d’une mauvaise connectivité. L’avocat spécialisé en technologie Mishi Choudhary déclare que « 365 jours de non pour ralentir Internet dans » l’Inde numérique « est une ingérence injustifiée du gouvernement dans les droits fondamentaux d’une population ». Quelque 80% des emplois dans l’industrie du tourisme autrefois florissante ont été perdus au cours de l’année écoulée, selon un rapport du Forum pour les droits de l’homme au Jammu-et-Cachemire.

« L’humeur [in Kashmir] ne peut pas être décrit comme un espoir ou un optimisme », déclare le Dr Aijaz Ashraf Wani, qui enseigne les sciences politiques à l’Université du Cachemire.

« Cela augmentera la méfiance qui est devenue la cause immédiate des jeunes qui prennent l’arme pour combattre la domination indienne. Je ne sais pas comment cela va être résolu ou s’il y a réellement des inquiétudes à ce sujet à Delhi. »

Jehangir Ali est un journaliste indépendant basé à Srinagar