L’Inde c’est un endroit énigmatique. Considéré comme l’un des pays les plus grands et les plus surpeuplés du globe terrestre, le pays d’Asie du Sud possède également l’une des cultures et des modes de vie qui attirent le plus l’attention du monde pour sa richesse et son antiquité millénaire.

Netflix a récemment lancé l’émission de téléréalité «The Matchmaker», qui dépeint de manière glamour la figure du «Matchmaker» dans la culture indienne. Mais dans quelle mesure est-il important pour les citoyens de ce pays d’organiser un mariage avec la personne idéale »?

Les informations publiées par le portail d’information américain CBS indiquent que 90% des les mariages existant en Inde étaient arrangé selon des normes familiales et sociales strictes.

D’un autre côté, une enquête publiée par le cabinet d’études de marché IPSOS assure qu’en 2013, 70% des jeunes en Inde cherchaient à se marier par le biais de mariages arrangés. On considère que dans ce pays, la plupart des gens ont une façon de penser conservatrice et, au moins à court terme, cette statistique ne peut pas baisser.

¿Qu’est-ce qu’un mariage arrangé?

UNE mariage arrangé’ en Inde, il est multidimensionnel: les «célibataires» et «célibataires» ne cherchent pas seulement à «se marier» avec ce parti qui est physiquement attrayant ou qui a de grandes possibilités économiques. Les exigences vont beaucoup plus loin et ont à voir avec le système des castes qui prévaut encore dans ce pays.

En entretien avec Groupe de formule, ongle jeune inde, qui préfère garder l’anonymat pour éviter d’éventuels mépris de sa famille et de ses amis proches, assure qu’il est conscient que sa caste est d’une « lignée élevée et reconnue », qu’il est une personne qui a étudié à l’étranger et a un « CV » enviable ».

Pour cette raison, les caractéristiques qu’il demande ‘homme idéal’ Ils sont élevés: une caste égale ou supérieure à la sienne, un enseignement supérieur de niveau master ou doctorat, achevé de préférence dans des universités anglophones ou situées dans des pays développés.

La recherche de la possibilité de vivre dans un autre pays est une priorité pour de nombreux Indiens.

Je suis de haute caste et la personne que j’épouse doit avoir une bonne dot à offrir. Je suis en bonne santé et jeune, je pense que je peux le demander », a-t-elle déclaré.

Critique sociale

Tout le monde ne considère pas que la culture du mariage arrangé convient à la société indienne. D’accord avec collectifs féministes, émergeant de plus en plus dans cette nation, le simple fait de penser que quelqu’un a si peu de capacité à choisir un partenaire pour se marier en toute liberté est alarmant.

En revanche, tous les jeunes ne considèrent pas que se marier dans le cadre d’un régime mariage arrangé être une option pour eux.

Un autre témoignage recueilli par Grupo Fórmula indique que « tout signe de progrès que l’Inde pourrait avoir s’arrête à l’insistance de certains à vivre comme ils le feraient il y a mille ans ».