Cadre fourni par Apple TV + montrant Ted Lasso. . / Apple Tv +

Los Angeles (USA), 11 août (.) .- Un entraîneur américain sans aucune idée du football et tente sa chance en Premier League? C’est la prémisse de « Ted Lasso », la fabuleuse comédie entre émotionnel et surréaliste d’Apple TV + dont le protagoniste, Jason Sudeikis, s’est retrouvé « amoureux de haut en bas » avec un sport qu’il ignorait jusque-là.

« Il est difficile que cela ne vous arrive pas lorsque vous parvenez à aller à un match de football professionnel, et bien sûr si c’est au Royaume-Uni », a-t-il commenté dans une interview avec ..

« Nous avons regardé les matchs dans les pubs, nous avons regardé les matchs dans le stade, et j’ai adoré être entouré par cette énergie incroyable et contagieuse », a-t-il ajouté.

Très réussi dans la série avec son ton tendre, Sudeikis est l’âme de l’équipe « Ted Lasso », qui ouvre ce vendredi et dont la programmation comprend également Brendan Hunt, Hannah Waddingham et Together Temple.

Bien sûr, le chemin de ce projet vers le terrain a été très particulier, puisque le personnage a été créé à l’origine pour certaines annonces NBC sur la Premier League qui, après être devenu très populaire sur Internet, ont conduit à Sudeikis et ses coéquipiers. penser qu’il y avait beaucoup plus à gratter dans cette idée.

DE « FIFA » À LA TÉLÉVISION

Sans aller à l’extrême fou de son alter ego, qui ne sait pas ce qu’est un hors-jeu et pense qu’il y a quatre quarts dans un match de football, Sudeikis a admis que ce sport ne faisait pas partie de ses passions.

« La plupart de mes connaissances sont venues de jouer au football quand j’avais environ 6 ou 7 ans. Ensuite, il y a eu une grande interruption », se souvient-il.

« Et je pense que c’était jusqu’à l’automne 2000. Donc, je vivais à Amsterdam, je travaillais dans un théâtre, et mon ami Brendan Hunt et moi jouions beaucoup ‘FIFA’ sur PlayStation. Il choisissait Arsenal et j’allais avec Manchester United, c’était donc Bergkamp et Henry contre Rooney et Beckham … »at-il ajouté.

Avec ce niveau d’expert dans le monde numérique, Sudeikis est entré dans cette série dans laquelle Ted Lasso débarque dans une équipe au bord de la ruine sportive et dans laquelle il y a de tout: une propriétaire assoiffée de vengeance (Hannah Waddingham), un attaquant vaniteux (Phil Dunster), un capitaine vétéran aux heures creuses (Brett Goldstein), un ouvrier très peu sûr de lui (Nick Mohammed) ou une promesse latine enthousiaste (Cristo Fernández).

Contrairement aux publicités, Ted Lasso de l’émission n’est pas si maladroit et maladroit mais est, au fond, un gars avec une intelligence subtile et un cœur gigantesque.

« Nous voulions que la prémisse soit crédible, qu’elle existe dans le monde réel », a-t-il précisé.

« Que ce n’était pas parodique ou satirique comme » The Naked Gun « (1988) ou » Airplane! » (1980), qui ne sont que des blagues, des blagues et des blagues … Ce style est génial, mais j’ai senti que Ted Lasso en avait plus et que dans les publicités nous n’avions fait qu’effleurer la surface », a-t-il commenté.

DE «SCRUBS» À «TED LASSO»

Une partie très importante de l’approche humaniste de la série porte la signature de Bill Lawrence, producteur et scénariste dans « Ted Lasso » et cela avec le succès « Scrubs » (2001-2010) a déjà démontré que la comédie la plus folle n’est pas en contradiction avec un regarder avec amour leurs personnages et leurs histoires.

«Nous voulions que Ted Lasso ait une curieuse ignorance», dit-il.

«En ce moment, notre discours social est plein d’ignorance et d’arrogance, où les gens ne savent pas quelque chose mais disent:« Je sais tout, je sais plus que vous ». Au lieu de cela, Ted dit:« Que signifie descendre en deuxième? « , exemplifié.

« Jason voulait vraiment faire un spectacle qui était optimiste et plein d’espoir. J’adore les comédies cyniques et je regarde ‘Veep’ (2012-2019) ou ’30 Rock ‘(2006-2013), où les personnages sont provocants et certains Ils sont sans âme. Mais dans notre série, nous nous sommes vraiment souciés du fait que c’était plein d’espoir et d’optimisme, que vous puissiez sentir qu’il y a une lumière au bout du tunnel », a-t-il ajouté.

En ce sens, un aspect très frappant est que, dans un environnement comme le football marqué en grande partie par le machisme et l’agressivité, la série propose délicatement une représentation différente de la masculinité, notamment à travers l’amitié attachante et très chaleureuse. entre Ted Lasso et son inséparable entraîneur adjoint Coach Beard (Brendan Hunt).

« Aucun de nous n’est particulièrement macho ou violent », a déclaré Hunt, qui est le co-créateur de « Ted Lasso » avec Sudeikis.

« Je pense juste qu’il y a plus d’une façon d’être un homme. Il y a des millions de façons. Et essayer de montrer quel homme vous êtes tout le temps n’est vraiment pas spécialement masculin, » ferma-t-il.

David Villafranca