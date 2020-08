Juana Viale

Depuis qu’elle a remplacé sa grand-mère, Mirtha Legrand, dans ses deux cycles en Les treize, Juana Viale acquis une grande exposition. Avec un style décontracté, l’actrice a réussi à très bien mener à bien ces programmes à tel point que Chiquita lui a fait une grande reconnaissance: « Cette chaise a maintenant deux propriétaires ».

La fille de Marcela Tinayre Il a parlé de cet énorme défi dans sa carrière artistique, des questions politiques et d’autres sujets dans une interview à distance avec Estelita, le personnage qu’il joue Jey Mammon dans sa nouvelle série télévisée, Estelita à la maison, qui a commencé ce matin sur l’écran de Amérique.

« Pour qui avez-vous voté (à l’élection présidentielle)? », A demandé l’animateur. «A (Mauricio) Macri»Répondit Juanita. Et quand il lui a demandé s’il choisirait à nouveau l’ancien président au lieu de Alberto Fernández, Juana a répondu avec confiance: « Je voterais à nouveau pour Macri ».

Puis le protagoniste du film Route sinueuse a précisé que son idéologie politique n’était pas Macrista et que le président Alberto Fernández « aime beaucoup », mais « pas ce qui vient derrière ». Puis, Estelita a demandé plus loin: « ¿Cristina (Kirchner) tu n’aime pas? ». « Oui », confirma Viale, validant cette impression.

Juana Viale a parlé de son idéologie politique (Vidéo: Estelita chez elle, Amérique) (ckong@infobae.com/Infobae)

En riant, Jey Mammon a également demandé à Juana si elle interrompait ses invités de la table, comme Mirtha avait l’habitude de le faire, qui restait à l’écart de la télévision puisque son âge est une personne à risque contre le coronavirus. « Non, je les laisse tous parler. »clarifie la soeur de Nacho viale sur sa manière de réaliser le cycle.

« Grâce à toi le K est revenu à la table »Estelita lui a dit. Sur un ton ironique, Juana a répondu à la pure ironie: «Heureusement! Il était temps. Je proposais déjà qu’ils me donnent une banane pour le dessert. En riant, le comédien a emboîté le pas et a plaisanté: « Parce que c’est le spectacle de gorilles maintenant, je deviens fou! » Et le chauffeur a ajouté: «Avant, ils ne voulaient pas venir. J’aime le K à venir, j’aime la pluralité, la diversité ».

Pendant la conférence, Estelita a ouvert le jeu: « Pensez-vous qu’Alberto termine le mandat? » Avec un sourire, Viale répondit: « Je pense qu’Alberto vient manger du canard dans mon programme ». De cette manière, les deux ont fait référence à un scandale qui a été généré il y a trois semaines lorsque l’actrice a été accusée d’être une «coupable» sur les réseaux sociaux pour une question pointue qu’elle avait posée sur son émission.

« J’adore que les k viennent à mon programme », a déclaré Juanita (Vidéo: « Estelita à la maison », Amérique) (ckong@infobae.com/Infobae)

Cet épisode s’est produit au milieu d’un débat entre l’économiste Roberto Cachanosky, l’avocat Alejandro Fargosi, l’ancien député Julio Barbaro et le journaliste María Julia Oliván. L’hôte a demandé si le président mettrait fin à son mandat. Voir la polémique qu’elle avait engendrée, elle a été obligée de s’excuser via son compte Twitter. Mais alors que les assauts se poursuivaient, la semaine suivante, il a fait une solide défense dans laquelle il a assuré: « Je ne suis un opérateur politique d’aucun espace«

Ce dimanche, Viale a rappelé ce moment dans son émission et a reconnu qu’elle se sentait très touchée par ce qui s’était passé: «C’est pour ça que j’ai écrit quelque chose, parce que je me sentais très marquée. D’abord parce que c’était une question, pas une intention. Parce que tout ce que je veux, c’est que l’Argentine fasse bien. Indistinct le drapeau que le président a ».

Enfin, il a ajouté: «J’ai demandé s’ils pensaient qu’Alberto mettait fin à son mandat. Mais c’était sous la forme d’une question, pas celle d’un putschiste ou parce qu’il ne voulait rien générer. Pour tout le chaos … Eh bien, ce n’est pas grave. Et cela m’a beaucoup affecté parce que je ne suis pas un politicien, je n’ai pas de groupe et je suis rouge ou blanc ou de n’importe quelle couleur. Je suis ici avec l’intention de fournir des informations et j’ai des gens qui pensent beaucoup mieux que moi. Ensuite, Cette fois, cela m’a beaucoup affecté qu’ils m’aient accusé d’être un golpista ou un gorille, ce qui entre parenthèses est un animal très intelligent, je veux dire. Mais je n’aime pas être classé comme quelque chose«

