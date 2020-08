David Slotnick / Business Insider

A JetBlue Airways Airbus A321neo, le précurseur de l'avion A321neoLR qui lancera le service européen de la compagnie aérienne.

Le PDG de JetBlue Airways, Robin Hayes, a confirmé jeudi à Bloomberg que le lancement des vols transatlantiques par la compagnie aérienne serait retardé à la fin de 2021.

Des vols à destination de Londres au départ de New York et de Boston ont été annoncés en avril 2019 avec de nouveaux avions commandés pour effectuer les liaisons.

La compagnie aérienne s’engage à réduire les tarifs sur l’itinéraire en proposant un produit compétitif à un prix inférieur, en particulier en classe affaires.

Londres appelle mais JetBlue Airways ne pourra pas encore répondre.

Le PDG de JetBlue, Robin Hayes, a confirmé dans une interview avec Bloomberg jeudi que les débuts européens tant attendus de sa compagnie aérienne seraient retardés à un début fin 2021, au plus tôt.

« Eh bien, ce sera plus tard en 2021 que ce que nous pensions à l’origine », a déclaré Hayes à Bloomberg, notant qu’il pensait que ce serait le bon moment car la demande de voyages refoulée encouragera davantage de voyageurs à réserver des billets.

JetBlue a annoncé pour la première fois son intention de s’étendre en Europe en avril 2019 dans le but de commercialiser son modèle unique à bas prix et à fioritures sur le marché transatlantique.

La pandémie de coronavirus, cependant, a largement étouffé les voyages internationaux en provenance des États-Unis. Les détenteurs de passeport américains ne sont actuellement pas autorisés à entrer dans la plupart des pays européens, les États-Unis ne montrant aucun signe de levée de la proclamation du président Donald Trump du 11 mars qui empêche largement les résidents européens d’entrer dans le pays.

Le service intercontinental est depuis longtemps un élément de base de la carte routière de JetBlue, car la compagnie aérienne dessert sept villes d’Amérique du Sud, mais les vols à travers l’Atlantique seront les plus longs de son réseau de routes de près de 500 miles. Pour se préparer au nouveau chapitre des vols long-courriers, JetBlue investit dans de nouveaux avions, de nouvelles cabines et un nouveau service en vol, tout en s’engageant à réduire les tarifs et à démocratiser les vols transatlantiques.

Les détails sont un secret bien gardé chez JetBlue depuis l’annonce, mais voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Premier arrêt: Londres

Londres sera la première destination européenne de JetBlue en 2021.

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/ZrNCCBkZ8X0TjSWi2YGQeA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcyMA–/https://media.zenfs03_fr/fr/fr/business_ins8_cas_base_base888_caf_s888_f_cf_s888_cf_s888_f_cf_s86 » -img « /> Londres sera la première destination européenne de JetBlue en 2021.

Seuls deux itinéraires transatlantiques ont été annoncés jusqu’à présent entre les hubs de JetBlue New York et Boston et Londres. Les deux sont très lucratifs grâce à leur attrait pour les voyageurs d’affaires et de loisirs, la liaison New York-Londres ayant rapporté à elle seule plus d’un milliard de dollars à British Airways ces dernières années.

Au-delà de la désignation de la ville, cependant, JetBlue n’a pas annoncé plus de détails sur sa dernière destination, y compris l’aéroport qui sera utilisé. Et quand il s’agit de Londres, les aéroports ne manquent pas, notamment Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted, Southend et City, bien que Heathrow et Gatwick soient les favoris des transporteurs américains desservant la capitale britannique.

La concurrence sera rude avec American, Delta, British Airways, United, Virgin Atlantic et Norwegian desservant tous la route avant la pandémie. Mais JetBlue pense qu’une concurrence accrue et son offre unique réduiront les tarifs de la liaison aérienne emblématique entre les deux villes puissantes économiques.

Au-delà de Londres, aucune ville supplémentaire n’a été annoncée, mais si JetBlue cherche à bousculer la concurrence sur les itinéraires à forte demande, des villes comme Paris, Amsterdam et Dublin pourraient certainement être les prochaines sur la liste.

Un nouvel avion pour une nouvelle ère

L'avion Airbus A321neo de JetBlue ouvre des routes plus longues que jamais grâce à sa gamme supérieure et son rendement énergétique.

« Src = » « class = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/RKfzOVDjDBzRPamR8L560A–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcyMC4xMDgwNTk0MzI2ODc5/https://media.zenfs.com/EN/business_insider_articles_888/bf4b4b22de80fe899f4e430c140ddd5d caas-img « /> L’avion Airbus A321neo de JetBlue ouvre des routes plus longues que jamais grâce à sa gamme supérieure et son rendement énergétique.

L’avion utilisé pour les vols transatlantiques sera le plus récent de la flotte de JetBlue, si nouveau qu’ils n’ont même pas encore été livrés. L’Airbus A321neoLR, ou long courrier, assurera d’abord la navette des passagers JetBlue entre Londres et la côte Est.

Il s’agit d’une version à autonomie étendue de l’A321neo, que JetBlue a commencé à exploiter en 2019, offrant une efficacité énergétique et une autonomie supplémentaires par rapport aux A321 de la génération actuelle également utilisés par la compagnie aérienne. Les avions de nouvelle génération permettent à JetBlue de voler vers d’autres destinations tout en restant fidèle à sa préférence de flotte à fuselage étroit.

L’A321neoLR a une portée maximale de 4000 miles nautiques, selon Airbus, ce qui en fait un nouveau favori parmi les compagnies aériennes transatlantiques comme TAP Air Portugal, Air Transat et Aer Lingus, car l’avion est moins cher à exploiter que les gros porteurs. De New York et Boston, JetBlue peut théoriquement faire voler l’avion sans escale vers toutes les capitales d’Europe occidentale et centrale.

En 2023, l’A321XLR devrait arriver chez la compagnie aérienne, offrant une autonomie supplémentaire de 700 miles nautiques. JetBlue aurait alors accès à la plus éloignée des plus grandes villes d’Europe, notamment Moscou, Istanbul et Kiev.

Divertissement en vol

Des divertissements en vol sont attendus sur tous les avions JetBlue, les Airbus A321neoLR et A321XLR n'étant pas différents.

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/bwMaixCp_DRKmS9.5zvrMA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcyMC4xNTE4MDI2NTY1NDY1/https://mDI2NTY1NDY1/https://mDI2NTY1NDY1/https://mDI2NTY1NDY3/https://mDI2NTY1NDY1/https://mDI2NTY1NDY1/https://mDI2NTY1NDY1/https://mDI2NTY1NDY1/https://medi2accs_business8/fc_business8_fs_bins_buffins » -img « /> Des divertissements en vol sont attendus sur tous les avions JetBlue, les Airbus A321neoLR et A321XLR n’étant pas différents.

Le divertissement en vol gratuit est l’élément essentiel de tout vol JetBlue, ce qui ne sera probablement pas différent sur les nouveaux vols vers l’Europe. JetBlue n’a cessé d’améliorer ses divertissements en vol ces dernières années avec l’arrivée de son premier Airbus A321 et le dernier A321neo propose désormais un produit révolutionnaire par rapport au système vieillissant encore présent sur les anciens avions de la compagnie aérienne.

La nouvelle offre comprend des écrans tactiles avec des capacités de couplage d’appareils, des films et des émissions de télévision à la demande, des jeux et des cartes mobiles. Le WiFi en vol sera probablement également proposé avec JetBlue faisant équipe avec Viasat pour le WiFi international par satellite sur ses vols A321neo; il reste cependant à voir si le service sera gratuit ou non.

Le nouveau jet comportera probablement également une alimentation dans le siège sous la forme de ports de chargement USB et de prises de courant 110v AC.

Bien que JetBlue n’ait pas dit si le nouvel avion A321neoLR ou A321XLR viendrait avec un nouveau système de divertissement en vol, la barre est déjà placée très haut.

Présentation d’un nouveau service en vol

La classe affaires Mint sera présente sur les vols transatlantiques mais sera surclassée pour le nouveau service.

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/g5GCQOAB9l9qX4yt9Dl9kg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcyMA–/https://media.zenfs.com/EN/business_insider » -img « /> La classe affaires Mint sera présente sur les vols transatlantiques mais sera surclassée pour le nouveau service.

Les services de repas sont généralement attendus sur les vols transatlantiques en raison de leur durée prolongée, d’autant plus que le vol en direction ouest sur les liaisons New York-Londres peut prendre jusqu’à huit heures. Cependant, aucun vol JetBlue actuel n’offre un service de repas ou de l’alcool gratuit en classe économique – pas même ses services intercontinentaux vers l’Amérique du Sud – il reste donc à voir si la compagnie aérienne introduira un service de repas pour les vols européens.

D’autres compagnies aériennes à bas prix desservant le marché, dont Norwegian, ont proposé des repas à l’achat au lieu d’une offre complémentaire. Il est peu probable que JetBlue emprunte cette voie comme son annonce l’indique: «En particulier en Europe, JetBlue élèvera la barre sur ce que les voyageurs peuvent attendre d’un transporteur à bas prix.

La classe affaires Mint de JetBlue – que l’on trouve sur les itinéraires transcontinentaux et autres itinéraires à forte demande – comprend un service de repas et est très bien cotée. La menthe devrait être offerte à bord de l’avion, mais pas dans sa version actuelle, a fait allusion la présidente de JetBlue, Joanna Geraghty, à l’annonce de la route en avril 2019 et la compagnie aérienne l’a confirmé dans son communiqué.

Mint offrira une « expérience de voyage intime et exclusive » aux passagers à un prix moins élevé que les sièges actuels en classe affaires des concurrents de la compagnie aérienne, selon le communiqué, un défi de taille qui devra voir JetBlue proposer un produit compétitif avec Virgin Atlantic. la nouvelle suite A350 Upper Class, la suite Delta One de Delta et la suite Club de British Airways, entre autres.

Tarifs bas, je m’en fous

JetBlue promet d'utiliser sa structure tarifaire à bas prix pour proposer des billets à bas prix et faire baisser les tarifs sur l'ensemble des itinéraires.

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/ioMEz2MyECXdvX6RFVfcoA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcyMA–/https://media.zenfs.com/FR/business_insider_5887a6ficles » -img « /> JetBlue promet d’utiliser sa structure tarifaire à bas prix pour proposer des billets à bas prix et faire baisser les tarifs sur l’ensemble des itinéraires.

JetBlue promet de réduire les tarifs sur les itinéraires en proposant ses propres tarifs bas, mais n’a pas précisé à quel point il ira. Les billets ne sont pas encore en vente pour le service et la compagnie aérienne n’a pas encore annoncé quelle sera l’offre de lancement.

Prendre l’avion pour Londres au départ de New York ou de Boston, avant la pandémie, pouvait aller de 300 $ à bien plus de 1000 $ aller-retour – selon la saison – mais même des compagnies aériennes à très bas prix desservant les routes d’hier et d’aujourd’hui telles que Primera Air , Le norvégien et le niveau ne descendaient généralement pas en dessous de 200 $ aller-retour.

JetBlue, bien qu’une compagnie aérienne à bas prix, proposera toujours des fioritures comme des divertissements en vol et des collations gratuites, ce qui s’ajoutera au coût de chaque vol.

