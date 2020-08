Les agents de l’immigration et des douanes américaines ont découvert mardi un tunnel de contrebande le long de la frontière américano-mexicaine, décrit comme le «tunnel le plus sophistiqué de l’histoire des États-Unis».

En juillet, des agents ont trouvé un gouffre entre les clôtures frontalières à la frontière américano-mexicaine lors d’une enquête sur un tunnel en cours, selon un communiqué de presse de l’ICE du 6 août. Le 27 juillet, la patrouille frontalière du secteur de Yuma a commencé à forer près du gouffre. Des tuyaux d’eau et des morceaux de bois ont été trouvés et une caméra a été placée à 25 pieds sous terre.

« Homeland Security Investigations et nos estimés partenaires des forces de l’ordre ont rapidement et efficacement travaillé ensemble pour découvrir et démanteler un tunnel transfrontalier à des fins de contrebande aux États-Unis », a déclaré Scott Brown, agent spécial en charge de HSI Phoenix, dans le communiqué. «Malgré la pandémie internationale, HSI et nos collègues des forces de l’ordre restent résilients et déterminés à poursuivre des activités criminelles dangereuses de contrebande transfrontalière le long de la frontière sud-ouest.

Les agents ont découvert le tunnel mardi avant qu’il ne soit terminé et il n’y avait pas d’accès du niveau de la surface au tunnel.

Le tunnel traverse la frontière de San Luis, en Arizona, à San Luis au Mexique et comprend un «passage pour l’homme» mesurant trois pieds de large et quatre pieds de haut, selon le communiqué. Il dispose également de conduites d’eau, de câblage électrique, d’un système de rails, de renforcement et d’étayage, et d’un «système de ventilation entièrement développé».

«Cela semble être le tunnel le plus sophistiqué de l’histoire des États-Unis, et certainement le plus sophistiqué que j’ai vu dans ma carrière», a déclaré Carl E Landrum, agent de patrouille en chef par intérim, dans le communiqué. «Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires – Homeland Security Investigations et les agences nationales et locales pour fournir la meilleure sécurité nationale possible.»

Des photos ont été publiées, montrant un passage sombre, ainsi que le site du gouffre où les équipes ont commencé à forer.

En janvier, les autorités fédérales ont découvert «le plus long tunnel transfrontalier illicite jamais découvert le long de la frontière sud-ouest», avait précédemment rapporté McClatchy News.

Le tunnel That s’étendait à 4309 pieds de Tijuana, au Mexique, au sud de la Californie.