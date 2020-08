Les Premios Juventud ont eu lieu malgré la pandémie de coronavirus et les artistes ne se sont pas mesurés avec leurs tenues Francisco Lachapel a enlevé ses vêtements et en a profité pour montrer ses charmes dans une robe très audacieuse Jomari Goyso a frappé du « ridicule » qu’il a fait pendant qu’Ana Patricia Gámez a donné la chaise de bon goût

Bonjour les amis mijos et mijas de LA CHACHA, bienvenue dans cet espace de poison dans lequel on se déchaîne avec des choses que les célébrités font qui nous laissent choquées par leurs événements et parce que la pandémie n’a pas arrêté l’inconscience de ces personnes depuis le milieu du spectacle Je serais enfermé et puis continuer, les Youth Awards ont eu lieu et les artistes qui avaient hâte de sortir pour attirer l’attention, ils nous ont ruinés et de manière choquante, car Jomari Goyso et Francisca Lachapel ont fait un énorme ridicule, tandis qu’Ana Patricia Gámez m’a laissé sidérée. .

Bon, on ne sait pas s’il faut rire ou pleurer ou quoi avec ça du monde dans lequel on vit mijas, car avec tout et les plus de 5 millions d’infections par coronavirus aux USA car les artistes sont déjà très excités et hier c’était fait un événement massif appelé Premios Juventud dans lequel il y avait plusieurs célébrités telles que Evaluna, Camilo, Danna Paola, Karol G, Sebastián Yatra, Natti Natasha, Manuel Turizo, Natanael Cano et d’autres, mais les trois qui nous occupent aujourd’hui sont les chefs d’orchestre Francisca Lachapel , Jomari Goyso et Ana Patricia Gámez.

Bon, allons-y avec la première, ma Francisca Lachapel qui ne m’en donne pas une en apparence, ni en conduite, et moins dans ces épreuves où elle semble tout sauf une gagnante de concours de beauté, et c’est que mijas, nous étions jaunes et Bien qu’ils disent que celle qui s’habille en jaune fait confiance à sa beauté, clairement cette petite femme ne savait pas se faire belle dans le miroir avant d’aller au Premios Juventud car la robe a l’air quatrième et plus improvisée que tout avec un demi-sein à l’extérieur et avec un haut qui, bien qu’il ait laissé ses attributs exposés, je ne pense pas qu’il convienne à ces événements.

« Très vulgaire », « Ceux dont il est tombé amoureux étaient AVEUGLES », « Quelle robe collante », « PANCHA sculpte bien ces jambes sales que vous avez », « On dirait un cabaret », « Oh si très vulgaire », « Quelle robe sooo horrible! Avec tant de belle mode, ils ont dû mettre une gaine si moche dessus »,« Horreur », lui ont commenté les gens de Mijas et nous ne lui en voulons pas avec une telle tenue et pour finir, ce masque ou ce masque ou ce qu’ils appellent, mais de l’horreur qui le fait paraître un sans-abri.

