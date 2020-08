Rédaction MundoHispánico

Mis à jour dans

16h44 HAE (20h44 GMT) 2, 2020

La mauvaise nouvelle continue à Suelta la sopa Après avoir quitté La Veneno Sandoval, Juan Manuel Cortés est en deuil Le chauffeur colombien partage un message émotionnel sur les réseaux sociaux

Après avoir quitté La Veneno Sandoval, le chauffeur colombien Juan Manuel Cortés, du programme Suelta la sopa, est en deuil et partage un message émotionnel sur les réseaux sociaux.

A travers son compte Instagram officiel, Juan Manuel Cortés s’est adressé à ses plus de 400 000 followers pour leur annoncer cette triste nouvelle.

Après avoir salué ses fans, Juan Manuel Cortés a commenté que ce monde vient de laisser une personne « extrêmement importante » pour lui, un grand maître spirituel dont il a beaucoup appris et qui a changé sa vie.

«Je fais référence à Karen Berg, qui était la fondatrice du Centre de la Kabbale, et avec qui j’ai suivi tant de cours. Elle quitte ce monde, mais remarquez, c’est une triste nouvelle car je ne pourrai plus la revoir, car je ne pourrai plus la voir en personne, je ne pourrai plus revoir ses cours, je ne pourrai plus d’avoir une expérience comme celle que j’ai vécue lorsque je l’ai accompagnée dans une interview sur Un Nuevo Día sur . il y a quelques années, en 2012 ″.

Quiet, le chauffeur colombien, qui pleure après la mort de Karen Berg, a exprimé que partager une interview en direct à la télévision avec elle était une expérience incroyable pour lui, mais que cela reste sans aucun doute avec les enseignements, depuis avant En suivant les cours au Centre de la Kabbale, il était une personne extrêmement réactive, qui se sentait comme une victime, blâmait les autres pour les choses qui lui arrivaient et réagissait négativement à toute circonstance.

«C’est quelque chose que j’ai complètement changé quand j’ai commencé à suivre ces cours, j’ai appris qu’il fallait être responsable, qu’il fallait assumer la responsabilité de ses actes, qu’au lieu de me plaindre parce que quelqu’un m’a fait quelque chose, je dois apprendre que la personne qui m’a fait quelque chose est un messager de Dieu ou un messager de lumière qui veut que j’apprenne quelque chose. «

Juan Manuel Cortés a avoué que quelque chose qu’il a appris de Karen Berg est qu’il faut être certain que vous ne pouvez pas changer les choses qui se passent autour de vous, mais vous pouvez changer la façon dont vous voyez les choses qui se passent autour de vous.

« Prendre ses responsabilités signifie aussi que les choses qui se passent dans votre vie, vous ne pouvez pas blâmer les autres, parce que vous devez assumer la responsabilité des choses que vous avez dites, des choses que vous avez faites ou on a arrêté de faire ou a cessé de dire ».

Le journaliste colombien a partagé que le fils de Karen Berg avait écrit un e-mail dans lequel il partageait la nouvelle de la mort de sa mère.

