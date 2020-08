Allégation: Kamala Harris a déclaré que si elle était élue, elle signerait un décret pour confisquer de force les armes à feu.

Depuis que la sénatrice californienne Kamala Harris a été sélectionnée le 11 août pour se présenter aux côtés du candidat démocrate présumé à la présidence Joe Biden, la désinformation sur ses antécédents et son éligibilité s’est rapidement répandue.

Un message qui gagne du terrain sur Facebook affirme que Harris a dit une fois que si elle était élue, elle enverrait les forces de l’ordre prendre les armes des gens.

«Si vous êtes élu et que vous ne rendez pas vos armes, je signerai un décret et la police se présentera à votre porte», lit-on dans le message, attribuant cette citation à Harris.

La page Facebook qui a publié la déclaration, «YET-iheart-NRA», a déclaré que le message se voulait hypothétique, mais que ses implications devraient être prises au sérieux dans sa réponse à la demande de commentaires et de clarification de USA TODAY.

« Quiconque comprend le fonctionnement du gouvernement (qui devrait être tout le monde au lycée et plus) comprend que les vice-présidents ne peuvent pas exécuter les ordres exécutifs », indique la page sur Facebook Messenger. « C’est une hypothèse. Son histoire publique de commentaires sur la confiscation des armes à feu montre que si elle assume le rôle de présidente, ce que beaucoup de gens considèrent comme une possibilité réelle, étant donné que Biden lutte contre la sénilité, ce n’est pas si difficile. «

Harris n’a pas dit ça

La citation attribuée à Harris dans le message est fabriquée. Il a commencé à circuler après que Harris eut donné son point de vue sur le contrôle des armes à feu lors d’un débat démocrate le 22 avril 2019. Harris a été interrogée sur les fusillades dans une école lors d’un événement à la mairie de ., et elle a répondu avec son plan de contrôle des armes à feu.

« Après avoir été élu (président), je donnerai au Congrès des États-Unis 100 jours pour se ressaisir et avoir le courage d’adopter des lois raisonnables sur la sécurité des armes à feu. Et s’ils ne le font pas, alors je prendrai des mesures exécutives », Harris m’a dit.

À l’époque, elle a déclaré que l’action de l’exécutif inclurait une exigence de vérification des antécédents pour «quiconque vend plus de cinq armes à feu par an» et qu’elle ordonnerait au Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs de se concentrer davantage sur l’aspect des armes à feu. son mandat de réglementation et d’application de la loi.

«J’exigerai que pour tout marchand d’armes qui enfreint la loi, l’ATF prenne son permis», a-t-elle déclaré.

L’ancien vice-président Joe Biden et la sénatrice Kamala Harris de Californie lors du débat démocrate en 2019 à Houston.

Plusieurs mois après que la fausse citation a commencé à circuler, le Washington Examiner, une publication conservatrice, a demandé à Harris lors d’un forum de l’AFSCME à Las Vegas si son plan inclurait des bases de données légales de propriétaires d’armes à feu ou la confiscation d’armes via des visites des forces de l’ordre aux résidents qui possédaient des armes interdites. Elle a réitéré son plan d’action exécutif et a ensuite plongé dans son histoire avec la question.

«Je fais également partie de mes antécédents et de mon expérience de travail sur cette question, lorsque j’étais procureur général (de Californie), et nous avons investi des ressources pour permettre aux forces de l’ordre de frapper à la porte des personnes qui figuraient sur deux listes – une liste où ils avaient été jugés par un tribunal comme étant un danger pour eux-mêmes et pour les autres et étaient sur une liste où il leur était interdit et interdit de posséder une arme à feu en raison d’une condamnation interdisant cette propriété », a déclaré Harris. «Ces listes ont été combinées, puis nous avons envoyé les forces de l’ordre prendre ces armes, car, écoutez, nous devons faire face à cela à tous les niveaux, mais nous devons le faire avec un sentiment d’urgence et nous devons agir – assez avec le discours. »

Dans la phrase qui suit, Harris a mis en garde contre la confusion entre la possession légale d’armes à feu et la possession illégale d’armes à feu, affirmant qu ‘«ils sont séparés et ils sont différents». La réponse complète de Harris peut être entendue sur YouTube de l’Examinateur.

Harris n’a jamais lié son projet d’ordonnance exécutive à l’envoi de la police au domicile de propriétaires d’armes à feu légaux ou illégaux pour emporter de force leurs armes à feu.

Notre note: Faux

Kamala Harris n’a pas dit que si elle était élue, elle signerait un décret pour confisquer de force des armes à feu, faisant de cette affirmation FAUX. Elle a dit que si elle était élue présidente, elle prendrait des mesures exécutives pour adopter des «lois raisonnables sur la sécurité des armes à feu» si le Congrès ne le faisait pas dans les 100 premiers jours de son mandat. Lors d’un événement de campagne, interrogée spécifiquement sur la réclamation, elle a déclaré qu’elle avait dans le passé envoyé des agents pour prendre des armes à des personnes qui n’étaient pas légalement autorisées à en avoir.

