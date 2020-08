Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a élu le sénateur Kamala Harris pour vous accompagner dans la campagne en tant que candidat à la vice-présidence. L’ancien procureur général de Californie était l’un des rivaux de Biden lors des précédentes primaires démocrates, qui a dû abandonner au premier changement pour voir comment son chemin était fermé sans rémission.

La désignation de Harris, qui est fille d’une mère indienne et d’un père jamaïcain, intervient une semaine avant le début de la Convention nationale démocrate, au cours de laquelle Biden sera officiellement inauguré en tant que candidat. Le vice-président de Barack Obama a déclaré récemment qu’il cherchait une femme avec qui avait une chimie personnelle, quelqu’un qui était fidèle à ses vues et prêt à assumer la présidence en cas de défaillance de sa santé.

Harris bénéficie du soutien des secteurs modérés et progressistes du parti et sera le premier candidat noir à la vice-présidence de l’histoire du pays. Sa nomination intervient après plusieurs mois de suspens, des mois au cours desquels au moins 10 autres femmes ont été interrogées par le candidat. «Quand Kamala était procureure générale, elle a travaillé très étroitement avec Beau», a écrit Biden sur Twitter, faisant référence à son défunt fils en annonçant l’élection de Harris. « J’ai vu comment il a pris les grandes banques, aidé les travailleurs pour aller de l’avant et protéger les femmes et les enfants contre les abus. À l’époque, elle m’a rendu fier, comme je le suis maintenant, de l’avoir comme partenaire dans cette campagne. «

Un bastion démocratique solide

Biden a exclu les critères qui ont motivé d’autres candidats lors du choix de son lieutenant. Fondamentalement, l’importance qui est attribuée à l’État dont il provient. Harris vient de Californie, un bastion démocrate solide, sa nomination n’aura donc aucun impact à cet égard. Mais de l’environnement du candidat, on espère que le sénateur pourra dynamiser les bases. Des électeurs afro-américains aux femmes. Et contrairement à d’autres candidats qui ont sonné dans le combat, comme Susan Rice ou Val Demings, Harris est considéré comme une option acceptable pour le secteur le plus à gauche du parti.

En ce sens, sa principale responsabilité est le travail qu’il a accompli en tant que procureur général. Beaucoup le jugent trop dur et n’ont pas fait grand-chose pour réformer le système pénal. Mais ces derniers temps Harris gagne des points à Washington. C’est l’un des principaux promoteurs de la loi visant à mettre fin à l’immunité de la police. Pendant la pandémie, elle a été une ardente défenseure des familles afro-américaines et à Capitol Hill, elle a la réputation d’être curieuse dans ses questions sur les républicains et le président Donald Trump.

Il n’y a jamais eu autant de pression pour qu’un candidat démocrate choisisse une femme afro-américaine comme lieutenant. le protestations contre le racisme Le début de l’été, associé au rôle décisif joué par les électeurs noirs dans la résurrection de la candidature moribonde de Biden après ses résultats primaires désastreux, a servi à donner du poids aux revendications de la communauté noire. Ces derniers jours, ses dirigeants ont redoublé d’efforts avec deux lettres envoyées au candidat et signées par des centaines de personnalités publiques, des législateurs et universitaires aux rappeurs. « Pendant trop longtemps, les femmes noires ont été invitées à tout faire, du soutien des troupes au risque de leur vie pour le Parti démocrate, sans recevoir en retour de reconnaissance, de respect ou de visibilité », explique l’une des lettres.

Le favori

« Si vous n’élisez pas de femme noire en 2020, vous perdrez les élections« Elle ajoute dans un avertissement sans équivoque à Biden. De tous les Afro-Américains, Kamala Harris était la favorite malgré la déception de sa campagne primaire. La sénatrice n’a jamais su définir clairement son message et il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle ait perdu de l’oxygène malgré Curieusement, ses grands moments sont venus avec les attaques qu’il a lancées à Biden dans plusieurs des débats, ce que l’ancien vice-président vétéran ne semble pas avoir pris en compte.

La nomination de Harris rompt avec la tradition des cycles électoraux récents, dans lesquels le critère de choix d’un vice-président en fonction de l’État auquel il appartient ou en quête de la équilibre idéologique. Trump a parié sur Mike pence se rapprocher de l’électeur évangélique; Hillary Clinton, à Tim Kaine pour augmenter vos options en Virginie; et John McCain à Sarah Palin pour exciter la droite plus combative du Parti républicain.

Parmi les candidats mélangés, il y avait aussi des femmes blanches et asiatiques. Mais la campagne de Biden a tenté de la garder secrète jusqu’à la dernière minute pour tenter de retarder le plus longtemps possible la vague d’attaques républicaines contre son lieutenant. « C’est le secret le mieux gardé de l’univers« L’ancienne sénatrice Barbara Boxer a déclaré récemment.