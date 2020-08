Éditorial MundoHispánico

Mis à jour dans

11h47 HAE (13h47 GMT) 11, 2020

La journaliste et présentatrice de renom Karina Banda est en deuil Le Mexicain publie le décès d’un parent très proche L’animatrice d’El Gordo et de La Flaca, Lili Estefan présente ses condoléances

La populaire présentatrice mexicaine Karina Banda pleure la mort de son oncle Salvador Flores Serrano et même la célèbre animatrice du programme El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, a envoyé ses condoléances sur les réseaux sociaux.

C’est via son compte Instagram que la journaliste de Guanajuato a publié la triste nouvelle pour toute sa famille, ainsi qu’une photo de son oncle récemment décédé.

En plus de la carte postale, la gagnante de six Emmy Awards, a accroché quelques mots avec dévouement pour son oncle Chava, que nous vous laisserons textuellement.

«Avec ce sourire, je penserai toujours à toi, je t’aime beaucoup Oncle Chava et ces mots sont pour toi, pour que tout le monde sache que tu étais le pilier de toute une famille, que depuis que mon grand-père est tombé malade de la maladie de Parkinson tu as pris soin de tout vos sœurs, vous ne vous êtes jamais reposées pour qu’il ne manque rien et lorsque mon grand-père est décédé, vous étiez le moteur de tout ».

Puis il a ajouté: «Vous avez donné votre vie aux terres de mon grand-père et vous les avez aimées et vous les avez vues grandir chaque jour. Tu laisses un très grand vide dans nos cœurs, tu étais le meilleur oncle, le plus bel oncle célibataire, celui qui se montrait toujours, celui qui nous demandait toujours si nous voulions aller avec toi au ranch, celui qui nous aimait toujours tant ».

Et il a terminé sur un sentiment de joie quand il s’est souvenu: «Il a souri en pensant que tu n’as jamais oublié que moi, étant si petit (5 ans), je t’avais dit assis dans les escaliers de la maison que j’allais apparaître à la télévision, je sais que tu étais très fier et Vous ne pourriez pas vous lasser de me montrer, alors je vous promets que je ne me lasserai jamais de vous rendre fier de moi. Tous ceux qui croient au pouvoir de la prière, je vous demande d’avoir notre famille dans vos prières ».