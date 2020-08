SEOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant Kim Jong Un s’est rendu dans des régions du sud de la Corée du Nord où des jours de pluies torrentielles ont inondé des centaines de maisons et de vastes zones de terres agricoles, ont rapporté vendredi les médias d’Etat.

Il est rare que Kim visite un site inondé. Selon le ministère de l’Unification de Séoul, la dernière fois que les médias d’État ont rapporté une telle visite, c’était en septembre 2015, lorsqu’il a inspecté les travaux de récupération dans une ville du nord-est touchée par les inondations.

La dernière visite de Kim pourrait être considérée comme un effort pour renforcer l’image d’un dirigeant soucieux des moyens de subsistance publics à un moment où les difficultés économiques du Nord se seraient aggravées en raison de la pandémie de coronavirus. Il a forcé la Corée du Nord à fermer sa frontière avec la Chine, son principal partenaire commercial, en janvier. De graves inondations ne feraient qu’aggraver les problèmes économiques du Nord.

L’agence centrale de presse coréenne a déclaré vendredi que Kim avait inspecté une ville de la province de North Hwanghae où une digue d’eau a cédé suite à une tempête de pluie.

L’agence a déclaré que la rupture de digue avait laissé plus de 730 maisons à un seul étage et quelque 600 hectares (1 480 acres) de rizières inondées et 179 blocs de logements détruits dans le comté d’Unpha. KCNA a déclaré qu’aucune victime n’avait été signalée.

KCNA a déclaré que Kim s’était rendu sur les lieux et avait ordonné que des abris soient aménagés pour que les personnes déplacées et les résidents soient approvisionnés en céréales vivrières provenant de ses propres réserves.

Kim a également déclaré que des responsables seraient envoyés pour diriger les travaux de construction de 800 maisons modèles dans la ville et que l’armée serait mobilisée pour reconstruire les routes et autres infrastructures avec les résidents locaux.

La Corée du Nord souffre souvent de graves dommages dus aux pluies estivales en raison d’un mauvais drainage, de la déforestation et de la vétusté des infrastructures. La province de North Hwanghae est une des principales régions agricoles de la Corée du Nord.

La dépêche KCNA de vendredi n’a pas mentionné de possibles dommages liés aux inondations dans d’autres régions de la Corée du Nord. Il n’a pas non plus dit quand Kim a visité la province.

À Séoul, la porte-parole du ministère de l’Unification, Cho Hyesil, a déclaré aux journalistes que la Corée du Sud maintenait sa politique de promotion de la coopération humanitaire avec la Corée du Nord sur des questions qui ne sont pas politiques telles que les catastrophes naturelles. Elle a déclaré que la Corée du Sud surveillait les dégâts causés par les inondations en Corée du Nord, mais n’a pas précisé si la Corée du Sud offrirait de l’aide.

Les relations entre les Corées restent tendues au milieu d’une impasse prolongée dans la diplomatie dirigée par les États-Unis visant à convaincre la Corée du Nord d’abandonner son programme nucléaire en échange d’avantages économiques et politiques.

La Corée du Sud a également reçu des pluies torrentielles ces derniers jours. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré vendredi dans un rapport que les pluies du 1er au 6 août avaient fait 17 morts et 10 autres portés disparus dans des glissements de terrain, des inondations et d’autres incidents.

En Chine voisine, les autorités ont émis un avertissement d’inondation jusqu’à samedi pour un certain nombre de provinces du nord, avec de fortes pluies attendues ce week-end. Le Ministère de la gestion des urgences a également ordonné une surveillance accrue de trois des plus grands réseaux fluviaux de Chine – le Yangtze, le Huai et le Yellow.

Les inondations annuelles à travers la Chine ont été particulièrement destructrices cet été, avec environ 43 millions de personnes touchées, selon les chiffres officiels du mois dernier.

Au moins 130 personnes ont été tuées ou portées disparues lors des inondations, dont 3 millions ont été déplacées vers des abris et quelque 270 000 maisons détruites. Environ 5,6 millions d’hectares (14 millions d’acres) de cultures ont été inondés et les pertes directes sont estimées à 117 milliards de yuans (16,7 milliards de dollars), selon le ministère.