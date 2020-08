Ce seront les tests au campus River

Chaque fois que le ballon roule de moins en moins dans le football argentin. Au début de cette semaine, il y a eu un conclave clé (Santiago Cafiero, Ginés González García -Ministre de la Santé-, Matías Lammens -tête du portefeuille Sports-, Claudio Tapia et Víctor Blanco -président et secrétaire de l’AFA, respectivement- ont participé- et l’avocat Andrés Patón Urich), dans lequel a confirmé le retour à l’entraînement des équipes qui évoluent en première division pour ce 10 août.

Avec cette table de situation soulevée, en River a commencé à bouger pour que Marcelo Gallardo ait la majorité de son équipe disponible lundi prochain dans le Camp de la rivière, scénario qui a subi quelques modifications pour se conformer aux protocoles pertinents.

Au cours d’aujourd’hui, Des footballeurs, des membres du personnel d’entraîneurs et certains employés du club Núñez se rendront dans l’une des succursales du Centre Rossi pour effectuer les tests PCR (également appelés écouvillons). Cet établissement médical apporte à ce service une particularité, car il offre aux personnes qui doivent réaliser cette étude la possibilité de se rendre avec leur voiture, d’entrer dans le parking et de se diriger vers des tentes gonflables, où Ils seront testés sans avoir à descendre du véhicule.

River a choisi le test PCR pour ses joueurs et son staff

Il est à noter que River a choisi d’utiliser la PCR (Polymerase Chain Reaction) au lieu des sérologiques suggérés par l’Association argentine de football. Quelle est la différence entre ces deux études? Au-delà de l’économique (le premier coûte entre 5 et 7 mille pesos, tandis que l’autre est d’environ mille), la PCR, à partir d’un échantillon du pharynx, détecte la présence du virus et son résultat demande entre 48 et 72 Heures. Le test sérologique, quant à lui, provient d’un échantillon de sang et détecte la présence d’anticorps dirigés contre le virus et détermine si une personne a réussi l’infection. Le résultat est en moins d’une heure.

La réaction en chaîne par polymérase, qui est un test dans lequel un échantillon du pharynx et de la muqueuse nasale est réalisé, est l’un des plus efficaces pour savoir si une personne a un coronavirus. Il est utilisé, par exemple, lorsque vous vous rendez dans un centre de santé avec des symptômes tels que toux, fièvre, détresse respiratoire et / ou perte d’odorat. Cependant, il peut être testé négatif pendant la période d’incubation de la maladie.

Parmi ceux qui ne diront pas présents aujourd’hui au Centre Rossi, il y a les footballeurs Juan Fernando Quintero, Roberto Rojas et Matías Suárez. Les deux footballeurs étrangers n’ont toujours pas respecté la quarantaine obligatoire à leur retour de leur pays (le milieu de terrain l’a fait jeudi soir 30 et le défenseur paraguayen le matin du 1er août), tandis que l’attaquant cordouan est isolé en son domicile à Cañuelas Golf Country en raison de la décision du COE (Center for Emergency Operations) d’un cordon sanitaire d’une semaine dans le quartier privé en raison d’une épidémie de 21 cas positifs de coronavirus. Cependant, du club, ils étudient la possibilité d’obtenir un permis spécial afin qu’il puisse être à Ezeiza dès le premier jour.

River commencera l’entraînement lundi prochain sur le site d’Ezeiza (@RiverPlate)

Le reste de l’équipe se rendra au centre médical divisé en groupes et à des moments différents, afin de minimiser les contacts avant le début des pratiques. Ils sont convoqués à la succursale de San Isidro entre 12 et 15 heures.

Grâce à ses installations rénovées à Ezeiza, le Millionaire a dû effectuer peu de réparations dans le River Camp, un site de 14 hectares et 7 terrains de football (trois ont les mêmes dimensions que le Monumental – les travaux débuteront dans deux semaines-). Parmi les principales modifications figurent la délimitation du parking, puisque chaque personne aura une place attribuée.

Le nouveau protocole indique que chaque athlète doit se rendre sur le site modifié et ne pourra pas utiliser les vestiaires (sauf s’il doit aller aux toilettes). Un autre changement est qu’il n’y aura pas de petits déjeuners ou de déjeuners, ce qui était une coutume au sein du campus (la nourriture sera distribuée). Il a également été décidé que, pour l’instant, les employés de plus de 60 ans ne seront pas au début du stage.

River Camp, le lieu choisi pour l’entraînement

Dans le manifeste conçu par l’AFA, et qui a été envoyé à chaque institution, il a été établi que seuls 6 joueurs peuvent travailler (ce nombre peut monter à 10, si on compte les collaborateurs et les entraîneurs), donc aussi Les champs ont dû être délimités pour respecter la distance correspondante. De cette façon, si une personne s’entraîne avec un certain groupe, elle ne pourra pas le faire avec un autre.

Il a également été recommandé que les joueurs du même poste ne soient pas entraînés dans le même quart de travail et que les seuls dispensés de porter des jugulaires soient les joueurs. Ils demandent également d’éviter les concentrations pendant les deux premières semaines de cette étape de retour aux pratiques.

La nouvelle réglementation exige que les équipements sportifs soient désinfectés régulièrement, ainsi que les lieux communs et les canaux de distribution du matériel. Bien entendu, tout contact physique, salivation et partage de tout type de boisson ou d’infusion est interdit.

Il est à noter qu’il y a quelques semaines les joueurs étrangers de River se sont rapidement déplacés pour rentrer en Argentine et se conformer à la quarantaine avant le début des pratiques. Nicolás De la Cruz est revenu le vendredi 24 juillet, tandis que les Colombiens Jorge Carrascal et Rafael Borré et le Chilien Paulo Díaz l’ont fait samedi 25.

Le premier engagement que les hommes de Marcelo Gallardo ont à leur calendrier est celui qui aura lieu jeudi 17 septembre contre São Paulo au Brésil, pour la troisième date du Groupe D de la Copa Libertadores. Le club qui a Dani Alves comme personnage a commencé à s’entraîner le 1er juillet, il viendra donc à ce duel avec beaucoup plus de tournage.

Puis, mardi 22 septembre, le Millionnaire se rendra au Pérou pour affronter Binacional (il a repris les essais le 7 juillet et a déménagé de Juliaca à Lima pour des raisons de santé). Après seulement deux jours de jeu, tous les membres de cette zone ont trois unités.

Le premier match à domicile (il reste encore à définir dans quel scénario, en raison des réformes à l’Antonio Vespucio Liberti) aura lieu le 30 septembre, contre San Pablo. Il clôturera sa participation dans ce domaine le mardi 20 octobre, recevant la Liga de Quito.

