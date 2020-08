MADRID, 5 août (EUROPA PRESS) –

Le président de la Banque brésilienne de développement économique et social (BNDES), Gustavo Montezano, a déclaré que l’entité liée au ministère brésilien de l’Industrie avait obtenu 8100 millions de réals brésiliens (1289 millions d’euros) après la vente en bloc d’actions de la société minière Vale au prix de 60,26 reais (9,5 euros) par action.

Dans son compte LinkedIn, le président a décrit le mouvement comme «le plus grand« commerce de bloc »de l’histoire de l’Amérique latine», et a indiqué que les ressources obtenues grâce à l’opération serviront au développement environnemental et social du Brésil.

« Plus important que les chiffres de cette étape historique, c’est que la BNDES se repositionne et retourne ses énergies, ses connaissances et ses ressources au développement social et environnemental de notre pays », a déclaré Montezano sur le réseau social.

L’action intervient après la conclusion du processus des principaux actionnaires pour quitter Vale avec un capital «pulvérisé», qui consiste en plusieurs actionnaires diluant leur participation, par la vente d’actions, entre plusieurs sociétés ou investisseurs.

En juin dernier, l’entité publique détenait environ 206 millions d’actions de la société minière non liées au processus d’actionnaire et 117 millions d’actions supplémentaires liées à cet accord.

Après le mouvement, la société minière enregistre une augmentation de 2,57% du prix de ses actions à 19h00, heure espagnole, d’une valeur de 62,29 reais (9,9 euros); et une capitalisation boursière de 319 440 millions de reais (50 864 millions d’euros).