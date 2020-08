Kyburz, Californie – Près du sommet d’une crête de 7 000 pieds dans la Sierra Nevada de Californie, des équipages brandissant des torches dégoulinant d’essence ont commencé à enflammer des tas de petites bûches et de branches par une matinée inhabituellement froide fin septembre dernier. Ignorant les averses de neige et les pluies légères, ils passèrent d’un tas à l’autre, nourrissant les flammes qui se léchaient dans les aiguilles de pin et les brindilles sur le sol environnant et surveillant les petits arbres qui s’enflammaient comme des feux de joie.

Les allume-feu ont descendu la montagne au nord de Caples Creek au cours de la semaine suivante, leurs flammes étant efficacement contrôlées à l’aide de «voies» qui avaient été débarrassées des débris forestiers. Ils ont supervisé les flammes qui couraient à travers des prairies qui, remarquablement, n’avaient pas brûlé depuis au moins 1916. Les équipages ont accordé une attention particulière aux plus grands pins Jeffrey et ponderosa, certains d’entre eux vieux de 300 ans. Ces arbres avaient été protégés à l’avance par des bénévoles, qui avaient enlevé les arbustes et ratissé les combustibles loin des troncs de plus de 30 pouces de diamètre. Au moment où les flammes se sont éteintes, le projet de restauration écologique de Caples avait brûlé 3 435 acres dans le bassin versant montagneux de la forêt nationale d’Eldorado, à 70 miles à l’est de Sacramento – une partie d’une zone qui fournit l’approvisionnement en eau primaire pour plus de 110 000 personnes. Il s’agissait du plus grand incendie intentionnel jamais allumé dans la Sierra Nevada et l’un des plus importants sur les terres fédérales de l’État.

Cet effort marque une étape importante dans le pivot de la Californie loin d’un siècle de suppression des incendies à tout prix et de travailler avec lui à la place – en utilisant des flammes contrôlées pour restaurer les écosystèmes qui ont évolué pour brûler dans des incendies fréquents, principalement de faible intensité. La répression a laissé les forêts de tout l’Ouest surpeuplées de façon anormale de petits arbres et d’arbustes, prêts à affronter des conflagrations plus importantes et beaucoup plus dommageables. Les forêts de Californie sont encore plus vulnérables car plus de 147 millions d’arbres affaiblis par la sécheresse sont morts dans tout l’État depuis 2010, les laissant prêts à brûler. En raison de ces facteurs et d’autres, tels que les mauvaises pratiques de gestion et les températures plus chaudes dues au changement climatique, l’étendue des incendies qui échappent même à la répression la plus agressive a quintuplé au cours des cinq dernières décennies. Les scientifiques affirment que les masses enchevêtrées de combustible ultradry représentent un risque d’incendie d’une ampleur et d’une intensité sans précédent si elles sont laissées seules. Des flammes cette année, y compris le Lake Fire dans les montagnes au nord de Los Angeles et le L.N.U. Le complexe Lightning à l’ouest de Sacramento a déjà brûlé 30% de plus que les flammes de la superficie noircie à travers la Californie l’année dernière, étirant les équipes de pompiers et incitant le gouverneur Gavin Newsom à déclarer l’état d’urgence.

Les responsables du service forestier des États-Unis avaient planifié le brûlage dirigé de Caples depuis cinq ans – espérant nerveusement que la forêt ne s’enflammerait pas sous l’effet de la foudre ou d’un camping-car imprudent avant de pouvoir mettre en œuvre leur stratégie de brûlage scientifique méticuleusement conçue. «Il s’agit de réintroduire le feu dans le paysage: restaurer ce processus vital de l’écosystème naturel, qui finira par ralentir la propagation des incendies de forêt», déclare Jeff Marsolais, le superviseur forestier d’Eldorado.

Neuf mois après que cette prairie a brûlé, des lupins violets tapissent les bords et des bistors d’un blanc pur remplissent l’étendue ouverte entre les arbres brûlés. Crédits: Jane Braxton Little

Planifié et non planifié

En 2011, les responsables forestiers d’Eldorado ont identifié les pentes abruptes parsemées de granit de la région du ruisseau Caples comme une priorité pour les efforts de restauration qui réintroduiraient progressivement le feu et restaureraient les prairies parsemant les forêts de pins et de sapins. Financé par une subvention de 477 000 $ pour la Sierra Nevada Conservancy, le plan que les scientifiques ont élaboré comprend 8 800 acres de brûlage dirigé sur 15 ans pour réduire la lourde charge de végétation basse inflammable. En plus de prévenir les incendies de forêt énormes et incontrôlables, ils visent à rétablir des forêts suffisamment saines pour permettre aux petits incendies de brûler sans entrave. Le chemin du brûlage dirigé de Caples a été conçu pour favoriser un mélange d’espèces dans une mosaïque, avec de grandes ouvertures entre les peuplements d’arbres où le feu pouvait occasionnellement brûler les sous-bois sans endommager les grands arbres. «Nous voulions réintroduire le feu là où il apporterait les plus grands avantages et causerait le moins de dommages», déclare l’écologiste du Service forestier Becky Estes, qui a conçu les parcelles de surveillance dans le brûlage de Caples.

Tout dans le projet ne s’est pas déroulé comme prévu. Des vents violents inattendus ont soufflé dans la région 10 jours après le début du plan soigneusement calculé, soufflant le feu intentionnel hors de la zone désignée de 1 080 acres et dans les forêts qui n’avaient pas été préparées pour le brûlage. Les responsables forestiers d’Eldorado ont fait appel à des équipes de suppression, arrêtant le feu qui s’était échappé après avoir brûlé 2355 acres.

Ces problèmes font partie du processus d’apprentissage alors que les gestionnaires forestiers tentent de ramener le feu dans la Sierra Nevada après 100 ans de lutte contre ce problème, explique Tony Scardina, sous-forestier des forêts nationales de Californie. «Nous comprenons que lorsque nous gérons un feu, qu’il s’agisse d’une forêt ou d’un feu planifié, il y a toujours un risque», dit-il. Mais Scardina est intrépide. «Nous restons déterminés à ramener ces écosystèmes à un état résilient de manière planifiée, prudente et contrôlée», dit-il. «Et nous nous engageons à appliquer ce que nous avons appris de cette situation pour améliorer continuellement notre programme de feux dirigés.

Enregistrement

Scardina et d’autres ont dû attendre que les neiges hivernales fondent – et que les responsables du service forestier proposent des protocoles de pandémie COVID-19 qui permettaient à un groupe de scientifiques d’inspecter la zone brûlée pour voir ce qui poussait au printemps. Neuf mois après l’incendie, le sentier le long de Caples Creek grimpe à travers des rochers de granit gris et des lupins violets qui fleurissent parmi les bûches carbonisées. Des troncs d’arbres noircis s’élèvent sur d’épais tapis d’herbe, et le soleil filtre à travers une canopée d’aiguilles de conifères, la moitié vertes, la moitié rouge rouille. Helen Payne, botaniste dans l’équipe de surveillance écologique sur le terrain d’Estes, est à genoux juste à côté du sentier par une chaude matinée de juillet, examinant un cèdre grêle avec des stries de brûlures noires sur son tronc. Derrière elle, des pins abattus par le feu de la taille de poteaux électriques sont renversés contre des arbres encore debout mais affaiblis par le feu, susceptibles de tomber lors de la prochaine grande tempête. Le sol est jonché d’aiguilles sèches saupoudrées sur les cendres de la brûlure de l’année dernière.

Payne fait l’inventaire de tous les détails d’une zone de la taille d’une piscine domestique: la présence de semis, de plantes à fleurs et de champignons, ainsi que la taille et le nombre d’arbres et s’ils sont sains, brûlés ou tués par le feu. Cette parcelle est l’une des 105 qu’Estes a établies avant le brûlage pour surveiller ses effets sur autant de végétation que possible – tous les cinq ans dans un avenir prévisible. Payne pointe du doigt un minuscule plant, dont le tronc n’est pas plus épais qu’un fil à repriser, mais supportant d’une manière ou d’une autre les frondes fragiles d’une nouvelle vie. «Nous en avons trouvé deux», dit-elle, clairement excitée par la rapidité du rajeunissement.

Les données recueillies dans 46 placettes de surveillance lors d’une évaluation de novembre ont fourni des informations sur les effets immédiats de l’incendie. Malgré des incendies intenses à certains endroits et 2355 acres supplémentaires qui ont pris feu, l’expérience a généralement produit des forêts plus saines, explique Scott Dailey, l’un des écologistes du Service forestier qui a mené l’évaluation. Avant le brûlage, les jeunes arbres de huit pouces de diamètre représentaient presque le triple de la densité que les scientifiques pensent qu’une forêt résiliente devrait abriter. Ces petits arbres s’enflamment facilement, fournissant une échelle pour que le feu grimpe au sommet des grands. La partie de l’incendie qui s’est échappée a en fait réduit leur nombre à une densité plus durable – et le feu intentionnel ne les a pas réduits autant que les officiels l’auraient souhaité, dit Dailey. Le brûlage dirigé n’a pas tué d’arbres de plus de 30 pouces de diamètre, mais ces survivants vieux de plusieurs siècles n’ont pas si bien réussi dans l’incendie qui s’est échappé. Parmi les parcelles qu’il a étudiées dans cette région, Dailey a trouvé près de 25 pour cent moins de grands arbres après l’incendie.

Le brûlage dirigé a effectivement réduit la litière au sol sous les arbres, où les incendies de forêt commencent généralement, faisant passer la profondeur moyenne de la litière d’environ deux pouces à moins d’un demi-pouce. Le feu de forêt a été encore plus efficace: près de deux pouces et demi de duff ont été réduits à environ un tiers de pouce. Dans l’ensemble, le brûlage planifié combiné de Caples et le feu de forêt par inadvertance ont produit des forêts beaucoup plus proches des conditions naturelles, dit Dailey. Pourtant, il y a eu quelques dommages: les bulldozers amenés pour contrôler les flammes qui se sont échappées ont laissé des cicatrices sur le sol de la forêt. Et des arbres ont été éparpillés au hasard dans certaines zones, car les pompiers ont dû les abattre pour éteindre l’incendie.

L’une des leçons que Caples a enseignées aux gestionnaires est le rôle crucial de la météorologie, dit Marsolais. Personne n’a prédit les vents qui ont soufflé le feu au-delà de la zone prévue. «Nos prévisions n’ont qu’une capacité limitée. Nous nous concentrons maintenant sur la qualité des prévisions », dit-il. Le brûlage a également montré que de nombreuses forêts de la Sierra Nevada sont tout simplement trop encombrées pour que le feu revienne sans l’effort extraordinaire qui a été consacré à la préparation de la région de Caples. «Vous ne pouvez pas simplement rallumer le feu sur le paysage», dit Marsolais.

Le feu, absent de ce peuplement de pins depuis plus d’un siècle, rajeunit les graminées et autres plantes, qui se développent grâce à la poussée de nutriments qu’il fournit. Les aiguilles de pin étaient rouillées par le brûlage dirigé. Crédits: Jane Braxton Little

Étape petite mais importante

Le brûlage dirigé de Caples est une première étape importante – mais minime – dans une longue marche vers la restauration de la résilience des forêts, déclare Malcolm North, un scientifique du Service des forêts des États-Unis à la Pacific Southwest Research Station. Il étudie les forêts de la Sierra Nevada mais n’a pas été impliqué dans le brûlage de Caples. Pour ramener les forêts à leur état d’origine (dans lequel elles survivent et bénéficient du feu naturel), il dit que les équipages devraient brûler 500 000 acres par an sur les cinq millions d’acres gérés par le service forestier dans la Sierra Nevada. L’objectif de «réduction des carburants» de l’agence pour cette année est de 230 000 acres, dont seulement 60 000 acres de brûlage dirigé. Pour le reste, des scies à chaîne et autres équipements mécaniques seront utilisés pour éclaircir les arbres. «Tout ce que nous pouvons faire pour changer le rythme et l’ampleur du brûlage dirigé, c’est la priorité de 99,9%», déclare North.

La résilience des forêts a des implications pour la plupart des résidents de Californie. Les effets des forêts insalubres se sont multipliés, en particulier à la suite des incendies de forêt dévastateurs de 2018. Les taux d’assurance habitation ont doublé et triplé pour ceux qui ont la chance d’obtenir des polices. Trop de gens ont connu la terreur des incendies de forêt qui les ont submergés, forçant des évacuations de dernière minute et faisant des dizaines de morts. Les effets les plus répandus, cependant, sont les effets de la fumée qui étouffe les villes, les petites villes et les zones rurales, augmentant ainsi le risque d’asthme et d’autres problèmes respiratoires.

L’acceptation de la fumée par le public est l’un des plus grands défis auxquels est confrontée la volonté de ramener le feu naturel dans les forêts de la Sierra Nevada. Les brûlures dirigées émettent de la fumée, mais la fumée des incendies de forêt contient des ingrédients beaucoup plus toxiques provenant des maisons et des véhicules incendiés, dit Marsolais. Craig Thomas, ancien directeur exécutif de Sierra Forest Legacy, un groupe de conservation à but non lucratif, considère la fumée comme un compromis. Il a engagé des responsables des ressources aériennes dans le cadre d’une collaboration multipartite pour améliorer la coordination entre la gestion des incendies et la santé publique. Parce que les forêts californiennes de la Sierra Nevada ont une propension naturelle à s’enflammer, que ce soit sous forme de feux de forêt ou de brûlures contrôlées, dit Thomas, «soit nous travaillons avec le feu, soit il mange notre déjeuner.»

Les responsables forestiers d’Eldorado continueront d’étudier les effets du brûlage de Caples alors qu’ils se préparent au prochain feu dirigé, probablement dans une zone adjacente en 2021. Le rétablissement de la santé des forêts et des valeurs des écosystèmes à une échelle significative est un processus à long terme, dit Marsolais. «Nous ne pouvons pas lâcher prise», ajoute-t-il. «Un feu de forêt incontrôlé frappe aux portes de ces communautés.»