Les républicains ont réagi à la nuit où le vice-président Joe Biden est officiellement devenu le candidat présidentiel du Parti démocrate avec des attaques contre les orateurs de la convention et des atteintes à la capacité de l’ancien vice-président à diriger.

Les démocrates ont déployé une série de chefs de parti passés et présents, des anciens présidents Bill Clinton et Jimmy Carter, à 17 «étoiles montantes», telles que Stacey Abrams, lors de la deuxième nuit de la Convention nationale démocrate dans un effort pour mettre en évidence leur diversité et unité.

Mais les critiques conservateurs et la campagne Trump ont assailli la programmation en tant que collection de «perdants».

L’animatrice de Fox News, Laura Ingraham, l’a décrite comme «un véritable qui est qui des échecs, chacun d’entre eux ayant causé d’immenses dommages à notre pays».

« J’ai pensé que c’était une triste nuit », a déclaré Boris Epshteyn, conseiller de campagne de Trump, dans une vidéo critiquant la deuxième nuit de la convention. « Ils ont en quelque sorte sorti les perdants. »

« Allons-nous appeler ça la nuit des perdants? » a demandé le conseiller de campagne Mercedes Schlapp.

Voici un aperçu des réactions républicaines à certains des orateurs des conventions de mardi soir:

AOC et « l’agenda extrême » de la gauche

Avant le vote par appel nominal qui a officiellement donné la nomination à Biden, la représentante de premier mandat Alexandria Ocasio-Cortez a appuyé la nomination de son collègue socialiste démocrate, le sénateur Bernie Sanders dans un court discours qui a attiré l’attention de nombreux républicains.

De nombreux critiques du GOP ont suggéré que son court discours signalait qu’une administration Biden serait dirigée par des progressistes, même si Biden a résisté aux appels des progressistes à adopter une plate-forme Medicare for All, entre autres différences idéologiques.

« Mettre AOC dans le coin à la #DemocraticConvention ne cachera pas le fait qu’elle est la copilote, avec d’autres libéraux, qui dirige l’agenda », a déclaré la sénatrice Lindsey Graham, R-S.C., Sur Twitter.

Dans un autre tweet, Graham a déclaré qu’il était « douloureusement évident » qu’Ocasio-Cortez, Sanders et d’autres progressistes comme la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., « Contrôlent le programme législatif du Parti démocrate ».

« Joe Biden est tout simplement là pour le trajet », a déclaré Graham.

Il est douloureusement évident que l’équipe avec @AOC, @BernieSanders et Elizabeth Warren contrôlent le programme législatif du Parti démocrate. Joe Biden est tout simplement là pour le trajet. – Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 19 août 2020

« Les remarques de l’AOC représentent le fait que le Parti démocrate a été repris par la gauche radicale, et Joe Biden est un récipient vide pour leur programme extrême », a déclaré la campagne Trump dans un communiqué.

L’animateur de radio conservateur Hugh Hewitt a déclaré qu’il avait joué le discours d’Ocasio-Cortez deux fois mercredi matin.

« Tout le monde devrait l’entendre. Non seulement il est radical, mais il est représentatif de la situation actuelle du Parti démocrate », a déclaré Hewitt.

J’ai joué le discours @AOC hier soir deux fois ce matin. Tout le monde devrait l’entendre. Non seulement il est radical, mais il est représentatif de la situation actuelle du Parti démocrate. – Hugh Hewitt (@hughhewitt) 19 août 2020

Bill Clinton

Dans son discours, Clinton a évoqué la gestion par Trump de la pandémie de coronavirus, l’accusant d’ignorer les experts, d’esquiver la responsabilité et de créer un «chaos» au lieu de faire preuve de leadership.

« Maintenant, vous devez décider de renouveler son contrat ou d’embaucher quelqu’un d’autre. Si vous voulez un président qui définit le travail comme passer des heures par jour à regarder la télévision et à zapper les gens sur les réseaux sociaux, c’est votre homme », a déclaré Clinton. «Nier, distraire et humilier fonctionne très bien si vous essayez de divertir et de vous enflammer. Mais dans une vraie crise, cela s’effondre comme un château de cartes.

Le RNC a riposté sur Twitter en critiquant deux des principales politiques de Clinton pendant son mandat, que Biden a toutes deux soutenues: l’adoption par Clinton d’accords de libre-échange comme l’ALENA et le projet de loi sur la criminalité de 1994, qui, selon le RNC, « conduisent à une incarcération de masse », citant experts.

Le groupe a déclaré que Trump « avait corrigé ces torts » avec l’AEUMC, un accord commercial révisé avec le Canada et le Mexique, et la loi sur le premier pas, qui visait à réduire la surpopulation carcérale et les peines sévères pour drogue.

Pres. Trump a passé sa présidence à corriger les torts de Bill Clinton et Joe Biden en matière de politiques ratées. Biden & Clinton ont percuté l’ALENA, ce qui a entraîné la perte de 850 000 emplois américains. Pendant ce temps, POTUS a abandonné l’ALENA et signé l’AEUMC dans la loi. #DemConvention – GOP (@GOP) 19 août 2020

Mais la campagne Trump et de nombreux autres commentateurs se sont concentrés sur les scandales et les accusations d’irrégularité sexuelle entourant Clinton pour remettre en question sa crédibilité et son aptitude en tant que président de la convention.

L’attaché de presse national de Trump 2020, Hogan Gidley, a qualifié Clinton «d’enfant d’affiche du mouvement #MeToo».

« La dernière personne au monde à qui je donne une conférence sur la façon dont le bureau ovale devrait être utilisé est la personne qui a abusé du bureau ovale comme il l’a fait », a déclaré Gidley.

«Excusez-moi, mais @BillClinton ne devrait faire la leçon à personne sur le chaos dans le bureau ovale», a tweeté l’ancien gouverneur du Wisconsin Scott Walker, avec une photo de Clinton avec Monica Lewinsky.

L’appel nominal des délégués

L’appel nominal de mardi soir comportait un montage de clips vidéo, alors que les représentants de chaque État annonçaient le vote de leurs délégués. Le segment a été largement salué comme une amélioration par rapport au format traditionnel de la convention en fournissant une mosaïque plus attrayante des divers États et territoires américains.

Mais le conseiller de la campagne Trump, Steve Cortes, n’était pas d’accord.

« L’appel des États était une telle sieste, que si Joe Biden – s’il ne dormait pas déjà, il s’est certainement endormi pendant l’appel des États », a déclaré Cortes.

La convention passe au numérique: DNC attire moins de téléspectateurs, mais obtient un coup de pouce en ligne avec un programme virtuel

Sally Yates

Les républicains ont attaqué Sally Yates, l’ancienne procureure générale des États-Unis par intérim que Trump a limogée après avoir refusé de mettre en œuvre l’interdiction de voyager du président dans les pays à majorité musulmane, dans le cadre de «l’État profond».

Une heure après la fin de la convention mardi, Trump a tweeté que Yates « était un terrible A.G. »

La sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., A écrit: « Il y a quelques semaines à peine, Sally Yates a témoigné devant le Sénat pour défendre l’opération du FBI visant à espionner le président Trump. Ce soir, elle prend la parole lors de la convention DNC. »

Yates a témoigné le 5 août au sujet de la poursuite de l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn pour avoir menti aux enquêteurs au sujet de ses contacts avec l’ambassadeur russe de l’époque, Sergey Kislyak. Elle a défendu la poursuite de Flynn comme légitime, ajoutant qu’elle était « surprise » que le ministère de la Justice sous le procureur général William Barr ait abandonné l’affaire malgré le plaidoyer de culpabilité de Flynn.

Certains républicains ont évoqué une réunion du bureau ovale du 5 janvier 2017 avec le président Barack Obama et le vice-président Joe Biden, à laquelle assistaient Yates, où l’enquête sur l’ingérence électorale russe a été discutée comme preuve qu’Obama et Biden avaient orchestré l’enquête. nuire à l’administration entrante.

Yates a insisté sur le fait qu’Obama et Biden n’ont fait aucune tentative pour cibler Flynn pour des poursuites ou pour saper le nouveau président

Mais les républicains qui ont dénoncé son discours de convention n’ont pas été convaincus.

« Yates faisait partie de l’équipe Obama-Biden qui a espionné le président Trump et l’a dissimulé », a déclaré le Comité national républicain sur son compte Twitter officiel. « Maintenant, elle parle à la Convention DNC et applaudie par Dems. »

«Rien de tel n’est arrivé»: L’ancienne AG par intérim Sally Yates dit qu’Obama, Biden n’a pas exhorté l’enquête Flynn

Il y a quelques semaines à peine, Sally Yates a témoigné devant le Sénat pour défendre l’opération du FBI visant à espionner le président Trump. Ce soir, elle s’exprime à la Convention DNC. – Marsha Blackburn (@VoteMarsha) 19 août 2020

Le RNC a également déclaré que Yates « avait refusé de défendre la loi parce qu’elle était bouleversée par le président Trump en 2016. »

Brigette Gabriel, fondatrice du groupe pro-Trump ACT for America, a tweeté: « Sally Yates devrait être dans une cellule de prison, PAS parler au DNC. » La Ligue anti-diffamation appelle ACT for America le plus grand groupe anti-musulman aux États-Unis.

John Kerry

L’ancien secrétaire d’État et candidat démocrate à la présidence de 2004, John Kerry, a assumé la gestion de la politique étrangère par Trump, affirmant: «lorsque ce président part à l’étranger, ce n’est pas une mission de bonne volonté, c’est une bobine de bêtise».

Kerry a vanté l’accord sur le nucléaire iranien et l’accord de Paris sur le climat comme des exemples de réalisations majeures de l’administration Obama que Trump n’a pas adoptées.

« Donald Trump a hérité d’une économie en croissance et d’un monde plus pacifique », a déclaré Kerry. « Et comme tout ce dont il a hérité, il l’a mis en faillite. »

Trump a longtemps dénoncé à la fois l’accord sur le nucléaire iranien et l’accord de Paris et a retiré les États-Unis des deux, respectant l’engagement de la campagne de 2016. Pour ses partisans, l’éloge de Kerry à l’égard de ces accords n’a fait que souligner leurs inquiétudes concernant une éventuelle administration Biden.

« N’oubliez pas que John Kerry était l’architecte de l’accord avec l’Iran », a déclaré la représentante Liz Cheney, R-Wy., Mercredi matin sur « Fox & Friends ».

Bien qu’un rapport d’août 2015 de l’Association non partisane pour le contrôle des armements ait déclaré que l’accord comprenait « une surveillance et une vérification intrusives » du programme d’armes iranien, et qu’un rapport du Congressional Research Service de 2018 a tiré une conclusion similaire, Cheney a affirmé que l’accord « ne comportait absolument aucun mécanisme de vérification. . »

« John Kerry est un exemple du passé raté, et je suis franchement assez surpris que les démocrates aient choisi de mettre en lumière autant de leaders ratés du passé lors de leur convention cette semaine », a déclaré Cheney sur Fox.

Elle a également déclaré que l’accord, qui a retardé le développement des armes iraniennes pendant au moins 15 ans, « a donné à l’Iran une voie vers une arme nucléaire ».

« John Kerry rappellera-t-il aux électeurs américains que Biden a soutenu l’accord nucléaire iranien et a envoyé des palettes d’argent au plus grand État commanditaire du terrorisme au monde? » Schlapp a tweeté.

La présidente du RNC, Ronna McDaniel, a rétorqué que Kerry « incarnait la politique étrangère FAIBLE ».

« Il a même remercié l’Iran d’avoir capturé nos soldats », a tweeté McDaniel, faisant référence à un incident de 2016 où l’Iran a brièvement détenu des marins américains qui, selon lui, étaient entrés dans ses eaux territoriales.

Jill Biden

Jill Biden était la dernière oratrice après que son mari soit officiellement devenu le candidat. Et, pour certains conservateurs, elle était l’un des rares points forts de la soirée.

Graham, qui n’a pas hésité dans sa critique des autres orateurs, a salué sa performance.

« Ce soir, Jill Biden a fait un très bon travail en se représentant elle-même et Joe dans les causes auxquelles ils croient », a tweeté le républicain de Caroline du Sud. « C’est une personne exceptionnelle qui a mené une vie conséquente. »

L’analyste politique principal de Fox News, Brit Hume, a déclaré que Jill Biden « était apparue comme très sympathique » et « a souligné des choses sur le caractère et le tempérament de Joe Biden », comme s’il était « un gars très décent » qui est prêt à « se faire des amis » et « faire des affaires. avec des adversaires politiques. »

Hume a fortement préféré ses remarques à celles de l’ancienne première dame Michelle Obama la nuit précédente.

« Je pense que ce discours de Jill Biden ce soir a été extrêmement efficace dans le sens où il n’avait pas un côté dur et en colère que nous avons entendu hier soir dans une large mesure de Michelle Obama », a déclaré Hume.

Contribution: John Fritze et Kevin Johnson

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: DNC: les républicains critiquent Sally Yates, AOC, d’autres orateurs démocrates