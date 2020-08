Seize personnes sont décédées au cours des dernières heures à cause du covid-19 en Catalogne, où le nombre de cas détectés a augmenté de 1168 (1125 confirmés par PCR) et le risque de repousse (CPE) maintient une légère tendance à la hausse des derniers jours et atteint 169,14 (6,06 points de plus).

Selon les données publiées par la Generalitat, le nombre total de cas confirmés est de 120 547, contre 119 379 hier (1 168 de plus); dont 98 870 cas confirmés par des tests PCR (1 125 de plus).