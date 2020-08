Le procureur Fernando Rivarola

La Chambre criminelle de Trelew annulé ce jeudi la décision du juge Marcelo Nieto Di Biase, dans laquelle il a rejeté le procès écourté les trois accusés dans l’affaire qui a prouvé la viol collectif d’une mineure, survenue en septembre 2012 à Playa Unión alors qu’elle avait 16 ans. De plus, les juges Alejandro Defranco, Roberto Barrios et Daniel Pintos ils ont décidé de déplacer le juge Petit-fils Di Biase pour son « Arbitraire manifeste et aucun respect pour la victime. »

Ainsi, le tribunal a approuvé les actions du procureur Fernando Rivarola, qui avait été répudié pour avoir justifié les abus par un prétendu « exutoire sexuel », et critiqué le juge Nieto Di Biase. « Dans une position apparemment paternaliste, réclamant le respect que mérite l’intérêt de la victime, il fait franchement abstraction du désir de la jeune femme qui, comme mentionné, accepte la sortie proposée par les parties pour clore ce chapitre effrayant de sa vie, je le répète, sans même être une exigence d’approbation», Ont compris les juges.

Et ils ont ajouté: «Cela a empêché non seulement que l’accusé admettre les faits enquêtés -comme le contribuable du crime intenté à la fois-, mais plutôt prolonge inutilement il maladie psychologique que la fin de la procédure judiciaire éviterait».

Juge Marcelo Nieto Di Biase

En janvier de l’année dernière, une jeune femme a rapporté qu’en septembre 2012, alors qu’elle avait 16 ans, elle avait été violée par un groupe d’hommes dans une maison du spa Playa Unión de la ville de Rawson, à Chubut. La plainte a eu de grandes répercussions dans la province et le juge a ouvert une enquête d’office, dont cinq des six jeunes accusés ont été inculpés pour « abus sexuel très scandaleux avec accès charnel aggravé par l’implication de deux personnes ou plus».

Après plusieurs mois de collecte de preuves, on a appris que le procureur Rivarola avancé dans la clôture de l’affaire et sa résolution dans un processus. Rivarola a accepté un jugement abrégé avec l’accusé, ce qui impliquait acceptation de la culpabilité de l’accusé et d’une peine moindre, avec condamnation et casier judiciaire. Il y avait aussi acceptation de la victime, ce qui est exigé par la loi

Une fois l’accord connu, il a généré une vague de répudiation tant au niveau politique que dans la communauté des organisations civiles parce que Rivarola a utilisé l’expression «secours sexuel» pour justifier le viol commis par l’accusé. Après la polémique, la décision de finaliser l’accord a été laissée au juge de garantie Nieto di Biase, qui l’a rejeté.

Est-ce à la discrétion du juge, L’accord visait à imposer une peine avec sursis de trois ans, « minimum pour l’échelle choisie par les parties » selon un communiqué du pouvoir judiciaire de Chubut. Mais le juge Nieto Di Biase est allé plus loin et a dénoncé directement le parquet de Rivarola. Même, a signalé une situation irrégulière à l’audience avant de rendre votre décision.

«À l’audience, je suis informé d’une circonstance que je ne peux ignorer dans la mesure où ils m’ont fait savoir qu’il y avait un accord privé entre l’accusé et la victime. Ils ne m’ont pas fait connaître le montant ni en quoi il consistait parce qu’il y avait un pacte de confidentialité. Mais le parquet me dit dans le cadre de tout cela: « Écoutez, nous vous faisons savoir qu’il y avait un accord de réparation indépendant et nous vous demandons de le savoir mais de ne pas l’annuler dans la sentence. » Cela m’a semblé totalement inadmissible», A révélé le magistrat.

Plus tard, le procureur Rivarola a décidé de faire appel de la décision de Nieto Di Biase. Cependant, Rivarolo a soutenu que cette décision « Ne respecte pas la volonté de la victime ».

Selon le propre témoignage de la victime, Rivarola «l’a toujours tenue au courant de l’enquête et des preuves», elle a été informée par un avocat de la famille sur les termes de l’accord et «n’a jamais ressenti de pression». De son côté, la psychologue qui a donné des instructions en tant qu’expert a indiqué que l’intention de la jeune femme accusée était «son fort désir de guérir du fait que les accusés reconnaissent le fait». « J’ai besoin de le fermer parce que j’ai besoin de continuer à vivre », a argumenté la femme abusée sexuellement.

