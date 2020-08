WASHINGTON – La Chambre des représentants devrait examiner samedi une législation empêchant tout nouveau changement au service postal des États-Unis et fournissant un financement de 25 milliards de dollars avant une augmentation attendue du nombre de bulletins de vote par correspondance lors des élections de novembre.

La chambre contrôlée par les démocrates adoptera probablement la législation, mais elle fait face à un avenir incertain au Sénat dirigé par les républicains. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré mardi au Louisville Courier-Journal qu’il doutait qu’un projet de loi adressant uniquement le service postal puisse être adopté par le Sénat. La Maison Blanche a déclaré vendredi qu’elle opposerait son veto au projet de loi, le qualifiant de « réaction excessive à des reportages médiatiques sensationnalistes ».

Les démocrates notent que les responsables du service postal américain ont ordonné la suppression des machines de tri du courrier, réduit les heures supplémentaires pour les facteurs et apporté d’autres changements controversés. Les critiques disent que cela a ralenti la livraison de médicaments sur ordonnance et d’autres articles pour les anciens combattants, les personnes âgées et d’autres Américains qui comptent sur le service postal comme bouée de sauvetage.

Les dirigeants républicains de la Chambre ont dit qu’ils diraient aux membres de voter contre ce qu’ils ont appelé un «projet de loi sur la théorie du complot». Mais certains législateurs du GOP soutiennent le projet de loi.

Le représentant Brian Fitzpatrick, R-Pa., Est un coparrainant. Et le représentant John Katko, R-N.Y., A déclaré vendredi dans un communiqué qu’il voterait pour le projet de loi parce que « ce n’est pas le moment de mettre en péril les opérations de l’USPS ou de retarder les services ».

Les démocrates de la Chambre ont rappelé les législateurs à Washington après leurs vacances d’été pour la rare session du samedi. Le Sénat reste absent jusqu’à après la fête du Travail, mais un panel du Sénat a tenu une audition avec le ministre des Postes Louis DeJoy vendredi, où il a été confronté à des questions intenses sur les récents changements controversés au service postal. DeJoy a reconnu les retards dans la livraison du courrier, mais a catégoriquement nié les motivations politiques.

Les démocrates l’ont accusé d’avoir tenté de saper le service postal au profit de Trump, qui a attaqué le service postal américain comme une « blague » et a affirmé, sans preuve, que le vote par correspondance était sujet à la fraude.

DeJoy a déclaré mardi qu’il suspendrait certains changements au service postal jusqu’à la fin des élections pour éviter toute apparence d’irrégularité, mais les démocrates ont déclaré qu’ils voulaient également qu’il s’engage à annuler les changements déjà apportés.

Les démocrates du Congrès affirment que les changements apportés sous le mandat de DeJoy ont ralenti la livraison du courrier et potentiellement menacé la capacité de l’agence à gérer une vague de bulletins de vote par correspondance lors des élections de novembre. De nombreux États ont élargi le vote par courrier pour réduire les foules le jour du scrutin et fournir une alternative au vote en personne au milieu de la pandémie COVID-19.

Les démocrates du Congrès ont envoyé à DeJoy une lettre de 10 pages le 14 août détaillant les changements au service postal qui, selon eux, pourraient retarder le courrier.

Parmi les changements de service qui ont inquiété les démocrates: une décision de cesser de traiter tout le courrier électoral comme de première classe – ce qui pourrait signifier un retard de jusqu’à huit jours par rapport aux élections précédentes – ainsi que des réductions des heures supplémentaires et une interdiction de voyages de livraison « extra ».

DeJoy a déclaré vendredi que le service postal s’engagerait à traiter tout le courrier électoral comme de première classe pendant l’élection et a nié que des modifications aux heures supplémentaires aient été apportées sous son autorité.

Un document interne du service postal cité par les démocrates a averti, « Un aspect de ces changements qui peut être difficile pour les employés est que – temporairement – nous pouvons voir du courrier laissé derrière ou du courrier sur le sol de l’atelier. »

Vendredi dernier, le service postal a averti les responsables électoraux du pays que tous les bulletins de vote pourraient ne pas être livrés à temps pour être comptés, même s’ils sont demandés avant les dates limites de l’État et renvoyés par la poste rapidement.

Le président Donald Trump a défendu la gestion de l’agence par son administration et s’est déclaré opposé à un financement supplémentaire pour le service postal, bien qu’il ait reconnu que les retards de service menaçaient les élections de novembre. Au lieu de cela, le président a critiqué le vote par correspondance et a fait valoir que le service postal avait des problèmes financiers de longue date et devait être réformé.

Les démocrates ont demandé 25 milliards de dollars lors de récents pourparlers sur la stimulation des coronavirus pour aider le service postal à gérer la hausse des bulletins de vote par correspondance, mais les pourparlers de relance se sont bloqués sans un accord en vue.

DeJoy a déclaré aux législateurs vendredi que des changements plus profonds étaient nécessaires à l’agence qu’une augmentation de 25 milliards de dollars. « Si nous ne prenons que 25 milliards de dollars cette année et que nous ne faisons rien, nous serons de retour » dans plusieurs années, a-t-il déclaré, bien qu’il ait ajouté que l’agence pourrait utiliser le « remboursement » pour couvrir les pertes liées au COVID-19.

Les membres du Blue Dog Caucus, un groupe de démocrates modérés, ont envoyé vendredi une lettre au président de la Chambre Nancy Pelosi et McConnell demandant aux deux parties de reprendre les négociations. « L’impasse actuelle punit les familles et déstabilise notre économie », ont écrit les législateurs.

Dans une lettre aux législateurs démocrates jeudi, Pelosi les a remerciés pour leurs propositions de relance, mais a déclaré que toute autre législation « ne peut se faire au détriment de la prise en compte des priorités du Heroes Act », faisant référence au paquet économique démocrate adopté en mai. Pelosi a désigné le soutien aux gouvernements locaux et étatiques et aux écoles comme des priorités, qui étaient tous deux des points de friction avec les négociateurs de la Maison Blanche.

