Publié à l’origine en juin 1894

Crédit: Scientific American

« Monsieur. Francis Galton affirme que «les motifs des crêtes papillaires sur les surfaces palmaires bulbeuses des phalanges terminales des doigts et des pouces sont absolument immuables tout au long de la vie, et montrent chez différents individus une variété infinie de formes et de particularités. La probabilité que deux empreintes digitales soient identiques est inférieure à une sur soixante-quatre mille millions. Si, par conséquent, deux empreintes de doigts sont comparées et que l’on constate qu’elles coïncident exactement, il est pratiquement certain qu’il s’agit d’empreintes du même doigt de la même personne; s’ils diffèrent, ils sont fabriqués par des doigts différents. -Lancette »

—Scientific American, juin 1894

