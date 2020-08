BEIJING (AP) – La Chine a accusé vendredi les États-Unis d’essayer de «diaboliser et stigmatiser» les relations entre les deux pays, dans une attaque cinglante contre la désignation par l’administration Trump de programmes linguistiques et culturels financés par la Chine aux États-Unis comme missions étrangères de le Parti communiste chinois.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les branches du Centre américain de l’Institut Confucius opérant dans les écoles et collèges américains sont un «pont et un lien pour aider les gens du monde entier à apprendre le chinois, à comprendre la Chine et à renforcer les échanges éducatifs et culturels et la coopération entre la Chine et la Chine. autres pays. »

Zhao a déclaré que les accusations portées contre les instituts étaient sans fondement et étaient motivées par «des préjugés idéologiques et des intérêts personnels».

«L’approche américaine pertinente consiste à diaboliser et à stigmatiser le fonctionnement normal de la Chine et des États-Unis. projets de coopération. Nous le déplorons fermement et nous y opposons », a déclaré Zhao lors d’un briefing quotidien. Il a déclaré que la Chine« se réserverait le droit de répondre davantage à cette question ».

La désignation exige que le Confucius Institute U.S. Center, basé à Washington, soumette des rapports au gouvernement américain sur son financement, son personnel, son programme et d’autres activités aux États-Unis.

«Nous ne les expulsons pas. Nous soulignons simplement le fait que ces personnes travaillent pour le ministère de l’Éducation du Parti communiste (chinois) », a déclaré le secrétaire d’État adjoint aux Affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, David Stilwell, lors de cette annonce jeudi.

Environ 500 salles de classe de la maternelle à la 12e année sont affiliées à l’Institut Confucius aux États-Unis, a déclaré Stilwell. L’institut opère également sur 65 campus américains, moins qu’avant parce que certaines universités ont fermé les programmes parce qu’elles craignaient de diffuser la propagande du gouvernement chinois et d’interférer dans l’indépendance universitaire sur des questions telles que Hong Kong et le Tibet.

La Chine a présenté les instituts comme sa propre version des centres linguistiques et culturels gérés par les États-Unis, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et d’autres pays, mais a cherché de manière controversée à les intégrer dans les écoles plutôt que de les faire fonctionner de manière indépendante.

Cette désignation est la dernière d’une série de décisions de l’administration Trump contre la Chine alors que les tensions entre les deux pays augmentent à propos du commerce, de la technologie, des droits de l’homme et du coronavirus, qui a été signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine.

Le mois dernier, les États-Unis ont ordonné la fermeture du consulat chinois à Houston, incitant la Chine à fermer le consulat américain dans la ville sud-ouest de Chengdu dans une action tit-for-tat que certains ont annoncée comme le signe d’une nouvelle guerre froide entre les deux. .

Les États-Unis ont également ajouté les médias d’État chinois à la liste des organisations qui devraient être considérées comme des «missions étrangères» en raison de leurs liens avec le gouvernement chinois et le Parti communiste. Les États-Unis ont par la suite réduit le nombre de journalistes chinois autorisés dans le pays, ce à quoi la Chine a répondu en expulsant des journalistes américains en Chine.