Un mannequin ouïghour qui s’est filmé menotté à un lit dans un centre de prévention des épidémies du Xinjiang a été légalement détenu, insistent des responsables chinois.

Merdan Ghappar a envoyé une vidéo de lui-même et une série de SMS d’accompagnement à sa famille en février.

Ils ont été transmis à la BBC et publiés plus tôt ce mois-ci.

Les messages offraient un récit rare et détaillé du système de détention hautement sécurisé et secret du Xinjiang.

Dans son récit, M. Ghappar a décrit 18 jours passés enchaînés et encapuchonnés avec plus de 50 autres personnes dans une prison.

Il dit avoir ensuite été isolé dans un centre de prévention des épidémies, où il a filmé la vidéo.

Des proches disent que le jeune homme de 31 ans a été ramené de force dans la région extrême-ouest du Xinjiang en janvier après avoir purgé une peine de 16 mois pour une infraction liée à la drogue dans la ville de Foshan, dans le sud de la Chine, où il vivait et travaillait.

Aujourd’hui, plus de deux semaines après que la BBC a envoyé une liste de questions aux autorités chinoises, une réponse est venue sous la forme d’une déclaration écrite du bureau de presse du gouvernement du Xinjiang.

« Selon l’article 37 de la loi pénitentiaire de la République populaire de Chine, » dit-il, « le gouvernement populaire doit aider les prisonniers libérés à se réinstaller ».

« Lors du transfert, Merdan Ghappar a commis des actes d’automutilation et des actes excessifs contre la police. »

« Ils ont pris des mesures légales pour l’arrêter et ont levé ces mesures une fois que son humeur s’est stabilisée », poursuit-il.

Bien que M. Ghappar ait passé des années à Foshan – où des amis et des parents disent qu’il gagnait beaucoup d’argent en modelant des vêtements – il a été ramené dans sa ville natale de Kucha au Xinjiang.

Nous avons montré la déclaration du gouvernement chinois à l’oncle de Merdan Ghappar, Abdulhakim Ghappar, qui vit désormais aux Pays-Bas après avoir quitté le Xinjiang en 2011.

« Si la police voulait trouver de l’aide pour le réinstaller pour travailler ou quelque chose comme ça, elle aurait dû l’aider à Foshan parce qu’il y travaille, il y a une maison », m’a-t-il dit.

L’histoire continue

« Donc, il n’aurait pas dû être renvoyé de force à Kucha. »

Les camps du Xinjiang sont officiellement connus sous le nom de «centres de formation professionnelle»

En outre, a déclaré Abdulhakim, aucune mention de « réinstallation » n’a été faite à la famille lorsque M. Ghappar a été emmené en janvier.

Il a été prouvé à la BBC que les autorités disaient plutôt qu ‘ »il pourrait avoir besoin de faire quelques jours d’éducation dans sa communauté locale ».

La famille pense que «l’éducation» est un euphémisme clair pour le réseau de camps de rééducation hautement sécurisés où plus d’un million d’Ouïghours, pour la plupart musulmans, ont été détenus ces dernières années – et dont la Chine insiste sur le fait qu’il s’agit d’écoles volontaires de formation anti-extrémisme.

Des milliers d’enfants ont été séparés de leurs parents et, selon des recherches récentes, des femmes ont été soumises de force à des méthodes de contrôle des naissances.

La déclaration du gouvernement ne répond pas aux allégations de maltraitance de M. Ghappar qui, avec les enchaînements et les cagoules, incluaient d’entendre des bruits de torture venant d’ailleurs dans la prison de la police.

«Une fois, j’ai entendu un homme crier du matin au soir», a-t-il écrit dans l’un de ses SMS.

La déclaration ne fait pas non plus référence à sa vidéo autoportée le montrant assis en silence dans le centre de contrôle de l’épidémie, avec des vêtements sales et son poignet gauche clairement menotté au lit.

Au lieu de cela, il énumère une gamme de comportements, de la violence à l’automutilation, ce qui implique que son traitement était proportionné et légal.

« Il a résisté au personnel de prévention des épidémies lorsqu’ils ont essayé de prendre sa température, les ont insultés verbalement et les ont battus », indique le communiqué.

« Comme ces comportements l’ont placé sous le soupçon d’avoir commis un crime, la police l’a soumis à des mesures de force ». Son cas « reste en cours », ajoute-t-il.

James Millward de l’Université de Georgetown, un expert des politiques chinoises au Xinjiang, a fourni une traduction et une analyse des messages texte de M. Ghappar parallèlement à l’article original de la BBC.

« Il est intéressant que rien dans la réponse du gouvernement du Xinjiang ne traite de la description des conditions dans le poste de police local de Kucha; la surpopulation, les passages à tabac, les conditions insalubres, le partage de huit ensembles d’ustensiles de cuisine par 50 à 60 personnes », m’a-t-il dit. .

« Indépendamment de la raison pour laquelle Merdan a été mis en détention à Kucha, sa description de ces conditions, en particulier pendant la pandémie, est très inquiétante. »

Darren Byler est un anthropologue à l’Université du Colorado, à Boulder, qui a écrit et fait de nombreuses recherches sur les Ouïghours.

« Ce message des autorités chinoises reflète le type de blâme des victimes qui est souvent utilisé par la police lorsqu’elle est arrêtée avec une force excessive », a-t-il déclaré après avoir reçu une copie de la déclaration.

« Depuis le début de la campagne de rééducation en 2017, les détenus n’ont pas été autorisés à protester contre leur internement. Au lieu de cela, ils sont tenus de maintenir une ‘bonne attitude’ et d’admettre leur culpabilité sous la menace de coups et de torture. »

La déclaration du gouvernement chinois ne mentionne pas non plus comment Merdan Ghappar a pu envoyer la vidéo de lui-même menotté au lit depuis le système de détention normalement hautement sécurisé et secret du Xinjiang.

La déclaration du gouvernement chinois ne mentionne pas non plus comment Merdan Ghappar a pu envoyer la vidéo de lui-même menotté au lit, ainsi que sa description du système de détention normalement hautement sécurisé du Xinjiang.

Des membres de sa famille ont précédemment déclaré à la BBC que, à l’insu de ses gardes, il avait pu récupérer son téléphone lorsqu’il avait retrouvé certains de ses effets personnels dans le centre de prévention des épidémies.

Les images de 4 minutes 38 secondes sont les dernières que la famille ait vues de lui.

«La police chinoise a une longue histoire d’abus de moyens de contention comme moyen de torture», m’a dit Maya Wang, chercheuse principale en Chine à Human Rights Watch.

« Ils ont également persécuté les musulmans du Xinjiang », a-t-elle ajouté. « Dans l’ensemble, je ne pense pas que l’explication des autorités concernant Merdan Ghappar soit convaincante. Si le gouvernement chinois n’a rien à cacher, il devrait donner aux observateurs indépendants, y compris les experts de l’ONU, un accès sans entrave au Xinjiang. »

La déclaration laisse un certain nombre de questions de la BBC sans réponse – M. Ghappar, comme allégué, était-il enchaîné avec un sac sur la tête? Son oncle Abdulhakim – qui pense qu’il est recherché en Chine en raison de ce qu’il dit être son activisme pacifique – a-t-il été inculpé d’une quelconque infraction?

Pour la famille, c’est au moins, disent-ils, la première notification officielle qu’ils ont reçue confirmant que M. Ghappar est détenu.

Après quelques brefs jours de communication, les SMS se sont tus début mars, tout aussi soudainement qu’ils avaient commencé.

«Je le connais très bien», m’a dit Abdulhakim. « Je ne crois pas qu’il s’est fait du mal, je pense que la Chine lui a fait du mal et maintenant je pense qu’ils veulent trouver une excuse pour ce qu’ils lui ont fait. »

« S’il vous plaît, montrez-moi qu’il est bien vivant, sinon je ne croirai pas un mot de cette déclaration. »

Plus de couverture des camps cachés de la Chine

BBC