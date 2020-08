BEIJING (.) – La Chine a accueilli lundi le sommet proposé par le président russe Vladimir Poutine des dirigeants mondiaux pour éviter une « confrontation » sur une menace américaine pour déclencher le retour de toutes les sanctions de l’ONU contre l’Iran.

Les États-Unis ont perdu vendredi une offre visant à prolonger un embargo des Nations Unies sur les armes contre l’Iran.

La Russie et la Chine se sont opposées à l’extension de l’interdiction des armes, qui doit expirer en octobre dans le cadre d’un accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales. Onze membres se sont abstenus, dont la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, tandis que les États-Unis et la République dominicaine étaient les deux seuls votes favorables.

S’exprimant à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que l’échec de la résolution américaine « a de nouveau montré que l’unilatéralisme n’a pas de soutien populaire et qu’un comportement hégémoniste ne réussira pas ».

Les États-Unis doivent mettre fin à leurs sanctions unilatérales et adopter une attitude rationnelle, revenant sur la « bonne voie » du respect de l’accord nucléaire iranien et des décisions du Conseil de sécurité, a ajouté Zhao.

« En ce qui concerne la proposition russe de tenir un sommet par téléconférence sur la question nucléaire iranienne, la Chine exprime sa bienvenue et sa reconnaissance », a-t-il déclaré.

« Nous sommes disposés à continuer à maintenir une communication et une coordination étroites avec toutes les parties concernées pour promouvoir conjointement un règlement politique de la question nucléaire iranienne. »

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il ne participerait probablement à aucun de ces sommets.

La Chine, qui entretient des relations économiques et diplomatiques étroites avec l’Iran, s’est fréquemment heurtée à l’administration Trump pour sa position ferme contre Téhéran, devenant un autre irritant dans les relations sino-américaines.

(Reportage de Yew Lun Tian; Écriture de Ben Blanchard; Édité par Robert Birsel)