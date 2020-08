Dans un récent éditorial du Wall Street Journal, Lawrence Krauss déplore ce qu’il considère comme la «corruption idéologique» de la science contemporaine. Il attribue cette corruption aux spécialistes des sciences humaines pour avoir souligné comment la science peut être «entachée de préjugés idéologiques dus à la race, au sexe ou à la domination économique». Sa plainte repose sur une erreur fondamentale. Krauss confond ce qu’il appelle la corruption idéologique – l’idéologie égarant la science des faits – avec la conscience idéologique.

Les engagements idéologiques et les valeurs sociales et politiques ont toujours influencé la recherche scientifique. De telles valeurs peuvent éclairer la voie de la science ou conduire dans les ténèbres. Pendant la majeure partie de l’histoire de la recherche médicale, les études se sont concentrées de manière disproportionnée sur les hommes. En conséquence, nous en savons beaucoup moins sur la façon dont diverses affections se manifestent chez les femmes et sur la façon de traiter ces affections avec des médicaments appropriés à des doses appropriées.

C’est une influence problématique des valeurs; celui qui a eu des résultats mortels. Actuellement, une quantité considérable de recherches scientifiques a pivoté pour aborder différentes facettes du COVID-19; il s’agit d’un changement louable qui reflète notre priorité collective de gérer et, en fin de compte, de mettre fin à cette pandémie. La science ne se produit pas dans un vide social, pour ainsi dire. La recherche scientifique reflète plutôt les priorités, les hypothèses incontestées et les angles morts des scientifiques individuels et des cultures plus larges auxquelles ils participent.

Cette influence des valeurs sociales et politiques sur la science ne devient problématique que lorsque l’une des deux circonstances se présente. Premièrement, des valeurs pernicieuses peuvent façonner la recherche scientifique, comme cela a malheureusement été le cas pour le racisme et le sexisme pendant une trop grande partie de l’histoire de la science. Ainsi, le fait de ne pas accorder une attention proportionnée dans la recherche médicale à la santé des femmes et les efforts récurrents au cours des siècles pour établir l’infériorité biologique des personnes de couleur – génétique, neurale ou autre. Deuxièmement, que les valeurs soient pernicieuses ou positives, elles peuvent induire en erreur la recherche scientifique si elles exercent une influence inappropriée sur la conception de l’étude, l’analyse des données ou d’autres éléments de la recherche scientifique.

Un exemple bien connu en est le cas lorsque l’industrie du tabac a financé des experts scientifiques pour mener des recherches trompeuses sur le rôle des cigarettes dans le cancer du poumon. Ce que nous souhaitons ardemment être vrai, ou ce qui enrichirait une entreprise s’il était vrai, ne devrait pas façonner les découvertes scientifiques. C’est pourquoi tant d’attention est consacrée à ce que les sources de financement de la recherche scientifique n’influencent pas indûment les résultats.

Mais l’influence des valeurs sur la recherche scientifique est beaucoup plus répandue que ce genre d’exemples problématiques. Les valeurs des scientifiques et des sociétés déterminent les questions de recherche posées, le nombre de ressources consacrées à répondre à ces questions, les objectifs exacts de la recherche, et plus encore. Même pour les plus grands succès de la science, ces valeurs sociales ont une influence motivante. Les théories révolutionnaires de la physique d’Einstein étaient en partie inspirées par ses inquiétudes quant à la façon de régler les horloges dans différentes gares à la même heure. En 2006, j’ai assisté à une conférence dans laquelle l’éminent biologiste évolutionniste Richard Levins a déclaré que son travail scientifique commence par la question de savoir ce que la science fera pour les enfants. Nos intérêts et nos valeurs sont le moteur de la découverte scientifique.

La conscience idéologique est donc essentielle à notre compréhension de la science. Le fait de ne pas reconnaître l’influence omniprésente des valeurs sur la science est un danger, car les rôles problématiques des valeurs peuvent se dérouler sans contrôle si leur rôle n’est pas reconnu. Il a fallu des décennies pour que les préjugés sexistes dans la recherche médicale que j’ai mentionnés ci-dessus soient reconnus et même plus longtemps pour que des mesures soient prises pour les atténuer. Tout récemment, un rapport du Hastings Center a révélé qu’une focalisation myope sur la génomique a évincé la recherche sur les déterminants sociaux de la santé, au détriment de l’équité raciale. Révéler l’influence des valeurs sur la science est la première étape de l’analyse de leur influence. L’idéologie ne peut être remise en cause si elle reste dissimulée.

Il semble que ce que Krauss critique n’est en fait pas du tout le rôle de l’influence idéologique, mais plutôt la conscience idéologique, la reconnaissance des préjugés idéologiques. Il a cependant raison sur une chose: périodiquement, à travers la longue histoire de la science, il y a des exemples odieux de recherches scientifiques qui tournent mal pour des raisons idéologiques. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons besoin des sciences humaines. Nous avons besoin de philosophes pour aider à mettre à nu et analyser comment les valeurs façonnent la science; nous avons besoin d’historiens pour révéler le contexte sociétal plus large de la science.

Ce dont la science a besoin, ce n’est pas un retour à l’oubli idéologique mais une prise de conscience idéologique croissante: une démarche collective pour découvrir les valeurs sociales et politiques qui influencent notre recherche scientifique afin d’évaluer de manière critique ces valeurs et les rôles qu’elles jouent. Une poursuite plus intentionnelle de la conscience idéologique n’est pas une influence corruptrice sur la science, mais un changement qui se traduira seulement par une meilleure recherche scientifique et une compréhension plus claire de la signification de nos découvertes scientifiques.