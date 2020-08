Selon une nouvelle étude, les peuples autochtones de l’Amazonie brésilienne détenant les pleins droits de propriété sur leurs terres ont vu une diminution des deux tiers du taux de déforestation sur leurs terres dans la forêt tropicale la plus importante du monde.

Le problème est l’impact de l’homologation – la dernière étape de la désignation des terres comme propriété autochtone dans un processus défini dans la Constitution brésilienne – sur la destruction de la plus grande forêt tropicale de la planète. Après l’homologation, l’activité économique ne peut être exercée sur des terres désignées sans le consentement de la tribu et du gouvernement fédéral. Et l’étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego et de l’Université de Columbia a révélé qu’entre 1982 et 2016, la déforestation à l’intérieur des territoires homologués est passée d’une moyenne d’environ 3% par an à 1% par an.

«Les tribus autochtones sont vraiment liées à la gestion de la biodiversité et à la réduction de la déforestation, et c’est parce qu’elles vivent sur la terre et je pense qu’elles ont une idée très précise de ce que signifierait bouleverser l’écosystème qui les entoure», a déclaré Kathryn Baragwanath, un chercheur de l’UCSD et l’un des co-auteurs de l’étude. « L’octroi des droits de propriété leur donne la base légale pour garantir réellement que ces écosystèmes sont préservés sur les terres où ils vivent. »

Mais aucune nouvelle terre n’a été délimitée pour l’usage autochtone sous le président brésilien Jair Bolsonaro ou Michel Temer, son prédécesseur immédiat. Et Bolsonaro a pris des mesures pour éroder les protections des terres autochtones et pour permettre aux Brésiliens non autochtones de mener plus facilement des activités économiques en Amazonie. Il a tenté de déplacer plus d’autorité, y compris sur la démarcation des terres autochtones, des agences dont la mission est de protéger les droits autochtones et vers le ministère de l’Agriculture, qui a un intérêt direct dans l’expansion du développement.

Tous ces efforts n’ont pas été couronnés de succès, mais l’étude, publiée hier dans Proceedings of the National Academy of Sciences, estime que le refus des présidences Bolsonaro et Temer d’accorder aux communautés autochtones le contrôle de nouveaux territoires pourrait avoir entraîné 1,5 million d’hectares supplémentaires. de déforestation par an.

Cela se traduit par une fuite de dioxyde de carbone dans l’atmosphère mondiale qui, autrement, resterait séquestrée en Amazonie. Mais Bolsonaro a farouchement repoussé toutes les suggestions selon lesquelles le monde aurait un intérêt dans les politiques d’utilisation des terres du Brésil en raison du changement climatique. Il a utilisé son discours au début de la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York l’année dernière pour le déclarer une « erreur » selon laquelle l’Amazonie est le « poumon du monde » en raison de son rôle dans la séquestration du carbone.

Il a déclaré que ses critiques étrangers « remettaient en question ce que nous considérons comme la valeur la plus sacrée: notre propre souveraineté ».

Cycle d’incendie

La déforestation et les incendies de forêt sont liés en Amazonie. Les incendies sont souvent allumés intentionnellement pour défricher des terres pour le développement agricole dans la région, souvent par des agriculteurs qui croient avoir le soutien du président dans la conduite des brûlages. La saison des incendies vicieux de l’année dernière a attiré l’attention de la communauté internationale, mais Bolsonaro a nié avec véhémence que l’ampleur de la brûlure était inhabituelle ou que sa politique avait quelque chose à voir avec cela.

Eduardo Taveira, secrétaire à l’environnement de l’État brésilien d’Amazonas, a déclaré à E&E News à New York en septembre dernier que les incendies en Amazonie étaient « un processus culturel et historique ».

« Nous devons trouver de nouvelles façons, de nouvelles technologies pour mieux utiliser la terre, essayer de produire sans feu », a déclaré Taveira, qui a assisté à la Semaine du climat de New York l’année dernière au sein d’une délégation de ministres de l’environnement chargée de répondre aux préoccupations mondiales concernant les incendies en Amazonie. .

Mais Taveira, qui appartient au même parti politique que Bolsonaro, a qualifié cela de problème local.

« Le monde a une mauvaise perspective sur ce problème en Amazonie », a-t-il déclaré. « Je sais que nous avons des problèmes à résoudre pour l’année prochaine; probablement l’année prochaine, nous aurons des incendies dans la forêt. Mais le problème est de savoir comment contrôler le feu, comment fournir aux agriculteurs une nouvelle technologie pour lutter contre les incendies. »

Cette année, le gouvernement de Bolsonaro a introduit de nouvelles mesures pour arrêter les incendies illégaux, mais les premières indications sont que la saison des incendies pourrait être pire que l’année dernière.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.