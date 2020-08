La plate-forme de glace de Milne.

Jérémie Bonneau / Université Carleton

Près de la moitié de la dernière plate-forme de glace intacte du Canada s’est soudainement effondrée dans l’océan.

Les images satellites montrent qu’il a formé deux icebergs, dont l’un a presque la taille de Manhattan.

L’effondrement survient au milieu d’un été qui a vu des températures plus chaudes que la moyenne, ce qui, selon les scientifiques, est le résultat du changement climatique.

Un camp de recherche a été perdu dans l’effondrement.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

Une partie massive de la dernière plate-forme de glace entièrement intacte du Canada, vieille d’environ 4000 ans, s’est rompue, réduisant la plate-forme de plus de la moitié, ont rapporté les scientifiques dimanche dernier. Après s’être séparé de l’étagère, la pièce s’est divisée en deux, formant un iceberg presque de la taille de Manhattan.

Le changement climatique a probablement alimenté l’effondrement du plateau, ont déclaré des chercheurs. Cet été, la température de la région était de 9 degrés Fahrenheit plus chaude que la moyenne de 1980 à 2010, a déclaré Luke Copland, professeur de glaciologie à l’Université d’Ottawa, à l’Associated Press.

«Des températures de l’air supérieures à la normale, des vents du large et de l’eau libre devant la banquise font tous partie de la recette de la rupture de la banquise», a déclaré le Service canadien des glaces sur Twitter.

Un camp de recherche a été perdu lorsque le plateau s’est brisé, tout comme le dernier épishelf connu de l’hémisphère nord, une sorte de lac d’eau douce, flanqué de glace, qui se trouve au-dessus de l’eau de l’océan.

La chercheuse sur les glaces Adrienne White prend une photo de fractures sur le plateau.

Luke Copland

« Des villes entières ont cette taille »

Située à la limite nord-ouest de l’île d’Ellesmere, sur le territoire canadien du Nunavut, la plate-forme de glace de Milne s’est probablement effondrée le 30 ou le 31 juillet, selon l’analyste des glaces Adrienne White du Service canadien des glaces. Les images satellite montrent qu’environ 43% de l’étagère s’est rompue, formant des morceaux d’une épaisseur allant jusqu’à 260 pieds.

« Des villes entières ont cette taille », a déclaré Copland à .. « C’était la plus grande plate-forme de glace intacte restante, et elle s’est désintégrée, fondamentalement. »

Contrairement aux glaciers, qui reposent sur la terre ferme, les plates-formes de glace flottent dans l’océan. Ils ont généralement des centaines à des milliers d’années et sont plus épais que la glace de mer. Avant que la plate-forme de glace de Milne ne se brise, elle était plus grande que DC.

L’histoire continue

Les températures montent plus vite dans l’Arctique

L’Arctique se réchauffe beaucoup plus rapidement que le reste du monde, un phénomène connu sous le nom d’amplification polaire, et ces températures chaudes font fondre la glace. Aujourd’hui, par exemple, les calottes polaires fondent six fois plus vite que dans les années 1990.

Au Canada, il y avait autrefois une plate-forme de glace continue couvrant la côte nord d’Ellesmere, mais le réchauffement causé par l’homme a provoqué sa rupture, a déclaré White. En 2005, Milne était « vraiment la dernière plate-forme de glace complète », a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Alors que les scientifiques considéraient Milne comme moins vulnérable à l’effondrement, car elle est protégée dans le Milne Fiord, l’étagère a subi des fissures au fil des ans.

Lire l’article original sur Business Insider