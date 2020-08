JACKSON, Mississippi (AP) – Un juge fédéral du Mississippi a rendu une décision très claire appelant la Cour suprême des États-Unis à annuler le principe de l’immunité qualifiée, qui protège les agents des forces de l’ordre contre les poursuites pour certaines de leurs actions.

Le juge de district américain Carlton Reeves a rejeté mardi une action en justice intentée par Clarence Jamison, un résident noir de Neeses, en Caroline du Sud, contre un policier blanc du Mississippi, Nick McClendon. Le procès a déclaré que McClendon a utilisé la course de Jamison comme un «facteur de motivation» pour arrêter la circulation.

En rejetant l’affaire, Reeves a cité des précédents judiciaires sur l’immunité qualifiée, mais il a écrit que le principe a protégé les agents qui violent les droits constitutionnels des citoyens.

«La Constitution stipule que tout le monde a droit à une protection égale de la loi – même aux mains des forces de l’ordre», a écrit Reeves. «Au fil des décennies, cependant, les juges ont inventé une doctrine juridique pour protéger les agents des forces de l’ordre contre les conséquences d’un acte répréhensible. La doctrine est appelée «immunité qualifiée». Dans la vraie vie, elle fonctionne comme une immunité absolue. »

Reeves, qui est afro-américain, a été nommé à la magistrature fédérale par le président Barack Obama pour un district qui couvre la moitié sud du Mississippi. Reeves a commencé sa décision mardi par une récitation des torts causés par la police aux Afro-Américains, y compris les meurtres de George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks et Sandra Bland.

«Tout comme la Cour suprême a balayé la doctrine erronée de« séparés mais égaux », elle devrait également éliminer la doctrine de l’immunité avec réserve. … Ne perdons pas de temps à corriger cette erreur », a écrit Reeves.

Le procès de Jamison, déposé en 2016, indiquait qu’il conduisait sa Mercedes le 29 juillet 2013, lorsque McClendon l’a arrêté sur l’Interstate 20 à Pelahatchie, à environ 40 kilomètres à l’est de la capitale du Mississippi, Jackson.

McClendon était un officier de la ville voisine de Richland et travaillait près de Pelahatchie en vertu d’un accord local. Jamison revenait en Caroline du Sud après des vacances dans l’ouest des États-Unis.

«Jamison a été arrêté et soumis à cent dix minutes par un policier armé qui le harcelait, le faisait pression, lui mentait, puis fouillait sa voiture de haut en bas à la recherche de drogues», a écrit Reeves. «Rien n’a été trouvé. Jamison n’est pas un passeur de drogue. C’est un soudeur. »

Le procès a déclaré que la voiture de Jamison avait été endommagée lors des fouilles et qu’il avait été laissé au bord de l’autoroute après la tombée de la nuit.

« Heureusement, Jamison a quitté l’arrêt avec sa vie », a écrit Reeves. « Trop d’autres ne l’ont pas fait. »

Reeves a écrit que la 4e US Circuit Court of Appeals – qui entend des affaires du Maryland, de Caroline du Nord, de Caroline du Sud, de Virginie et de Virginie-Occidentale – a récemment écrit dans une affaire d’immunité qualifiée: «’Bien que nous reconnaissions que nos officiers de police sont souvent invités à faire décisions prises en une fraction de seconde, nous attendons d’eux qu’ils le fassent dans le respect de la dignité et de la valeur de la vie des Noirs. »

«Cette Cour est d’accord», a écrit Reeves. «Tragiquement, des milliers de personnes sont mortes aux mains des forces de l’ordre au fil des ans, et le nombre de morts continue d’augmenter.»