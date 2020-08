À l’université, j’ai découvert les myriades d’erreurs logiques qui envahissent notre monde. Il s’est avéré que la bonne logique était assez restrictive. Il consistait principalement en modus ponens – «Si A est vrai, alors B est vrai. A est vrai. Par conséquent, B est vrai »- et modus tollens -« Si A est vrai, alors B est vrai. B n’est pas vrai. Par conséquent, A n’est pas vrai. »

En revanche, il existe un univers d’erreurs logiques. En science, la plus vexante prend typiquement la forme suivante: Ma théorie dit: si P, alors Q. Je conçois une expérience pour voir si Q obtient. Cela fait. Par conséquent, P est vrai. Malheureusement, cette conclusion est logiquement incorrecte. Q pourrait tenir pour diverses raisons n’ayant que peu ou rien à voir avec ma théorie. Pourtant, les scientifiques commettent constamment cette erreur, ce qui a conduit le philosophe Karl Popper à affirmer que la méthode de la science est – ou du moins devrait être – une falsification. Popper a insisté sur le fait qu’on ne peut jamais prouver qu’une théorie est vraie, car cela vous obligerait à la tester dans toutes les circonstances imaginables, ce qui est impossible. Mais un seul contre-exemple peut prouver qu’une théorie est fausse.

Alors que la théorie de Popper était profondément contre-intuitive, de nombreux scientifiques y ont été attirés pour sa clarté et sa rigueur logique (apparente). Pourtant, il y a là aussi un défaut logique. Mon expérience aurait pu échouer pour des raisons n’ayant rien à voir avec la théorie elle-même. Ma configuration expérimentale, par exemple, aurait pu être insuffisamment sensible pour détecter l’effet prédit. Ce problème n’a pas de résolution logique, mais les scientifiques s’y attaquent principalement par consilience (en demandant quelle explication est la plus cohérente avec les preuves provenant de diverses sources) ou par inférence à la meilleure explication (en regardant un problème sous divers angles et en voyant quelles explications tenir le mieux).

Tout cela pour dire que les erreurs logiques sont partout et pas toujours facilement réfutées. La vérité, du moins en science, ne va pas de soi. Et cela aide à expliquer pourquoi le déni de la science est facile à générer et difficile à éliminer. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où le déni de la science, sur tout, du changement climatique au COVID-19, est endémique, éclairé par des erreurs de toutes sortes. John Cook de l’Université George Mason a, par exemple, entrepris une analyse des erreurs et des distorsions logiques liées au déni du changement climatique, qui comprennent le saut aux conclusions, la sélection des données, la création d’attentes impossibles, le recours à de faux experts, l’encouragement des théories du complot et remettre en question la motivation des scientifiques. Mais il y a une méta-erreur – une über-erreur si vous voulez – qui motive ces autres erreurs spécifiques. Cela explique également pourquoi tant de personnes parmi les mêmes qui rejettent les preuves scientifiques du changement climatique anthropique remettent également en question les preuves liées au COVID-19.

Compte tenu de sa fréquence, il est remarquable que les philosophes n’aient pas réussi à lui donner un nom formel. Mais je pense que nous pouvons le voir comme une variété de ce que les sociologues appellent le déni implicatoire. J’interprète le déni implicatif comme prenant cette forme: Si P, alors Q. Mais je n’aime pas Q! Par conséquent, P doit se tromper. C’est la logique (ou illogique) qui sous-tend le plus de rejet de la science.

Changement climatique: je rejette l’idée que la «magie du marché» a échoué et que nous avons besoin d’une intervention gouvernementale pour remédier à la défaillance du marché. Théorie évolutionniste: Je suis offensé par l’idée que la vie est aléatoire et dénuée de sens et qu’il n’y a pas de Dieu. COVID-19: Je n’aime pas rester à la maison, perdre un revenu ou être dit par le gouvernement à quoi faire.

Dans de nombreux cas, ces objections sont fondées sur des malentendus; la théorie évolutionniste ne prouve pas la non-existence de Dieu. Dans d’autres, les implications sont assez réelles. Le changement climatique est une défaillance du marché, qui prendra des mesures gouvernementales pour y remédier. Et en l’absence d’un système de dépistage et de recherche des contacts à grande échelle, il n’y avait aucun moyen connu de ralentir la propagation du SRAS-CoV-2 aux États-Unis sans que la majorité d’entre nous reste à la maison. COVID-19 a montré à quel point l’erreur du déni implicatif est dangereuse. Lorsque nous rejetons les preuves parce que nous n’aimons pas ce qu’elles impliquent, nous nous mettons en danger.

Les États-Unis auraient pu agir plus rapidement pour contenir le COVID-19. Si nous l’avions fait, nous aurions sauvé des vies et des emplois. Mais les faits ont la mauvaise habitude de se mettre en travers de nos désirs. Tôt ou tard, le déni s’écrase sur les rochers de la réalité. La seule question est de savoir si elle plante avant ou après que nous nous soyons écartés.

