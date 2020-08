Qu’est-ce qui fait exactement de la musique aux oreilles? Le temps nous le dira, selon une nouvelle étude de cinq siècles de compositions.

En utilisant des techniques dérivées de la mécanique statistique – généralement utilisées pour étudier de grands groupes de particules – une équipe de physiciens a mesuré mathématiquement «l’irréversibilité temporelle» de plus de 8 000 morceaux de musique classique occidentale. Publiée dans Physical Review Research en juillet, leur étude quantifie ce que de nombreux auditeurs intuitionnent: le bruit peut sonner de la même manière, joué en avant ou en arrière dans le temps, mais la musique composée a des sons radicalement différents dans ces deux directions temporelles.

L’irréversibilité du temps – l’existence d’une «flèche du temps» – est un concept tiré de la physique fondamentale, formulé pour la première fois en 1927 par l’astronome britannique Arthur Eddington. Mais il est significatif dans de nombreux contextes, dit Lucas Lacasa, physicien à l’Université Queen Mary de Londres et co-auteur de l’étude. On peut le voir en action pendant le petit-déjeuner: pensez à l’invraisemblance de déchiffrer un œuf et de le remettre dans une coquille parfaitement reconstituée. Mais jusqu’à présent, dit Lacasa, l’irréversibilité du temps «n’a pas du tout été mesurée dans la musique». Lacasa s’est intéressé à l’analyse de la musique à travers des conversations avec les co-auteurs Gustavo Martínez-Mekler de l’Université nationale autonome du Mexique et Alfredo González-Espinoza de l’Université de Pennsylvanie, tous deux physiciens et musiciens. En trouvant des motifs sur de grands corps de musique composée, ils espéraient trouver des indices sur ce qui fait un compositeur à succès.

Par rapport aux systèmes constitués de millions de particules, une composition musicale typique composée de milliers de notes est relativement courte. Contre-intuitivement, cette brièveté rend l’étude statistique de la plupart des musiques beaucoup plus difficile, semblable à la détermination de la trajectoire précise d’un glissement de terrain massif basé uniquement sur les mouvements de quelques grains de sable qui tombent. Pour cette étude, cependant, Lacasa et ses co-auteurs ont exploité et amélioré de nouvelles méthodes particulièrement réussies pour extraire des motifs à partir de petits échantillons. En traduisant des séquences de sons d’une composition donnée en un type spécifique de diagrammes ou de graphiques, les chercheurs ont pu rassembler la puissance de la théorie des graphes pour calculer l’irréversibilité du temps.

C’est loin d’être la première étude statistique de la musique. Dans son livre de 1963, Formalized Music, le compositeur et théoricien de la musique Iannis Xenakis a utilisé des matrices et des équations différentielles pour étayer les arguments sur la nature de la musique et de la composition musicale. Audacieusement, il a posé que «tout comme un dieu, un compositeur peut… inverser la« flèche du temps »d’Eddington.» Mais confirmer cette affirmation s’est avéré insaisissable. Le nouvel article, cependant, valide l’affirmation: la plupart des compositions étudiées par les chercheurs se sont avérées suivre une flèche du temps.

Les systèmes qui sont réversibles dans le temps, sous analyse statistique, semblent les mêmes lorsque la flèche du temps est inversée. Le sifflement statique non structuré du bruit blanc en est un exemple. Un autre type de bruit répandu dans les systèmes biologiques, appelé «bruit rose», est également réversible dans le temps. Et par certaines mesures statistiques, il est presque impossible de le distinguer de la musique. Plus précisément, lorsqu’ils analysent la puissance de chaque composante de fréquence dans une pièce musicale, les scientifiques trouvent la même distribution que dans le bruit rose. Par conséquent, la musique a été acceptée comme un type de bruit rose.

La nouvelle étude remet en question cette association, démontrant que malgré ces similitudes fondamentales, la musique a plus de structure que le bruit rose, et que cette structure est significative. «L’irréversibilité vous donne une idée du changement dans le temps; il aborde l’idée d’un récit », dit Martínez-Mekler. La musique étant irréversible dans le temps, peut donc refléter l’effort d’un compositeur pour raconter une histoire à travers la progression des notes.

L’irréversibilité temporelle est liée à une mesure du désordre qui, en physique, est appelée entropie. La composition ayant le plus d’entropie serait un mélange de sons strictement aléatoire. Il aurait également le même aspect – complètement désordonné – dans toutes les directions temporelles, n’affichant ainsi aucune flèche temporelle. Inversement, la composition la plus irréversible dans le temps serait celle qui est la moins aléatoire, possédant le moins d’entropie et la plus structurée. En ce sens, mesurer l’irréversibilité du temps pourrait refléter à quel point le style d’un compositeur est singulier – la différence, par exemple, entre le violoniste criard Nicolo Paganini et le luthiste mélancolique John Dowland.

González-Espinoza, Martínez-Mekler et Lacasa se sont demandé si le score d’irréversibilité temporel attribué à chaque compositeur pouvait refléter fidèlement les propriétés esthétiques de la musique de ce compositeur. Des études antérieures sur la musique comme le bruit rose ont suscité des questions similaires. Pour être agréable, semble-t-il, la musique doit trouver un équilibre entre prévisibilité et surprise – une propriété que le bruit rose est considérée comme possédant. «La manière ordonnée dont nous créons la musique est en quelque sorte un processus d’optimisation», explique Jesse Berezovsky, physicien à la Case Western Reserve University qui n’a pas participé à l’étude. Il a également utilisé des méthodes de mécanique statistique pour étudier la musique, constatant que ses règles se situent à mi-chemin entre la dissonance et la complexité. Dans un morceau de musique irréversible dans le temps, le sens de la directivité dans le temps peut aider l’auditeur à générer des attentes. Les compositions les plus convaincantes, alors, seraient celles qui équilibrent entre briser ces attentes et les satisfaire – un sentiment avec lequel quiconque anticipant le «crochet» d’un morceau accrocheur serait d’accord.

En même temps, l’interprétation des résultats statistiques peut être incroyablement compliquée. Elizabeth Margulis, directrice du Music Cognition Lab de l’Université de Princeton, prévient que seules les mélodies ont été prises en compte dans l’étude. Elle soulève également la question des facteurs culturels: les auditeurs de cultures différentes perçoivent la musique différemment. Comme l’explique Berezovsky, les physiciens font souvent des hypothèses simplificatrices pour capturer l’essence de systèmes autrement compliqués. Cela fonctionne bien pour étudier la mécanique statistique des collections d’atomes, mais peut avoir une utilisation limitée pour la musique, qui est, pour beaucoup, plus qu’une simple collection de sons. «Les outils quantitatifs sont essentiels» pour les études statistiques de la musique, dit Margulis, mais les combiner avec «une connaissance culturelle sensible est plus susceptible de produire des résultats utiles».

Martínez-Mekler est enthousiasmé par tout ce qu’il reste à apprendre. D’une part, les outils statistiques développés par lui et ses co-auteurs pourraient être appliqués à une multitude de compositions plus contemporaines et mondiales. Faisant écho à Margulis, il aimerait considérer l’harmonie et le rythme, en plus de la mélodie, dans les analyses futures.

«La musique est un phénomène très complexe qui a émergé de nombreuses interactions ou constructions différentes dans la société», dit González-Espinoza, reconnaissant les complexités inhérentes à son étude. Mais il espère que les structures que nous trouvons agréables dans la musique reflètent quelque chose sur la façon dont nous entendons nos propres pensées jouer dans notre tête. Cette recherche ne fait que commencer à démontrer que, par la composition, les grands musiciens traduisent une partie de la structuration de nos esprits en ordre de la musique.