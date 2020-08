La Floride a battu son record d’hospitalisations hebdomadaires, ce qui en fait l’un des plus grands points chauds de coronavirus du pays.

Quelque 3355 personnes ont été admises dans les hôpitaux de Floride du dimanche 2 août au lundi, a montré le tableau de bord COVID-19 de l’État.

Mercredi dernier seulement, 621 personnes ont été admises dans des hôpitaux, a rapporté The Orlando Sentinel. Et au total, 30 785 personnes ont été hospitalisées dans l’État avec le COVID-19 depuis le début de la pandémie.

«Ce sont des chiffres dévastateurs», a déclaré le Dr Sadiya Khan, épidémiologiste et professeur adjoint de médecine préventive à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern, à NBC News.

Le blâme, a déclaré Khan, devrait être porté aux pieds des dirigeants de Floride qui ont minimisé le danger dès le début et qui ont tardé à imposer des mandats de masque et d’autres mesures de santé publique.

«En Floride, il y a eu cette controverse en cours sur la gravité de la crise des coronavirus», a déclaré Khan. «Il y a eu une politisation de la question du port de masques. Cela n’aurait jamais dû se produire et nous voyons maintenant les résultats. «

Du jour au lendemain, la Floride a signalé 4 155 nouveaux cas et 91 décès. Le nombre total de cas en date de lundi était de 532 806, et le nombre de morts à l’échelle de l’État était de 8 314 et en augmentation, selon le dernier décompte de NBC News.

En termes de nombre de cas de COVID-19, la Floride était juste derrière la Californie, qui mène le pays avec 560159, selon les chiffres de NBC News.

Cinq États arrivent en tête de la Floride pour le nombre total de décès liés au COVID-19: New York (33 592), New Jersey (15 872), Californie (10 351), Texas (8 800) et Massachusetts (8 735).

Les États du Nord-Est ont enregistré la plupart de leurs cas et décès au début de la pandémie, alors que les responsables de la santé publique avaient encore du mal à trouver un moyen de faire face au nouveau virus mortel et à donner des informations contradictoires – et souvent déroutantes – sur la question de savoir si les gens devraient être porter des masques et pratiquer la distanciation sociale.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a rapporté lundi que sur 54 002 tests signalés dimanche, seuls 476 étaient positifs – moins de 1% du total. Et vendredi, Cuomo a donné le feu vert pour commencer à rouvrir les écoles de l’État à l’automne.

En revanche, la Floride, le Texas et d’autres États du sud comme la Louisiane et le Mississippi ont commencé à connaître une flambée de nouveaux cas et de décès après qu’ils – à la demande du président Donald Trump – aient commencé à rouvrir en mai, alors que le coronavirus commençait à atteindre son apogée.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un allié fidèle de Trump, a été l’objet de critiques sévères pour sa lenteur à répondre à la crise, plus récemment de la part du maire de Miami Beach, Dan Gelber, qui a critiqué DeSantis dimanche dans un éditorial du New York. Nouvelles quotidiennes.

« New York pourrait certainement enseigner une ou deux choses à la Floride sur cette pandémie », a écrit Gelber. « Lorsqu’un ouragan se précipite vers nos communautés, nos dirigeants se tiennent côte à côte pour exposer les faits. Personne ne minimise à tort l’impact potentiel d’une tempête. pour que les gens se sentent mieux.… Pour une raison quelconque, le gouverneur Ron DeSantis et le président Trump ont décidé qu’il était plutôt important de minimiser le risque de COVID et de faire savoir aux gens quels bons travaux ils faisaient.

Lundi après-midi, il y avait plus de 5 millions de cas confirmés de coronavirus à travers les États-Unis avec près de 164000 décès, selon les derniers chiffres de NBC News. Dans le monde, près de 20 millions de cas confirmés de Covid-19 ont été signalés et plus de 732 000 décès.

Dans d’autres développements nationaux:

Alors que la majorité des victimes du COVID-19 continuent d’être des personnes âgées et infirmes, près de 100000 enfants ont contracté le coronavirus au cours des deux dernières semaines de juillet, selon une analyse de l’American Academy of Pediatrics et de la Children’s Hospital Association. Il a révélé une augmentation de 40% des cas de COVID-19 chez les enfants entre le 16 juillet et le 30 juillet. Au total, le rapport indique que 338 982 enfants ont été infectés par le virus aux États-Unis et la moitié des États américains ont signalé plus de 5000 cas confirmés. chez les enfants.

Le message contradictoire de l’administration Trump sur le port de masque a créé une confusion généralisée, entravé la réponse du pays à la pandémie de coronavirus et a même conduit à des décès évitables, ont déclaré plusieurs experts de la santé à NBC News. «Des gens sont morts parce que nous n’avons pas eu de messages cohérents sur le port du masque», a déclaré le Dr Gregory Kirk, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Université Johns Hopkins. « Je ne pense pas que ce soit vraiment à débattre. » Trump lui-même a récemment commencé à porter un masque en public.

NBC News a eu un aperçu de l’intérieur du laboratoire de Wuhan, en Chine, que l’administration Trump a accusé – sans preuves – d’avoir accidentellement divulgué le coronavirus et déclenché la pandémie. C’était la première fois qu’une organisation de presse obtenait l’accès à l’Institut de virologie de Wuhan depuis le début de l’épidémie. Les scientifiques se sont hérissés des accusations de Trump. «Il est malheureux que nous ayons été ciblés comme bouc émissaire de l’origine du virus», a déclaré le directeur de l’institut Wang Yanyi à NBC News. Les services de renseignement américains ont eu vent d’une crise sanitaire non identifiée à Wuhan en novembre et Trump a déclaré en avoir entendu parler pour la première fois en janvier. Ce n’est que le 13 mars que Trump a déclaré une urgence nationale.

La police du New Jersey a organisé une fête à la maison au cours du week-end qui comptait 275 personnes au-dessus de la limite actuelle de l’État de 25 personnes autorisées lors de rassemblements à l’intérieur. Le gouverneur Phil Murphy avait imposé la restriction après que l’État eut signalé une augmentation soudaine des cas confirmés, déclenchant la sonnette d’alarme à Trenton. Murphy a blâmé les partis illégaux et les jeunes qui ne portaient pas de masques ou de distance sociale pour l’augmentation de l’infection. Lundi, Murphy a appelé les jeunes clients des bars sur la côte de Jersey.