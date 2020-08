Les médias assurent que Ninel Conde pourrait perdre la garde permanente de son fils Ils indiquent qu’un juge au Mexique serait prêt à rendre son verdict final Ils indiquent que son ex-partenaire Giovanni Medina accuse Bombón Asesino d’avoir une vie excessive

Après plusieurs années de procès avec son ex-partenaire, Giovanni Medina, certains médias assurent que la chanteuse et danseuse Ninel Conde, mieux connue sous le nom de « Bombón Asesino », pourrait perdre la garde permanente de son fils, selon des informations publiées par l’émission Un Nuevo. Jour.

C’est via son compte Instagram que les administrateurs ont publié les informations et donné des détails sur l’affaire compliquée.

L’un des conducteurs a expliqué ce qui suit légalement dans le cas de cette famille séparée et que cela a affecté l’image des deux.

De manière textuelle, il a déclaré: « Un juge au Mexique serait prêt à rendre son verdict final sur qui aura la garde permanente du fils de Ninel Conde et Giovanni Medina. »

Puis il a ajouté: « Ce n’est que maintenant que la bombasse meurtrière fait face aux accusations portées par son ex, qui si acceptées par le juge pourraient lui faire (écouter très bien) perdre définitivement la garde de son fils. »

Selon les informations de l’hôte: «Parmi les arguments de Giovanni, il y a que le ‘Bombón Asesino’ a une vie d’excès en raison du fait qu’il aime faire la fête et être constamment dans des lieux de vie nocturne tels que les bars et les discothèques aux petites heures du matin. du matin ».

Parmi les restrictions qu’ils pourraient leur poser à tous les deux, il y a: «Interdire la publication de photos et de vidéos du mineur par les deux parents, la chanteuse a déjà été prévenue, cependant, elle n’en a pas déclaré plus à ce sujet, nous n’avons vu que cette vidéo que nous lui avons remise le jour de Hier très ému de son fils qui dit « Dieu va tout changer en notre faveur, fils je t’aime et tu me manques » « .

