Des migrants et des réfugiés marchent vers un bus en attente après leur arrivée sur un canot pneumatique sur une plage de l'île grecque de Lesbos, le 29 janvier 2016.

Plus de 1000 réfugiés ont été abandonnés au bord du territoire grec de l’eau par des responsables grecs au cours des derniers mois, a rapporté le New York Times.

Les migrants ont été laissés sur des radeaux de sauvetage gonflables et, dans certains cas, surchargés.

Ces expulsions sont illégales au regard du droit international.

La Grèce a nié avoir fait quoi que ce soit d’illégal.

Au moins 1072 migrants ont été transportés au bord du territoire maritime grec sur des radeaux de sauvetage gonflables et abandonnés par les autorités grecques, a rapporté le New York Times.

Le Times a analysé des preuves provenant de plusieurs sources, notamment des chercheurs universitaires, des garde-côtes turcs et des groupes de surveillance indépendants. Ils ont constaté qu’il y avait eu au moins 31 incidents différents de ces expulsions au cours des derniers mois.

Najma al-Khatib, une enseignante syrienne de 50 ans, a déclaré au Times que le 26 juillet, elle et 22 autres personnes, y compris des bébés, avaient été emmenées par des responsables grecs masqués dans un centre de détention de l’île de Rhodes alors qu’il faisait noir dehors. Elle a déclaré au Times qu’ils avaient été laissés sur un « radeau de sauvetage sans gouvernail et sans moteur » et avaient ensuite été secourus par les garde-côtes turcs.

« J’ai quitté la Syrie par peur des bombardements – mais lorsque cela s’est produit, j’ai souhaité mourir sous les bombes », a-t-elle déclaré au Times.

Le Guardian a rapporté le mois dernier que la Grèce se préparait à gérer une augmentation des migrants en provenance de Turquie après que le pays ait arrêté six passeurs.

Plus tôt cette année, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait menacé de libérer des centaines de milliers de réfugiés en Europe au milieu des tensions persistantes entre la Turquie et l’UE. L’agence frontalière de l’UE a déclaré que les menaces d’Erdogan avaient entraîné une défense supplémentaire le long des frontières terrestres et maritimes de la Grèce, a rapporté le Guardian.

Cependant, le Times rapporte que la décision d’abandonner les migrants en mer est illégale au regard du droit international.

« Ces refoulements sont totalement illégaux sous tous leurs aspects, en droit international et en droit européen », a déclaré au Times François Crépeau, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants et professeur de droit à la Faculté de droit de l’Université McGill. .

«C’est un désastre humanitaire et des droits de l’homme», a déclaré Crépeau.

La Grèce a nié avoir fait quoi que ce soit d’illégal.

« Les autorités grecques ne se livrent pas à des activités clandestines », a déclaré un porte-parole du gouvernement, Stelios Petsas. « La Grèce a fait ses preuves en matière de respect du droit international, des conventions et des protocoles. Cela inclut le traitement des réfugiés et des migrants. »

