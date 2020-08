Par Suleiman Al-Khalidi

AMMAN (.) – La Jordanie fermera lundi une ville près de la frontière syrienne à la suite de la plus forte augmentation quotidienne en quatre mois des infections à coronavirus, qui, selon les responsables, proviennent principalement de son voisin du nord.

Le ministère de la Santé a déclaré que la moitié des 39 cas enregistrés au cours des dernières 24 heures provenaient de la ville de Ramtha, près de la frontière syrienne.

Les responsables affirment que les chauffeurs de camion et les personnes entrant dans le royaume depuis le poste frontière de Jaber avec la Syrie propagent le virus.

Ramtha sera isolé à partir de lundi, les autorités imposant à nouveau des restrictions de mouvement lors du premier renversement de ce type dans une zone provinciale depuis que les autorités ont assoupli un verrouillage national en juin dernier.

La Jordanie, avec l’un des cas d’infection les plus bas de la région, a signalé 1378 cas et 11 décès dus au COVID-19, la maladie respiratoire causée par le nouveau coronavirus.

La propagation des cas en provenance de Syrie a incité le royaume mercredi dernier à imposer la fermeture d’une semaine du poste-frontière de Jaber, une artère commerciale pour les marchandises de transit syriennes et libanaises vers le Golfe et l’Irak. [L8N2FE48Y]Le Premier ministre Omar al Razzaz a déclaré dimanche que des mesures plus sévères au passage de la frontière seraient imposées dans les prochains jours compte tenu de la flambée dans les pays voisins et de la complaisance dans l’application de la distanciation sociale et des garanties sanitaires.

« Nous ne voulons pas, Dieu nous en préserve, avoir une deuxième vague », a déclaré Razzaz.

En plus des mesures, telles que l’augmentation des tests, Razzaz a déclaré que les autorités augmenteraient le nombre de caravanes pour héberger des centaines de chauffeurs de camion et de Jordaniens arrivant de Syrie qui sont mis en quarantaine.

La Syrie a été témoin d’une augmentation alarmante de la propagation du coronavirus au cours des deux dernières semaines, selon des ONG occidentales et des responsables de l’Organisation mondiale de la santé.

Le gouvernement de Damas a admis qu’il y avait eu une augmentation des cas quotidiens, avec 84 cas annoncés dimanche. Mais des sources médicales et des témoins disent qu’il y en a beaucoup d’autres qui ne sont pas signalés dans un pays dévasté par la guerre où les tests sont limités dans un service de santé fragile.

(Reportage de Suleiman Al-Khalidi; édité par Barbara Lewis)