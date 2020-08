La revendication: La loi sur les droits civils de 1964 autorise les exemptions religieuses pour masquer les mandats

Après plusieurs efforts infructueux pour utiliser l’ADA, la HIPAA et les quatrième et cinquième amendements pour lutter contre les mandats de masques, les opposants aux masques ajoutent un nouvel outil à leur arsenal: le Civil Rights Act de 1964.

Le YouTuber Nathan Roberts a exploré l’efficacité de l’utilisation de cette loi pour plaider en faveur d’une exemption religieuse des mandats de masque dans une vidéo du 22 juillet.

« Tout ce qui est ouvert au public pour un logement public doit se conformer à la loi sur les droits civils de 1964, et non à la discrimination, basée sur de nombreuses choses différentes, y compris la religion », a déclaré Roberts. « La religion signifie que si vous, ou votre conviction religieuse, croyez que vous ne devriez pas porter de masque, c’est tout ce que vous devez avoir. »

Roberts a testé son argument dans un magasin Georgia Kroger. Un employé a demandé à Roberts de penser à d’autres clients et d’obéir à la politique relative aux masques avant que son responsable lui dise que le magasin ne faisait pas de discrimination.

«Vous ne connaissez pas la loi, alors profitez de vos achats», a déclaré Roberts à un acheteur.

Lia Ivko de Newark, Ohio, rassemble des manifestants anti-masque après un discours au Statehouse le 19 juillet.

Dans la description de la vidéo, Roberts a exhorté les téléspectateurs à utiliser des exemptions religieuses et des liens partagés vers des formulaires que les clients et les employés peuvent utiliser pour signaler les magasins à la Division des droits civils du ministère de la Justice.

La communauté Facebook Open Your Eyes People a partagé la vidéo de Roberts le 23 juillet, où elle a reçu plus de 15 000 commentaires et 30 000 réactions.

Roberts, qui s’identifie comme journaliste, a déjà été critiqué pour sa promotion de la théorie du complot de la Terre plate.

Vérification des faits: Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui est faux à propos des masques faciaux?

Lorsque USA TODAY a demandé à Roberts où il avait appris les exemptions de masque religieux, il a partagé un article écrit sur sa vidéo YouTube comme source.

Le site Web fournit des cartes d’exemption religieuse

Un site Web appelé The Healthy American utilise le même argument pour vendre des cartes d’exemption de masque religieux.

L’histoire continue

«Exemption religieuse: le titulaire de cette carte est LÉGALEMENT EXEMPTÉ de porter un masque facial ou d’être soumis à une prise de température, à des tests viraux ou à une vaccination, conformément à la loi fédérale américaine, titre II de la loi sur les droits civils, code américain 42 ss 2000 ( a) », lit-on sur la carte que @missioninactionpodcast a partagée sur Instagram le 25 juillet.

Grâce à une visite rapide du site, les particuliers peuvent acheter une carte identique pour un don de 12 $. L’avis d’exemption prétend être valide jusqu’au 31 décembre 2021 et est signé par le représentant pastoral David Hall.

«Nous avons besoin de toutes les mains sur le pont pour lutter contre cette tyrannie croissante qui sévit dans notre pays. Faites passer le mot, apprenez les lois, devenez actif dans vos communautés et éduquez-les », a sous-titré @missioninactionpodcast la photo.

Mais les experts juridiques affirment que la loi sur les droits civils de 1964 ne fournit pas de base pour une exemption religieuse des exigences relatives au port de masque.

Ni Open Your Eyes People, ni The Healthy American, ni @missioninactionpodcast n’ont renvoyé la demande de commentaire de USA TODAY.

Vérification des faits: Pas de masque? Vous pouvez demander pourquoi – ce n’est pas contre la HIPAA ou les quatrième ou cinquième amendements

Ce que dit la loi sur les droits civils de 1964

Après des années de plaidoyer de la part des leaders des droits civiques, le Civil Rights Act a été signé par le président Lyndon B. Johnson le 2 juillet 1964 pour interdire la discrimination dans les lieux publics et proscrire la ségrégation.

«Toutes les personnes ont droit à la jouissance pleine et égale des biens, services, installations, privilèges, avantages et hébergements de tout lieu d’hébergement public, tel que défini dans la présente section, sans discrimination ni ségrégation fondée sur la race, la couleur , religion ou origine naturelle », déclare le Titre II de la loi, codifié au 42 US Code §2000a.

La loi sur les droits civils interdit les actes de discrimination raciale auxquels les 14e et 15e amendements n’ont pas répondu.

Les mandats de masque varient selon les politiques de l’État et de l’entreprise

En date du 4 août, 34 États, le district de Columbia et Porto Rico ont mandaté les masques dans les lieux publics. De nombreux États autorisent des exemptions pour les enfants, les personnes handicapées, ceux qui sont médicalement incapables de porter un masque et ceux qui se livrent à des activités spécifiques telles que l’exercice, manger ou boire.

USA TODAY a passé en revue les 36 politiques et n’a trouvé aucune exemption explicitement détaillée et fondée sur la religion pour les personnes qui entrent dans les magasins et autres lieux publics. Certains États autorisent les exemptions de masque pour les personnes dans les lieux de culte.

Le président Donald Trump a déclaré qu’il laisserait la décision sur les mandats de masque aux États.

Le président Donald Trump porte un masque lors de sa visite au centre médical militaire national Walter Reed à Bethesda, dans le Maryland, le 11 juillet 2020.

Dans une interview accordée le 19 juillet à Fox News, Trump a déclaré qu’il n’envisagerait pas un mandat de masque fédéral parce qu’il voulait que les gens «aient certaines libertés».

«Tout le monde disait de ne pas porter de masque, tout d’un coup tout le monde doit porter un masque et, comme vous le savez, les masques posent aussi des problèmes. Cela dit, je suis partisan des masques. Je pense que les masques sont bons, mais je laisse le soin aux gouverneurs », a-t-il déclaré.

De nombreux dirigeants locaux dans des États sans mandat de masque ont adopté leurs propres exigences en matière de masque. Le comté de Palm Beach, en Floride, a fait la une des journaux lorsque les dirigeants ont adopté un mandat de masque qui autorisait des exemptions religieuses.

En réponse, le chroniqueur du Palm Beach Post, Frank Cerabino, a recherché une religion qui s’oppose au port de masque en vain. Cerabino a écrit que cette politique permettait à quiconque de réclamer une exception religieuse pour masquer les mandats, quelle que soit la menace pour la sécurité publique.

Certains magasins comme Walmart ont inclus des exemptions religieuses dans la politique des masques de l’entreprise.

Vérification des faits: ADA ne fournit pas d’exemption générale des exigences relatives aux masques faciaux

Les experts juridiques disent que la loi de 1964 sur les droits civils ne s’applique pas

Noah Feldman, professeur à la Harvard Law School, spécialisé dans les études constitutionnelles, avec un accent sur le droit et la religion, a déclaré que la loi sur les droits civils de 1964 n’accordait pas d’exemptions aux masques religieux.

« Le gouvernement ne peut pas vous discriminer sur la base de votre religion, mais il ne semble pas faire de discrimination à votre égard ici en vous disant de porter un masque », a déclaré Feldman à USA TODAY. « Contrairement à ce que dit cette carte, la loi fédérale ne peut pas vous obtenir une exemption d’une loi d’État neutre et généralement applicable. »

Le 4 décembre 2019, le professeur Noah Feldman, expert en droit constitutionnel de la Harvard Law School, témoigne lors de la première enquête formelle de mise en accusation du président Donald Trump afin d’explorer comment la Constitution s’applique aux allégations d’inconduite.

Nelson Tebbe, professeur à la Cornell Law School, qui enseigne le droit constitutionnel et la liberté religieuse, a également déclaré que le Civil Rights Act de 1964 ne s’applique pas aux exemptions de masque religieux.

«Le titre II protège contre la discrimination fondée sur la religion (et d’autres traits protégés) dans les lieux publics. Mais exiger de tous les clients qu’ils portent un masque n’est pas discriminatoire – c’est neutre « , a écrit Tebbe dans un e-mail à USA TODAY. » Je dirais donc que cette affirmation est fausse. «

Burt Neuborne, professeur de droit à l’Université de New York et directeur juridique fondateur du Brennan Center for Justice, a accepté dans un courriel adressé à USA TODAY.

« Les mandats de masque, s’ils sont justifiés par des préoccupations de santé publique et appliqués de manière non discriminatoire, ne violent pas la liberté religieuse. Point final. Ce n’est pas une question proche », a écrit Neuborne.

Vérification des faits: Un document prétendant montrer des conseils du CDC sur divers types de masques est un faux

Les experts remettent en question la validité de la vente de cartes

Et s’il y avait une exemption religieuse pour masquer les mandats reconnus par la loi, Feldman a déclaré que l’achat d’une carte comme celle que The Healthy American vend ne serait pas nécessaire pour exercer un tel droit.

« Si vous avez vraiment ce droit, vous n’auriez pas besoin de la carte pour cela et si vous n’avez pas ce droit, la carte ne peut pas vous le donner », a déclaré Feldman.

« Vendre des exemptions de liberté religieuse est une arnaque », a écrit Neuborne. « C’est une fraude totale. »

Notre note: Faux

Les experts juridiques disent que la loi sur les droits civils de 1964 ne permet pas aux individus de réclamer une exemption religieuse des mandats de masque. La loi protège les individus contre la discrimination dans les lieux publics, mais comme les mandats de masque sont neutres et généralement applicables, ils ne sont pas discriminatoires et, par conséquent, la loi ne s’applique pas dans cette situation. Nous notons cette affirmation FAUX car elle n’est pas étayée par nos recherches.

Nos sources de vérification des faits:

USA TODAY, « Vérification des faits: ADA ne fournit pas d’exemption générale des exigences relatives aux masques faciaux »

USA TODAY, « Vérification des faits: pas de masque? Vous pouvez demander pourquoi – ce n’est pas contre HIPAA ou les Quatrième ou Cinquième Amendements »

YouTube, FlatEarthDoctrine « Etes-vous religieusement immunisé (exempté) du masque facial / des mandats de couverture? »

Formulaire d’exemption religieuse du client

Formulaire d’exemption religieuse des employés

Communauté Facebook Open Your Eyes People

YouTube, M. Sensible « Erreur de Nathan Roberts Flat Earth »

Sons of Liberty Media, « Géorgie: un homme teste les politiques de masque chez Kroger – informe sur la loi – C’est ce dont nous avons plus besoin aujourd’hui! (Vidéo) »

L’Américain en bonne santé

Message de @ missioninactionpodcast

www.OurDocuments.gov, Loi sur les droits civils (1964)

Titre II du Civil Rights Act, 42 U.S. Code § 2000a

Axios, « Les états où les masques faciaux sont obligatoires »

La gouverneure de Porto Rico, Wanda Vázquez Garced, 17 juillet 2020, communiqué de presse

YouTube, Fox News « Le président Trump affronte Chris Wallace | Interview complète »

Palm Beach Post, « Cerabino: l’exemption religieuse dans l’ordre des masques PBC ajoute aux proies du virus »

. Business, « Walmart et d’autres continueront de servir les clients qui refusent de porter des masques, malgré les nouvelles règles »

Harvard Law School, professeur Noah Feldman

Cornell Law School, professeur Nelson Tebbe

Droit de l’Université de New York, professeur Burt Neuborne

Merci de soutenir notre journalisme. Vous pouvez vous abonner à notre édition imprimée, à notre application sans publicité ou à notre réplique de journal électronique ici.

Notre travail de vérification des faits est financé en partie par une subvention de Facebook.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Vérification des faits: la loi de 1964 ne crée pas d’exemption religieuse des masques