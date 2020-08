Rédaction MundoHispánico

Mis à jour dans

23h35 HAE (3h35 GMT) 2, 2020

Ils rapportent qu’un groupe armé a tiré sur la maison de José Manuel Figueroa Les événements se sont produits à Cuernavaca, dans l’État de Morelos, les habitants ont signalé diverses détonations et appelé la police

Les médias mexicains ont rapporté que ce dimanche après-midi un groupe armé a tiré sur le domicile du chanteur José Manuel Figueroa, fils de Joan Sebastian.

Selon le Diario de Morelos, les événements se sont produits vers 3 heures de l’après-midi dans la rue Mesalina, dans le quartier Delicias, dans la ville de Cuernavaca.

La police a été alertée par des habitants de la colonie, qui ont été alarmés d’entendre diverses détonations et ont demandé la présence d’officiers sur les lieux.

La zone entourant la maison de José Manuel Figueroa était entourée par le parquet de Morelos, dont les agents ont trouvé au moins huit enveloppes dans la zone.

Selon le rapport de police, aucune blessure n’a été signalée après l’attaque du domicile de José Manuel Figueroa, qui avait également une relation avec l’actrice et chanteuse Ninel Conde.

Ce qui n’a pas été précisé, c’est si le fils de Joan Sebastian était chez lui au moment de l’attaque.

On ne sait rien non plus des assaillants, qui, selon les versions des témoins, ont fui les lieux.

La police a établi une clôture pour mener les enquêtes correspondantes, a rapporté le même journal local.

Ce n’est pas la première fois que la famille de Joan Sebastian subit une attaque de ce type, puisque l’épisode le plus récent a été le kidnapping et le meurtre du neveu du défunt chanteur en janvier 2019.

Hugo Figueroa, neveu de Joan Sebastian, était un homme d’affaires de l’émission Jaripeo et est mort aux mains d’un commandement armé, qui l’a kidnappé plusieurs jours après avoir quitté un Jaripeo, puis l’a attaché à un arbre et lui a tiré dessus à plusieurs reprises avec des armes. jauge épaisse, mettant ainsi fin à sa vie.

Même la tragédie a atteint Joan Sebastian lui-même des années avant sa mort, lorsque deux de ses fils ont été assassinés.

Wheat et Juan Sebastián ont été tués, le premier en 2006 et le deuxième en 2010, selon le journal El Heraldo de México.

Trigo Figueroa, a tragiquement perdu la vie en 2006 alors qu’il détenait une foule qui voulait se rapprocher de son père après un concert.

Selon les versions, il est dit qu’un homme a sorti une arme et a tiré de manière inattendue contre le fils de Joan Sebastian, causant sa mort immédiatement, selon le même journal.

Alors que Juan Sebastián Figueroa González a été assassiné en 2010, après s’être rendu au bar The Gran Hotel, situé à Cuernavaca, Morelos, où la maison de son frère José Manuel Figueroa est abattue.

Certaines versions suggèrent que Juan Sebastián est arrivé avec un groupe d’amis à l’aube et a commencé à se disputer avec les agents de sécurité parce qu’ils n’étaient pas autorisés à passer, alors l’un des employés a sorti un pistolet et lui a tiré dans le cou et l’abdomen. blé.

Classé sous: José Manuel Figueroa