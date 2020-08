PORTLAND, Oregon – Les autorités fédérales ont forcé samedi les manifestants à s’éloigner d’une place près d’un bâtiment fédéral alors que les manifestations en duel à Portland de manifestants de droite et de gauche sont devenues violentes.

La zone comprend des bâtiments de comté et fédéraux et a été le site de nombreuses manifestations récentes.

Des agents du Département de la sécurité intérieure ont traversé la place en face d’un bâtiment fédéral de 18 étages. Un palais de justice fédéral se trouve également à proximité de cette zone.

La manifestation a commencé vers midi près du centre de justice du comté de Multnomah, dans la plus grande ville de l’Oregon, ont rapporté les médias locaux. Les manifestants se sont lancés des pierres et d’autres objets et se sont battus. Les rues étaient bloquées au milieu du chaos.

Les images montraient ce qui semblait être des centaines de personnes impliquées, dont beaucoup portaient des casques et des boucliers de fortune. Certains manifestants ont semblé utiliser du gaz poivré lors des affrontements et au moins une personne a semblé tirer une arme à feu. Aucune arrestation n’a été signalée.

Ces dernières semaines, le Centre de justice a été la cible de manifestants de gauche opérant principalement la nuit, lorsqu’ils se heurtent fréquemment à la police. Les manifestations de samedi après-midi se sont étendues à d’autres régions alors que la foule manifestait.

Des groupes de droite avaient annoncé un rassemblement près du Justice Center samedi après-midi qui a rapidement attiré des contre-manifestants. Le bâtiment abrite un commissariat de police, un quartier général de la police, une prison de comté et des salles d’audience.Il se trouve à côté d’un palais de justice fédéral ciblé pendant des semaines par des manifestants de gauche qui se sont affrontés avec des agents fédéraux envoyés à Portland pour le protéger.

Les manifestants lors de la manifestation de samedi comprenaient le groupe de droite Proud Boys et les groupes de protestation de gauche, Socialists of America and Popular Mobilization, a rapporté The Oregonian / OregonLive.

La police de Portland a émis un avertissement environ deux heures après le début des manifestations, indiquant que les policiers étaient prêts à commencer à utiliser des armes de contrôle des foules si la violence ne cessait pas.

Des manifestations violentes s’emparent de Portland depuis des mois, à la suite du meurtre par la police de George Floyd en garde à vue à Minneapolis.

Les affrontements de samedi après-midi faisaient suite à des affrontements d’avant l’aube entre la police et environ 200 manifestants de gauche devant un autre commissariat de police. Le président Donald Trump a tweeté samedi matin: «Une autre mauvaise nuit d’émeutes à Portland, Oregon».

Les manifestants ont lancé des bouteilles et des pierres sur les policiers et pointé des lasers sur eux, endommageant les voitures de police et causant des blessures mineures à plusieurs policiers, a déclaré la police de Portland dans un communiqué.

Un manifestant a reçu des soins médicaux sur les lieux après avoir jeté des pierres sur des policiers et a été abattu avec ce que la police a décrit comme une «balle à bout d’éponge moins mortelle», indique le communiqué.

Il faisait partie des neuf personnes arrêtées. Trois ont été accusés d’agression contre un policier.

Beaucoup de manifestants portaient des casques, des lunettes de protection, des masques à gaz et des gilets pare-balles et certains portaient des boucliers en bois faits maison, a indiqué la police.

Une manifestation vendredi qui s’est déroulée samedi matin est survenue un jour après que des manifestants à Portland se soient affrontés avec des agents fédéraux à l’extérieur d’un bâtiment américain de l’immigration et des douanes.

Les gens d’un groupe d’environ 100 personnes tard jeudi et vendredi avant l’aube ont aspergé le bâtiment de graffitis, lancé des pierres et des bouteilles sur les agents et leur ont fait briller des lumières laser, a déclaré la police de Portland.

Les agents ont déclenché de la fumée ou des gaz lacrymogènes et ont utilisé des munitions de contrôle des foules pour tenter de disperser la foule. Trois personnes ont été arrêtées.

Vendredi également, un certain nombre de bâtiments fédéraux à travers la ville ont été fermés alors que le FBI enquêtait sur une menace à la voiture piégée.