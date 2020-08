Alors que les incidents de violence policière contre les Noirs suscitent l’indignation aux États-Unis, les campagnes contre la brutalité policière à travers l’Afrique ont également gagné du terrain. Des manifestants dans certains des pays les plus peuplés du continent – le Nigéria, le Kenya et l’Afrique du Sud – se sont rassemblés devant les ambassades américaines respectives là-bas pour condamner la mort de George Floyd.

Au Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique avec environ 200 millions d’habitants et l’une des plus grandes populations de jeunes au monde, un rapport de la Commission nationale des droits de l’homme a révélé qu’au cours des deux premières semaines du verrouillage du coronavirus du pays en mars, plus de personnes sont mortes à entre les mains des forces de sécurité que de COVID-19.

Le rapport documente 18 exécutions extrajudiciaires au cours de ces deux semaines, une période au cours de laquelle le Nigéria n’a eu que 11 décès liés au COVID-19, et au total pendant les cinq semaines de verrouillage du pays, 29 exécutions extrajudiciaires ont été documentées.

L’abus ne s’arrête pas là.

En tant que réalisateur dans l’industrie cinématographique en plein essor de Nollywood au Nigéria, Lanre Adediwura est un homme de privilège et de réputation. Cela ne l’a pas empêché de se sentir victime de la police notoire du pays.

Lorsqu’il a été arrêté l’année dernière sur une route menant à Lagos, la plus grande ville du Nigéria, Adediwura s’attendait à ce que son interaction avec la police soit rapide et sans incident. Au lieu de cela, selon son récit, lui et son amie enceinte ont terminé la journée dans un poste de police, battus et arrêtés.

Adediwura a déclaré qu’il se rendait à une répétition en avril 2019 lorsqu’il est allé chercher son ami à un arrêt de bus sur une route très fréquentée de la ville. Alors qu’il reprenait de la circulation, un tuk-tuk – ou véhicule à trois roues – transportant quatre policiers l’a arrêté, a-t-il dit.

L’un des agents, une femme, est monté sur le siège passager de sa voiture et lui a dit qu’il était arrêté pour avoir bloqué l’entrée d’une banque, a-t-il dit. Ils se sont disputés et Adediwura a déclaré qu’un officier l’avait épinglé au volant. Son ami sur le siège arrière a crié et la policière a frappé son amie au visage avec son coude.

Adediwura a déclaré que son ami et lui avaient été arrêtés pour avoir agressé la policière. Après l’épreuve, il s’est retrouvé avec un pare-brise cassé et des ecchymoses au visage, a-t-il déclaré. Son ami a également été blessé au visage, a-t-il déclaré.

«J’ai dû vendre ma voiture parce qu’à chaque fois que je la conduisais, je me souvenais de mon expérience cauchemardesque avec la police», a déclaré Adediwura, 36 ans, à NBC News par téléphone depuis l’État de Lagos, au Nigeria.

L’affaire a été portée devant le tribunal, mais Adediwura a déclaré que le magistrat avait rejeté l’affaire parce que la police n’avait pas assisté à la session du tribunal.

NBC News n’a pas été en mesure de vérifier indépendamment le compte d’Adediwura. La police de l’État nigérian n’a pas répondu aux nombreuses demandes par téléphone et par e-mail de NBC News de commenter les allégations d’Adediwura.

Des informations faisant état de brutalités policières ont été saisies par ceux qui tentent de pousser la réforme de la police pour mettre en évidence ce qu’ils qualifient d’abus sur leur propre sol.

Segun Awosanya, un défenseur des droits civils et de la justice sociale qui a fondé la Social Intervention Advocacy Foundation au Nigéria, a déclaré qu’il n’était pas surpris par les conclusions de la commission.

«Nous demandons aux policiers d’ajouter l’application du verrouillage à leurs tâches même s’ils manquaient déjà à leurs tâches quotidiennes normales», a-t-il déclaré.

Dans les pays à prédominance noire, la brutalité policière n’est pas enracinée dans le racisme, a déclaré Awosanya, mais découle plutôt de l’histoire du colonialisme, qui s’est concentrée «sur la protection de l’élite dirigeante». Ce problème est aggravé par le sous-financement et le manque de formation, a-t-il déclaré.

Fin juillet, la police nigériane a publié une déclaration en ligne disant qu’elle avait arrêté trois policiers et un complice civil présumé pour le «traitement déshumanisant» et le harcèlement d’une femme dans une vidéo virale.

Dans la vidéo, les policiers locaux de la ville d’Ibadan, s’exprimant en yoruba, ont posé à une femme des questions inappropriées sur sa relation avec un suspect de vol à main armée et d’enlèvement, à la suite d’une descente à son domicile – y compris des questions pour savoir si le suspect l’avait emmenée. virginité et s’il était son papa de sucre.

La police a déclaré que les trois agents de police avaient été arrêtés pour leur rôle dans «la conduite déshonorante et l’incivilité envers un membre du public».

Selon un rapport publié en juin par le groupe de défense des droits humains Amnesty International basé au Royaume-Uni, il y a eu au moins 82 cas de torture, de mauvais traitements et d’exécutions extrajudiciaires par la brigade spéciale de lutte contre les vols au sein de la police nigériane entre janvier 2017. et mai 2020. L’unité anti-vol est communément appelée SRAS.

«Les agents du SRAS ont transformé leur devoir de protéger les Nigérians en une opportunité d’extorsion et de vol d’argent, de biens et d’autres objets de valeur appartenant aux suspects et à leurs familles», a écrit Amnesty International.

Le rapport est basé sur cinq missions de recherche sur le terrain menées par ses chercheurs au Nigéria entre janvier 2017 et février 2019. Ils ont interrogé 82 personnes, «dont des victimes, des journalistes, des défenseurs des droits humains, des témoins d’abus, des proches de victimes et des avocats». rapport dit.

Depuis 2017, des militants des droits humains, y compris ceux d’Amnesty International Nigéria, ont appelé à la dissolution de l’unité, mais elle continue de fonctionner. En janvier de l’année dernière, la police nigériane a tweeté qu’elle travaillait à la réforme du SRAS et a dit au public nigérian d’être «patient».

La force de police nigériane qui supervise le SRAS n’a pas répondu à la demande de commentaires de NBC News sur les critiques.

L’inconduite de la police ne se limite pas au Nigéria.

Image: Un manifestant portant un masque facial porte une banderole devant le siège de la police nigériane à Abuja, au Nigéria, lors d'une manifestation de sensibilisation aux violences sexuelles au Nigéria

De l’autre côté du continent, dans le comté de Nakuru, au Kenya, trois policiers ont été arrêtés en juin après qu’une vidéo montrant des hommes traînant une femme derrière une moto et la fouettant est devenue virale sur les réseaux sociaux, provoquant l’indignation à travers le continent. La Direction des enquêtes criminelles au Kenya a publié une déclaration en ligne confirmant que «les suspects sont en détention légale, aidant à mener des enquêtes plus poussées sur l’affaire».

En Afrique du Sud, un pays où le racisme est profondément ancré dans son histoire, des manifestations étaient en cours en juin contre la mort d’un homme qui était placé en garde à vue. Le chien de garde de la police du pays, la direction indépendante des enquêtes policières, a déclaré à NBC News que lors du verrouillage du coronavirus, il avait reçu 588 plaintes pour excès de force policière et enquêtait sur 11 décès suite à une action de la police.

L’une des causes profondes de la brutalité policière au Nigéria réside dans l’histoire de la création des agences de police, a déclaré Awosanya, l’avocat nigérian des droits civiques.

«La plupart du système de police que nous avons à travers le continent est le système qui a été mis en place pendant le colonialisme», a-t-il déclaré. Le gouvernement nigérian s’appuie toujours sur les principes d’application de la loi établis pendant la domination européenne, a-t-il déclaré.

Le maintien de l’ordre à l’époque coloniale était conçu pour «protéger le pouvoir et non le gouverné», a déclaré Awosanya. Même aujourd’hui, la police nigériane travaille pour le peuple au pouvoir, a-t-il dit, une idée qui fait écho aux pratiques des puissances colonialistes européennes d’il y a 60 à 100 ans.

Un rapport publié cette année par la fondation d’Awosanya a indiqué que sur plus de 371 000 policiers au Nigéria, environ 100 000 sont désormais affectés à la sécurité des élites au lieu de s’acquitter de leurs tâches régulières.

Le porte-parole d’Amnesty International Nigéria, Isa Sanusi, a accepté, déclarant à NBC News qu’au Nigéria, le système de police perpétue l’héritage et l’impunité de l’ère coloniale – et c’est en partie la raison pour laquelle la police est désormais plus connue pour son brutalité. »

Mais le colonialisme n’est pas la seule source de violence policière au Nigéria.

Le manque de financement pour la police engendre la corruption, et il y a un besoin urgent de formation adéquate et de rémunération des agents, selon Awosanya.

Il a déclaré que toute la police nationale nigériane avait besoin d’une réforme, pas seulement l’unité du SRAS. Il y a eu des tentatives de réforme de la police au cours des 10 dernières années, a-t-il dit, mais «toute tentative d’exécuter ou de mettre en œuvre une réforme de la police, une restructuration, un rééquipement de la police nigériane échoue toujours en raison du manque de volonté politique du gouvernement et du gouvernement. gens. »

Des initiatives de police communautaire doivent également être adoptées pour encourager la police à établir une relation avec le public qu’elle sert, a déclaré Awosanya. Ces changements, a-t-il dit, ne peuvent se produire sans le soutien des législateurs.

«Les choses doivent changer», a déclaré Sanusi, «et la police doit avoir un visage humain.»