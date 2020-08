Photographie: EPA« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/PjpXz0KzMS5qeQrlhpmSMg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNQ–/https://media.zenfs.com/en-GB/290ff6data7bee7bee765 / fr-GB / 298de9a6bee src = « https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/PjpXz0KzMS5qeQrlhpmSMg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNQ–/https://media.zenfs.com/en-GB/the_guardian_765 / Photograph6beebee765/fr/fr-GB/the290ff7a6bee » : EPA

La Nasa a signalé qu’elle rejoignait le mouvement pour la justice sociale en modifiant les noms non officiels et potentiellement litigieux utilisés par la communauté scientifique pour les objets et systèmes cosmiques éloignés tels que les planètes, les galaxies et les nébuleuses.

Dans un communiqué la semaine dernière, l’agence spatiale a déclaré que, alors que la «communauté s’emploie à identifier et à lutter contre la discrimination et les inégalités systémiques dans tous les aspects du domaine, il est devenu clair que certains surnoms cosmiques sont non seulement insensibles, mais peuvent être activement nuisibles» .

La Nasa a ajouté qu’elle «examinait son utilisation d’une terminologie non officielle pour les objets cosmiques dans le cadre de son engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion».

L’une des mesures que la Nasa prendrait immédiatement serait de laisser tomber les références à la nébuleuse planétaire NGC 2392 connue sous le nom de «Nébuleuse esquimau», une étoile mourante semblable au Soleil qui souffle sur ses couches extérieures. « Eskimo », a déclaré l’agence, « est largement considéré comme un terme colonial avec une histoire raciste, imposé aux peuples autochtones des régions arctiques. »

Il cessera également de faire référence à une paire de galaxies spirales, NGC 4567 et NGC 4568, dans l’amas de galaxies de la Vierge appelé «galaxie des jumeaux siamois», dans le cadre de ses efforts pour aligner les objets cosmiques avec la pensée et les conventions actuelles.

«Ces surnoms et termes peuvent avoir des connotations historiques ou culturelles qui sont répréhensibles ou peu accueillantes, et la Nasa est fermement résolue à y répondre», a déclaré Stephen Shih, administrateur associé pour la diversité et l’égalité des chances à la Nasa. «La science dépend de contributions diverses et profite à tout le monde, c’est pourquoi nous devons la rendre inclusive.»

À l’avenir, la Nasa a déclaré qu’elle n’utiliserait que les désignations officielles de l’Union astronomique internationale dans les cas où les surnoms seraient inappropriés. Les objets cosmiques, comme Barnard 33, surnommé «la nébuleuse de la tête de cheval», conserveraient leur nom.

La «galaxie jumelle siamoise» a été ainsi nommée par Frederick William Herschel, l’astronome et compositeur britannique d’origine allemande. Herschel a également identifié et nommé la «nébuleuse esquimau» qu’il a décrite en janvier 1787 comme «une étoile de 9ème magnitude avec un milieu assez brillant, une nébulosité également dispersée tout autour. Un phénomène très remarquable. »

L’histoire continue

Herschel passe alors neuf ans à arpenter le ciel à la recherche d’étoiles doubles, publiant des catalogues de nébuleuses en 1802 (2500 objets) et en 1820 (5000 objets). Parmi les réalisations de Herschel, il y avait de noter un nouvel objet dans la constellation des Gémeaux.

Il a été confirmé qu’il s’agissait d’une nouvelle planète, nommée Uranus, et considérée comme la première planète à être découverte depuis l’antiquité. Il a également identifié les lunes de la planète, Titania et Oberon, ainsi qu’Encelade et Mimas, les deux lunes de Saturne.

Mais sa nomenclature va désormais cesser d’être utilisée officiellement à l’agence américaine, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction de la mission scientifique de la Nasa à Washington.

«Notre objectif est que tous les noms soient alignés sur nos valeurs de diversité et d’inclusion, et nous travaillerons de manière proactive avec la communauté scientifique pour y contribuer. La science est pour tout le monde, et chaque facette de notre travail doit refléter cette valeur », a déclaré Zurbuchen.