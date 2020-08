Manifestations au Tennessee

Des manifestants sont vus marchant sur le bâtiment du Capitole de l’État du Tennessee le 4 juin 2020 à Nashville, Tennessee. Crédit – Jason Kempin / .

Une nouvelle loi du Tennessee, signée par le gouverneur cette semaine, en fait un crime pour les manifestants de camper pendant la nuit sur la propriété de l’État. S’ils sont reconnus coupables, ils pourraient perdre leur droit de vote et encourir jusqu’à six ans de prison.

Bien que certains États s’orientent vers la restauration du droit de vote des criminels, il reste illégal pour les criminels de voter au Tennessee.

Pendant plus de deux mois, des dizaines de personnes dormaient devant la capitale de l’État alors qu’elles protestaient jour et nuit contre la brutalité policière et poussaient (sans succès) à parler avec le gouverneur du Tennessee Bill Lee. «Nous voulons voir le gouverneur Lee. Nous ne voulons pas nous battre, nous voulons juste être libres », ont-ils scandé. Jonelle Christopher, membre du People’s Plaza et organisatrice de l’Equity Alliance – une organisation électorale non partisane qui renforce le pouvoir politique noir et brun – dit avoir campé du jour au lendemain en protestant «au moins 30 fois» depuis juin. Christopher a déclaré que les manifestants seraient prêts à quitter l’espace si le gouverneur acceptait simplement de discuter avec eux de problèmes, y compris de la suppression du financement de la police.

Après que certains manifestants auraient prétendu que la zone située à l’extérieur de la capitale de l’État était une zone autonome le 12 juin, le gouverneur a rapidement répondu sur Twitter, affirmant que le droit de manifester serait protégé mais que «les zones autonomes et la violence ne seront pas tolérées». Il a souligné une loi existante qui interdisait le camping sur la propriété de l’État qui n’était pas destiné à être un terrain de camping.

Les manifestants ont été en grande partie pacifiques ces derniers mois, même si une manifestation à la fin du mois de mai a amené des manifestants à mettre le feu à l’intérieur et à l’extérieur d’un palais de justice, a rapporté l’Associated Press. Les manifestants ont également renversé une statue d’Edward Carmack, qui a été largement critiquée pour ses opinions racistes, qui se trouvait à l’extérieur du Capitole.

La législature de l’État à majorité républicaine du Tennessee a approuvé la nouvelle mesure la semaine dernière lors d’une brève session extraordinaire. Le gouverneur a discrètement signé le projet de loi jeudi.

Lee n’a pas répondu à une demande de commentaires de TIME et n’a pas publié de déclaration publique sur la mesure. Interrogé lors d’une conférence de presse sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas rencontré les dirigeants de la protestation à l’extérieur du Capitole, Lee a déclaré qu’il avait des demandes pour rencontrer de nombreuses personnes et qu’il choisissait de «rencontrer ces groupes qui sont prêts à travailler ensemble pour aller de l’avant».

Lee a déclaré que la loi était nécessaire en raison des dommages matériels lors de certaines manifestations. «Je pense que nous avons vu un palais de justice en feu, des entreprises cambriolées et des véhicules endommagés. Nous avons vu l’anarchie qui devait être traitée immédiatement. Et cela a été fait », a déclaré Lee aux journalistes jeudi, selon l’Associated Press. Camper sur la propriété de l’État était auparavant un délit; c’est maintenant un Felony de classe E.

Les militants et les groupes de défense des droits civiques craignent que la nouvelle loi, qui entre en vigueur immédiatement, ne criminalise non seulement les manifestations et restreint la liberté d’expression, mais aussi qu’elle punisse le fait d’être sans abri. L’ACLU, qui avait appelé Lee à opposer son veto à la législation, affirme que la nouvelle mesure «ferait un crime pour un sans-abri de dormir sur la propriété de l’État, forçant les personnes sans logement à accéder à la propriété privée». Un individu peut être accusé d’un crime et un minimum de 30 jours de prison après son arrestation simplement pour avoir tenté d’intervenir «quand il est témoin d’un policier utilisant une force excessive», ajoute l’ACLU.

«Dans un moment critique de calcul qui a conduit à des réformes de la police dans tout le pays, le Tennessee a choisi de fermer les yeux sur les raisons pour lesquelles les manifestations ont lieu et choisit plutôt de fermer le droit du peuple de manifester», Hedy Weinberg, ACLU du directeur exécutif du Tennessee, a déclaré.

Certains groupes de défense des droits civiques se sont prononcés sur les effets de la loi sur les droits de vote. La présidente du Comité des avocats pour les droits civils sous la loi, Kristen Clarke, a déclaré au Washington Post que «criminaliser les activités de protestation et priver les électeurs de leurs droits est contraire aux principes qui sont au cœur de notre Constitution». Clarke a déclaré au Post que son organisation envisageait de poursuivre toutes les tactiques d’intimidation des électeurs par les républicains du Tennessee.

Bien que l’ACLU ait déclaré qu’elle «surveillerait de près» l’application de la loi, certains manifestants réclament des poursuites judiciaires plus agressives. Justin Jones, un organisateur de People’s Plaza, qui a été créé à la suite de récentes manifestations, a déclaré samedi sur Twitter que «la surveillance de l’ACLU n’était pas suffisante» et qu’elle «avait besoin d’action». Il a déclaré qu’ils avaient déjà rencontré les avocats de l’organisation depuis un mois et qu’ils continuaient à s’entretenir avec d’autres avocats des droits civils au sujet de la poursuite en justice.

Jones dit qu’il a été arrêté sept fois lors de manifestations au cours des derniers mois. Pour lui, le message de la nouvelle loi est clair: «la priorité était d’arrêter les manifestants, au lieu de regarder ce qui a provoqué les manifestations en premier lieu.»

Il dit que jusqu’à 100 personnes se présenteraient quotidiennement du 12 juin au 12 août et il a fréquemment publié des vidéos de soldats de l’État réprimant des manifestants pacifiques.

Jones dit que lui et les manifestants veulent parler avec le gouverneur du racisme systémique, de la brutalité policière et du démantèlement de la police. Il met en lumière un cas récent dans lequel un homme noir a été battu par les adjoints du shérif le 23 mai, deux jours seulement avant que George Floyd ne soit tué par la police dans le Minnesota.

Jones s’organise autour des questions de race et de justice depuis sept ans à Nashville et dit qu’il n’a «jamais vu une réponse aussi agressive de l’État» en termes de nombre de soldats s’occupant de manifestants, d’arrestations et de lois comme la nouvelle mesure.

Les actions du gouverneur du Tennessee ont attiré l’attention nationale. La représentante du Massachusetts, Ayanna Pressley, a qualifié la nouvelle loi du Tennessee d ‘«inconstitutionnelle et contraire à la loi», soulignant son impact sur la capacité de certains manifestants à voter. Ibram Kendi, lauréat du National Book Award et auteur de How to Be an Antiracist, a déclaré que la mesure ne serait pas appliquée de la même manière aux Blancs «manifestant pour la liberté de nous infecter, de posséder des fusils d’assaut, de garder des monuments à la suprématie blanche».