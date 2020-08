La pandémie de coronavirus montre déjà un équilibre mondial de 19,6 millions de personnes infectées, environ 730 000 décès et près de 12 millions de guéris dans les 188 pays touchés par Covid-19, selon le bilan offert ce dimanche par l’Université Jhons Hopkins.

Au total, 19648084 personnes ont contracté le virus et 727024 sont décédées en cause, contre 19 381 455 et 721 409 samedi, ce qui représente une augmentation quotidienne de 266 629 positifs et 5 615 décès, bien que dans le même temps les personnes récupérées soient passées de 11,7 à 11,9 millions.

En tête de ce classement mondial se poursuit États Unis, avec 4 998 105 cas et 162 425 décès; suivi de Brésil, qui au cours de ces 24 heures a dépassé trois millions d’infections (3 012 412), dont 100 477 décès; et Inde, avec 2 153 010 infectés et 43 379 décédés.

Russie, qui a enregistré 880 563 positifs et 14 827 décès; Afrique du Sud, le pays le plus touché d’Afrique, avec respectivement 553 188 et 10 210; Mexique (475.902 et 52.006), Pérou (471 012 et 20 844); La Colombie (376 870 et 12 540); Chili (371 023 et 10 011); et l’Iran (324 692 et 18 264) complètent le «top 10».

L’Espagne dépasse 314000 infections

Ci-dessous sont Espagne (314,362), qui ces derniers jours a avancer au Royaume-Uni (311.461), l’Arabie saoudite (287.262), le Pakistan (284.121), le Bangladesh (255.113), qui a également dépassé l’Italie (250.103), l’Argentine (241.811), la Turquie (239.622), la France (235.208) et l’Allemagne (216.903).

Plus de 100000 positifs Il s’agit de l’Iraq (147 389), des Philippines (126 885), de l’Indonésie (123 503), du Canada (121 148) et du Qatar (112 650). Pour leur part, le Kazakhstan, l’Égypte et l’Équateur dépassent les 90 000, avec respectivement 98 701, 95 314 et 93 572.

La Bolivie, qui a déjà dépassé la Chine, est proche des 90000 (89 055), tandis que le géant asiatique compte 88 672 cas, suivi de l’Ukraine (82 733), d’Israël (82 465), de la Suède (82 323) et d’Oman (81 357). Derrière se trouvent la République dominicaine (78 778), le Panama (73 651), la Belgique (73 401) et le Koweït (71 199), ainsi que la Biélorussie (68 738), les Émirats arabes unis (62 300) et la Roumanie (60 623).

Les Pays-Bas (58 717), le Guatemala (56 189), Singapour (54 929), le Portugal (52 537) et la Pologne (51 167) ont dépassé 50 000 et le Japon (47 737), le Honduras (46 973), le Nigéria (46 140), Bahreïn (43 629), Le Ghana (40 533) et l’Arménie (40 185) ont dépassé les 40 000.

Environ 40000 est le Kirghizistan (39 919), devant l’Afghanistan (37 054), la Suisse (36 451), l’Algérie (34 693), l’Azerbaïdjan (33 481), le Maroc (32 007) et l’Ouzbékistan (30 197), en plus de la Serbie (27 863), de la Moldavie (27 443) , Irlande (26 644), Kenya (25 837), Venezuela (24 961), Costa Rica (22 802), Népal (22 592), Éthiopie (22 253), Autriche (21 919) et Australie (21 084).

Sans encore atteindre 20000 El Salvador (19.978), République tchèque (18235), Cameroun (18.042), Côte d’Ivoire (16.620), Danemark (14.751), Corée du Sud (14598), Territoires palestiniens (13.928), Bosnie-Herzégovine (13.687) sont positionnés , Bulgarie (13 343), Madagascar (12 922), Soudan (11 894), Macédoine du Nord (11 754) et Sénégal (11 003).

Entre 10 000 et 5 000 Ils comprennent le Kosovo, la Norvège, la République démocratique du Congo, la Malaisie, le Gabon, la Zambie, la Guinée, le Tadjikistan, Haïti, la Finlande, le Luxembourg, le Paraguay, la Mauritanie, l’Albanie, le Liban, la Croatie, la Grèce, Djibouti et la Libye.

Les Maldives, la Guinée équatoriale, la Hongrie, la République centrafricaine, le Malawi et le Zimbabwe ont plus de 4 000 cas; Nicaragua, Congo, Monténégro, Thaïlande, Somalie et eSwatini, plus de 3 000; et Cuba, Sri Lanka, Cap-Vert, Namibie, Slovaquie, Mali, Soudan du Sud, Suriname, Slovénie, Mozambique, Lituanie, Estonie, Rwanda et Guinée-Bissau, plus de 2 000.

Au-dessus d’un millier se trouvent l’Islande, le Bénin, la Sierra Leone, le Yémen, la Tunisie, l’Angola, la Nouvelle-Zélande, l’Uruguay, la Lettonie, l’Ouganda, la Jordanie, le Libéria, Chypre, la Géorgie, le Burkina Faso, le Niger, la Syrie, la Gambie, le Togo, Malte et Jamaïque.

Ils n’atteignent pas 1000 positifs pour COVID-19 Tchad, Andorre, Sao Tomé-et-Principe, Botswana, Lesotho, Saint-Marin, Bahamas, Vietnam, Tanzanie, Taïwan, Guyane, Burundi, Comores, Birmanie, Maurice, Mongolie, Érythrée, Cambodge, Trinité-et-Tobago, Brunei, Barbade, Monaco, Seychelles, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bhoutan, Antigua-et-Barbuda, Liechtenstein, Belize, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Fidji, Sainte-Lucie, Grenade, Timor oriental, Laos, Dominique et Saint-Kitts-et-Nevis.