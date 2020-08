La pandémie du coronavirus laisse déjà plus de 700000 morts, bien que aussi plus de 11 millions ont été récupérés des patients, pour un bilan global de plus de 18,5 millions de caisses confirmé, avec l’Amérique latine comme région du monde la plus touchée, selon le bilan proposé ce mercredi par l’Université Johns Hopkins.

Au total, 18 541 862 personnes ont contracté le virus et 700 683 en sont décédées, contre 18 288 573 et 693 805 mardi, soit une augmentation de 253289 positifs et 6878 décès au cours des dernières 24 heures. Dans le même temps, les personnes qui ont réussi à vaincre le COVID-19 sont passées de 10,9 à 11,1 millions.

Les États-Unis sont le pays avec la plus forte incidence du virus, avec 4 771 087 cas et 156 806 décès, suivi du Brésil, avec 2 801 921 infectés et 95 819 décès, et de l’Inde, avec 1 908 254 infectés et 39 795 décès.

Viennent ensuite la Russie, qui a enregistré 859 762 positifs et 14 327 décès; L’Afrique du Sud, pays le plus touché d’Afrique, déjà avec 521 318 et 8 884, respectivement; Mexique (449 961 et 48 869), Pérou (439 890 et 20 007); Chili (362 962 et 9 745); La Colombie (334 979 et 11 315) et l’Iran (314 786 et 17 617), qui complètent le «top 10».

Après un premier focus en Asie et un second en Europe, COVID-19 est maintenant amorcé avec l’Amérique latine, qui au cours des dernières heures a dépassé cinq millions d’infections (5 046 885) et accumule 204 042 décès, cinq pays parmi les dix les plus touchés par la pandémie.

Le Royaume-Uni, qui est passé du neuvième au onzième ce week-end, compte désormais 307 256 cas. L’Espagne est en retard (302 814), Arabie saoudite (281 456), Pakistan (281 136), Italie (248 229), Bangladesh (244 020), Turquie (234 934), France (228 576), Argentine (213 535) et Allemagne (212 828).

Au-dessus des 100 000 positifs, il y a l’Irak (134 722), le Canada (119 659), l’Indonésie (115 056), les Philippines (112 593) et le Qatar (111 538). Pour sa part, Le Kazakhstan et l’Égypte dépassent déjà les 90 000, avec respectivement 94 882 et 94 752, et la Chine (88 206), l’Équateur (87 963), la Bolivie (83 361) et la Suède (81 181) ont dépassé les 80 000.

Ils sont suivis par Oman (79.159), Israël (76.642), l’Ukraine (75.880), la République dominicaine (74.295) et la Belgique (70.648), ainsi que le Panama (69.424), le Koweït (68.774), la Biélorussie (68.250) et les Emirats Arabes Unis (61.352) ).

Les Pays-Bas (56.279), la Roumanie (55.241), Singapour (53.346), le Guatemala (52.365) et le Portugal (51.681) font partie de la bande des 50000 et la Pologne (48.149), le Nigéria (44.433), le Honduras (44.299), Bahreïn (42.132) et le Japon (41.352), dans celui des 40.000.

Écrémage des 40000 il y a l’Arménie (39 298), suivie du Kirghizistan (38 110), du Ghana (37 812), de l’Afghanistan (36 782), de la Suisse (35 746), de l’Azerbaïdjan (32 910) et de l’Algérie (32 504), ainsi que du Maroc (27 217), de l’Ouzbékistan (27 047) , Serbie (26 738), Irlande (26 253), Moldova (25 814), Kenya (23 202), Autriche (21 481), Venezuela (21 438) et Népal (21 009).

Dans la prochaine étape se trouvent l’Éthiopie (19877), le Costa Rica (19837), l’Australie (19445), El Salvador (18262), le Cameroun (17718), la République tchèque (17286), la Côte d’Ivoire (16293), la Corée du Sud ( 14 456), le Danemark (14 314), la Bosnie-Herzégovine (12 856), les Territoires palestiniens (12 770), la Bulgarie (12 414), Madagascar (11 895), le Soudan (11 780), la Macédoine du Nord (11 202) et le Sénégal (10 432).

Entre 10 000 et 5 000 Ils comprennent la Norvège, le Kosovo, la République démocratique du Congo, la Malaisie, le Gabon, le Tadjikistan, Haïti, la Guinée, la Finlande, le Luxembourg, la Zambie, la Mauritanie, le Paraguay, l’Albanie, la Croatie, Djibouti et le Liban.

La Grèce, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la Hongrie, les Maldives, le Malawi, la Libye et le Zimbabwe comptent plus de 4 000 cas de coronavirus; Nicaragua, Congo, Monténégro, Thaïlande et Somalie, plus de 3 000; et eSwatini, Sri Lanka, Cuba, Cap-Vert, Mali, Namibie, Soudan du Sud, Slovaquie, Slovénie, Lituanie, Rwanda, Estonie et Mozambique, plus de 2 000.

Plus de mille sont la Guinée-Bissau, le Suriname, l’Islande, le Bénin, la Sierra Leone, le Yémen, la Tunisie, la Nouvelle-Zélande, l’Angola, l’Uruguay, la Lettonie, la Jordanie, le Libéria, l’Ouganda, la Géorgie, Chypre, le Burkina Faso et le Niger.

Ils n’atteignent pas 1000 positifs pour COVID-19 Togo, Tchad, Andorre, Jamaïque, Sao Tomé-et-Principe, Malte, Syrie, Botswana, Lesotho, Saint-Marin, Bahamas, Vietnam, Tanzanie, Gambie, Taiwan, Guyana, Burundi, Comores, Birmanie, Maurice, Mongolie, Érythrée, Cambodge, Trinité-et-Tobago, Brunei, Barbade, Monaco, Seychelles, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bhoutan, Antigua-et-Barbuda, Liechtenstein, Belize, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Fidji, Sainte-Lucie, Grenade, Timor oriental, Laos, Dominique et Saint-Kitts-et-Nevis .