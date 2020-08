La pandémie de coronavirus a dépassé le seuil de 19 millions de personnes infectées, y compris à proximité 715000 morts, bien que plus de 11,5 millions de patients se sont rétablis, dans les 188 pays touchés par le COVID-19, selon le bilan proposé ce vendredi par l’Université Jhons Hopkins.

Au total, 19091446 personnes ont contracté le virus et 714767 en sont décédées, contre 18812355 et 707704 jeudi, donc au cours de ces 24 heures, il y a eu un augmentation de 279 091 positifs et 7 063 décès, bien que dans le même temps les guéris soient passés de 11,3 à 11,5 millions.

En tête de ce classement mondial se poursuit États-Unis, avec 59755 nouveaux cas et 1 848 décès supplémentaires, portant le total à 4 883 646 et 160 104; suivi de Brésil, qui est proche de trois millions d’infections (2 912 212) et 100 000 décès (98 493), après une augmentation quotidienne de 53 139 et 1 237; et Inde, qui a déjà atteint le deux millions infectés (2 027 074), dont 41 585 décès, soit une augmentation de 62 538 et 886.

Russie, qui a enregistré 870 187 positifs et 14 579 décès; Afrique du Sud, le pays le plus touché d’Afrique, avec respectivement 538 184 et 9 604; Mexique (462 690 et 50 517), Pérou (447 624 et 20 228); Chili (366 671 et 9 889); La Colombie (357 710 et 11 939) et Iran (320.117 et 17.976) complètent le ‘Top dix’.

L’Espagne dépasse le Royaume-Uni

Ci-dessous sont Espagne (309.855), qui dans les dernières heures a dépassé le Royaume-Uni (309.796), L’Arabie saoudite (284226), le Pakistan (282.645), le Bangladesh (249.651), qui a également dépassé l’Italie (249.204), la Turquie (237.265), la France (231310), l’Argentine (228.195) et Allemagne (215 039).

Au-dessus de 100 000 positifs, il y a l’Irak (140 603), le Canada (120 387), les Philippines (119 460), l’Indonésie (118 753) et le Qatar (112 092). Pour leur part, le Kazakhstan, l’Égypte et l’Équateur dépassent les 90 000, avec respectivement 96 922, 95 006 et 90 537.

La Chine (88 460), la Bolivie (86 423), la Suède (81 967) Oman (80 713) et Israël (80 054) sont de l’ordre de 80 000 infections; Ukraine (78 515), République dominicaine (76 536), Belgique (72 016), Panama (71 418) et Koweït (70 045), dans les 70 000; et le Bélarus (68 503) et les Émirats arabes unis (61 845), 60 000.

La Roumanie (57.895), les Pays-Bas (57.465), Singapour (54.555), le Guatemala (54.339) et le Portugal (52.061) ont dépassé 50000 et la Pologne (49.515), le Honduras (45.755), le Nigéria (45.244), le Japon (44.170) et Bahreïn (42 889) a dépassé les 40 000.

L’Arménie (39 819), le Ghana (39 642) et le Kirghizistan (39 162), suivis de l’Afghanistan (36 896), de la Suisse (36 108), de l’Algérie (33 626) et de l’Azerbaïdjan (33 247), ainsi que du Maroc (29 644), de l’Ouzbékistan (28 535), Serbie (27 332), Moldova (26 628), Irlande (26 372), Kenya (24 411), Venezuela (23 280), Népal (21 750), Autriche (21 696), Costa Rica (21 070), Éthiopie (20 900) et Australie (20 272).

Sans encore atteindre 20000, El Salvador (19.126), République tchèque (17.731), Cameroun (17.718), Côte d’Ivoire (16.447), Danemark (14586), Corée du Sud (14519), Territoires palestiniens (13.398), Bosnie-Herzégovine (13 396), Bulgarie (13 014), Madagascar (12 526), ​​Soudan (11 780), Macédoine du Nord (11 399) et Sénégal (10 715).

Entre 10 000 et 5 000 se trouvent le Kosovo, la Norvège, la République démocratique du Congo, la Malaisie, le Gabon, le Tadjikistan, la Guinée, Haïti, la Finlande, la Zambie, le Luxembourg, la Mauritanie, le Paraguay, l’Albanie, le Liban, la Croatie, Djibouti et la Grèce.

La Libye, la Guinée équatoriale, les Maldives, la République centrafricaine, la Hongrie, le Malawi et le Zimbabwe ont plus de 4 000 cas; Nicaragua, Congo, Monténégro, Thaïlande et Somalie, plus de 3 000; et eSwatini, Sri Lanka, Cuba, Cap-Vert, Namibie, Mali, Slovaquie, Soudan du Sud, Slovénie, Lituanie, Estonie, Mozambique, Rwanda, Suriname et Guinée-Bissau, plus de 2000.

Au-dessus d’un millier se trouvent le Bénin, l’Islande, la Sierra Leone, le Yémen, la Tunisie, la Nouvelle-Zélande, l’Angola, l’Uruguay, la Lettonie, la Jordanie, le Libéria, l’Ouganda, Chypre, la Géorgie, le Burkina Faso, le Niger et le Togo.

Ils n’atteignent pas les 1000 positifs du COVID-19 Tchad, Andorre, Jamaïque, São Tomé et Príncipe, Malte, Syrie, Botswana, Lesotho, Saint-Marin, Bahamas, Vietnam, Tanzanie, Gambie, Taiwan, Guyane, Burundi, Comores, Birmanie, Maurice, Mongolie, Érythrée, Cambodge, Trinité-et-Tobago, Brunei, Barbade, Monaco, Seychelles, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bhoutan, Antigua-et-Barbuda, Liechtenstein, Belize, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Fidji, Sainte-Lucie, Grenade, Timor oriental, Laos, Dominique et Saint Kitts et Nevis.