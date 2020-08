L’Argentine compte environ 330 000 cas positifs de covid-19 et le taux d’infections, plus de 7 000 par jour, ne semble pas s’arrêter pendant des semaines. Le nombre total de décès avoisine les 7 000, un chiffre faible par rapport au Brésil, au Chili ou au Pérou. Mais les succès du président Alberto Fernández pour contenir la pandémie sont menacés. Après cinq mois d’enfermement, comme ailleurs, l’opposition de droite a décidé de capitaliser sur la fatigue sociale. « Combien de temps cela prend-il pour exploser? », Demande le leader radical Ernesto Sanz.

La rue est un espace pour contester la quarantaine elle-même, comme en témoigne une récente manifestation à laquelle des milliers de personnes ont participé. Le gouvernement péroniste accuse ses promoteurs de promouvoir une contagion massive. Pour la première fois, et à la lumière de la montée des tensions politiques, la possibilité d’un effondrement de l’hôpital est une menace constante.

Il y a deux mois, et malgré les premiers signes d’ennui collectif avec l’isolement, Fernández maintenait une popularité proche de 70%. Une enquête récente montre qu’il est tombé à 37,1%. Le repli déclenche les alarmes. « Nous avons un plan et nous n’allons pas le changer. Ceux qui crient ne nous plieront pas parce que ceux qui crient n’ont généralement pas raison », a déclaré Fernández après la mobilisation du secteur le plus intransigeant du PRO, le parti de l’ancien président Mauricio Macri. ses partisans, en particulier la classe moyenne et supérieure, à travers l’avenue principale de la capitale et les villes les plus importantes du pays. Déchirés dans des voitures haut de gamme ou entassés sur les trottoirs, ses participants ont maudit la corruption et le langage inclusif, le «virus du marxisme» et «la plus longue quarantaine du monde».