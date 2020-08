Près de six mois après son arrivée en Amérique latine, le coronavirus a causé plus de 250000 décès et aggrave la pauvreté et les inégalités, menaçant d’effacer une décennie de lent progrès social.

Dans ses quartiers marginaux, à l’assainissement précaire et où la population vit en foule, le virus et le désespoir dus au manque d’argent se sont répandus en parallèle du fait de la réduction brutale de l’activité économique due aux mesures contre la pandémie.

Des milliers de familles ont été confrontées au dilemme de remplir l’estomac ou à l’abri de la contagion, et dans le pire des cas, elles n’ont pas pu éviter la faim ou la maladie.

«A cause de cette pandémie, j’étais au chômage. Il y a des jours où on saute même un repas parce que la situation est difficile», raconte Milena Maia dans sa modeste maison de la favela Heliópolis, l’une des plus grandes de Sao Paulo avec 200 000 habitants.

Mère célibataire de 36 ans, elle a nettoyé les maisons mais dépend désormais des dons d’une ONG pour nourrir ses trois enfants. Certaines de ses connaissances, raconte-t-il à l’., sont décédées du covid-19 et « beaucoup sont infectées ».

D’autres, comme Priscila Tomas da Silva, son mari et leurs six enfants, ont dû quitter leur maison de location et en improviser une avec des morceaux de bois et de plastique dans un parking pour camions à Julieta Jardim, à la périphérie de São Paulo. En quelques semaines, quelque 700 cabanes similaires y ont été construites, une nouvelle favela.

La situation se reproduit dans le reste de l’Amérique latine et la menace d’être à nouveau expulsé se profile.

– État insuffisant –

Cette région représente 9% de la population mondiale et a pourtant contribué à environ 40% des décès dus à la pandémie au cours des deux derniers mois. Cette simple information « nous donne une idée du grand impact qu’elle a eu », a déclaré à l’. Luis Felipe López-Calva, directeur pour l’Amérique latine du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

« En l’absence de réaction politique efficace, au niveau régional, on peut parler d’une régression pouvant aller jusqu’à 10 ans des niveaux de pauvreté multidimensionnelle », ajoute-t-il, notant que, bien que les pays aient donné des réponses très hétérogènes, dans l’ensemble ils ont « appris » Dans le processus.

Compte tenu de la persistance des infections, certains gouvernements ont inversé le relâchement des longs confinements, comme cela s’est produit ces dernières semaines au Pérou, en Argentine et au Venezuela.

Dans le même temps, ils ont mis en œuvre des aides pour des secteurs avec moins de ressources, qui sont souvent maigres ou n’atteignent pas tous.

Le Chili et le Pérou, par exemple, ont adopté des lois pour retirer une avance de pension, ce qui a fourni un soulagement immédiat, même si, selon les experts, cela nuira à l’avenir aux systèmes de protection sociale déjà fragiles.

« La quarantaine et la pandémie révèlent des réalités qui ne cessent de s’approfondir. L’injustice structurelle est rendue visible », a déclaré à l’. Lorenzo de Vedia, le père Toto, à Villa 21, un grand quartier du sud de Buenos Aires.

« La présence de l’Etat est insuffisante et désordonnée », ajoute-t-il. Leur travail, qui va de la distribution de dons à réconforter les familles pleurant le virus, est devenu crucial ici.

Le père Guillermo Torres, avec un rôle similaire dans la Villa 31, dit que la solidarité communautaire a été la clé pour que rien « n’éclate », faisant allusion à d’éventuelles perturbations dues à la crise suffocante.

En effet, les pots populaires ou solidaires, organisés partout, ont été une soupape de fuite face à la pression sociale croissante.

Ils n’ont toutefois pas empêché que dans la capitale chilienne il y ait eu de violentes barricades et des pillages il y a des semaines, ni qu’en Bolivie plusieurs grandes marches aient exigé que le gouvernement apporte davantage de solutions.

– Nouveaux pauvres –

Dans une économie qui se contractera de plus de 9%, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) estime que le chômage pourrait atteindre 13,5% cette année. Un chiffre qui représente 44 millions de personnes sans travail, 18 millions de plus qu’en janvier.

Près des deux tiers des travailleurs actuels sont exposés au chômage, à la perte d’heures de travail ou de revenus, prévient l’Organisation internationale du travail.

En conséquence, l’épidémie expulsera 45 millions de personnes de la classe moyenne, pour ajouter 231 millions de pauvres (37% de la population), dit la CEPALC.

Le Pérou, qui a dépassé la moyenne régionale ces dernières années, a vu son PIB baisser de 17%, et les familles à revenu moyen, dont le nombre est en augmentation constante depuis 15 ans, sont sous le choc.

C’est ce qui est arrivé à Sara Paredes et Raúl Cisneros, un couple qui a manqué de revenus du jour au lendemain.

«Depuis cinq mois maintenant, personne ne m’a confié un travail de traduction, moins d’interprète», explique-t-il, un traducteur de 46 ans et professeur de quechua.

Elle, 45 ans, ne pouvait pas continuer à donner ses cours à l’École des Beaux-Arts ou ses présentations théâtrales. Ils peuvent à peine nourrir leurs deux enfants, mais pas payer l’appartement dans lequel ils vivent à Magdalena del Mar, Lima.

– Conditions pré-existantes –

Les pires enregistrements de décès dus à des maladies traitables telles que la dengue, la violence domestique et les abandons scolaires peuvent s’ajouter à l’insécurité de l’emploi ou à des soins de santé médiocres.

Et l’insécurité menace de monter en flèche. Dans des pays comme le Guatemala et El Salvador, fortement dépendants des envois de fonds – à des niveaux historiquement bas – la violence des gangs s’est intensifiée après un déclin au début de la pandémie.

Reconnaissant qu’aucun pays n’était prêt à faire face à une crise «de gouvernance, systémique» d’une telle ampleur, il prévient que «l’impact social commence à avoir un effet sur la capacité de résistance du peuple».

La CEPALC insiste sur la pertinence de fournir un revenu d’urgence de base pendant six mois à l’ensemble de la population vulnérable, ainsi qu’un bonus mensuel contre la faim.

Il a également proposé des délais de grâce pour les prêts aux petites et moyennes entreprises, des politiques fiscales et monétaires expansives qui soutiennent une période de dépenses plus longue et un accès au financement à des conditions favorables pour les pays à revenu intermédiaire, en particulier pour les Caraïbes, qui ont également été durement touchées par la crise. effets du changement climatique.

Après six mois de pandémie, les infections dépassent 6,4 millions sur 620 millions d’Amérique latine.

Dans de nombreux hôpitaux urbains et ruraux, l’infrastructure de traitement des cas de Covid-19 s’est effondrée, en partie à cause du sous-financement des systèmes de santé.

Mais comme Alicia Bárcena, secrétaire exécutive de la CEPALC, l’a récemment averti, « il n’y a pas de réactivation possible sans un plan clair pour empêcher le rebond des infections dues aux tests, à la traçabilité et au confinement ».

