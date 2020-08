Le jour où certains scientifiques ont dit masques oui. Le jour où d’autres scientifiques ont dit masques non. Le jour où certains experts ont prédit un avenir catastrophique pour le virus qui ne s’est jamais produit. Et le jour où nous avons jeté de l’ibuprofène en l’air parce que nous pensions que cela allait nous rendre encore plus malades. Quel est le problème avec les scientifiques ces derniers temps? Pourquoi se contredisent-ils autant? Et pourquoi ne sont-ils pas clarifiés?

La pandémie de Covid-19 il a exposé les débats internes de la science aux yeux de l’opinion publique. Car avec l’arrivée de cette crise, nous nous sommes tous tournés vers les blouses blanches pour trouver des réponses. Et alors parmi les experts, il y avait plus de doutes que de certitudes. Au cours de ces mois, la communauté scientifique a enquêté contre la montre. Il a publié ses découvertes à la hâte. Et il a essayé de répondre à des questions qui n’étaient pas du tout claires. Le résultat? La tempête parfaite pour que la confusion éclate.

« L’ensemble du processus de recherche scientifique a été exposé au débat public, des hypothèses aux résultats. Jusqu’à présent, la chose normale était que la science ne transcendait que les certitudes. Désormais, les doutes, les controverses et les erreurs sont également exposés ». , refléter Gemme de la révolte, directeur du Centre d’études sur les sciences, la communication et la société de l’Université Pompeu Fabra (UPF). « Dans le monde de la communication, la même chose s’est produite. Dans des circonstances normales, les informations sont beaucoup filtrées pour ne sélectionner que les plus solides. Et elles sont mises en contraste avec les experts jusqu’à ce qu’un compte rendu précis et cohérent soit obtenu. Mais maintenant, une tentative a été faite pour répondre à des questions qui ils sont toujours ouverts, sachant que de nombreuses conclusions pourraient être réfutées ultérieurement », ajoute-t-il.

Dans les contextes de crise, explique Revuelta, il y a une multitude de phénomènes qui en eux-mêmes prédisent « un mélange explosif« Il y a une grande demande d’informations. De nombreuses questions auxquelles répondre. Et peu, très peu de réponses. Et, alors que les spécialistes s’attachent à tenter de résoudre les problèmes actuels, «l’incertitude devient un terreau fertile pour les charlatans et l’information bâclée», explique l’expert en communication scientifique. Cela s’est produit dans la pandémie actuelle; une crise dans laquelle la science a parfois échoué et la communication a parfois échoué.

Les échecs de la science

Tout au long de ces mois, la science a montré que, loin d’être une entité toute-puissante, elle peut aussi échouer dans ses perspectives. Un exemple? Les innombrables modèles mathématiques qui ont tenté de prédire l’évolution de la pandémie sans succès. À l’instar de la célèbre étude de l’Imperial College qui comptait sept millions de personnes infectées en Espagne à la fin du mois de mars et qui, comme tant d’autres, suscitait l’alarmisme, elle était loin d’être accomplie et finissait donc par semer le chaos. Et ce n’est pas le seul cas. Pour cette raison, la revue ‘Nature’ a récemment publié un manifeste dans lequel une dizaine de chercheurs un appel pour que ces prédictions soient « transparentes » dans son approche et humble dans ses conclusions. Pour éviter, bien sûr, les alarmes scientifiques infondées.

Dans le domaine de la communication, l’incertitude et la recherche de réponses sont devenues, notamment dans les moments les plus aigus de la pandémie, une chambre d’écho pour une science malsaine. Le jour où un groupe de scientifiques français a suggéré que nicotine pourrait avoir un certain effet protecteur contre le virus, l’hypothèse a été viralisée comme s’il s’agissait d’une découverte. Quelque chose de similaire s’est produit avec les études prometteuses sur des médicaments tels que hydroxychloroquine, qui ont annoncé leurs succès bien avant d’avoir obtenu des résultats. La même chose se passe maintenant avec les annonces sur le tant attendu vaccin, ce qui est encore loin d’être atteint.

Connaissance brute

« La ruée n’est pas bonne, ni pour produire ni pour publier sur la science. Ils ont essayé de forcer les délais de l’enquête sans que la méthode scientifique n’en souffre, mais cela n’a pas toujours été couronné de succès. Les contrôles de qualité ont échoué. Et il n’y a pas quelques études qui en leur temps monopolisaient un titre et qui se rétractent maintenant parce qu’elles ne sont soutenues par aucune partie », dit-il. Casino Gonzalo, chercheur à l’Observatoire de la Communication Scientifique (OCC) et responsable du transfert de connaissances au Centre ibéro-américain Cochrane, l’une des plus prestigieuses plateformes dédiées à l’analyse de la qualité des études scientifiques.

Avec l’arrivée de la pandémie, en fait, une grande partie Les « filtres de qualité » de la science se sont estompés au profit de l’urgence du moment. Les revues scientifiques ont promis de publier «immédiatement» tout ce qui leur est venu à propos de Covid-19. Et les référentiels d’articles sans revue, abritant les fameux «prépublications», sont devenus une alternative encore plus rapide pour diffuser les résultats d’un travail. Cette confluence de phénomènes a fini par générer une avalanche de connaissances « brutes » qui ont été publiées sans passer par le filtre traditionnel des « peer reviews », revues aveugles dans lesquelles d’autres experts évaluent la qualité du travail, proposent des améliorations et, si est le cas, ils rejettent le contenu.

Victoire de la pensée critique?

«Cette crise nous a rappelé l’importance du sens critique, même lorsque nous parlons de science. Une étude seule ne peut pas donner une conférence et que de solides connaissances sont obtenues à partir d’un« distillat »de nombreux travaux et critiques. des questions sur cette crise mettront des mois à répondre », rappelle Casino. «Il a également été mis sur la table qu’en science il y a beaucoup de gamme de gris et ce qui doit être expliqué« , Ajouter.

La partie positive, expliquent les experts, est que la science n’a jamais été autant évoquée auparavant. Et que, malgré tout, cette crise a servi à parler ouvertement du fonctionnement de la recherche, avec toutes ses nuances. Dans ce contexte, d’ailleurs, la communication prend un sens nouveau puisque, comme l’explique Revuelta, «en l’absence de vaccins ou de traitements efficaces, la seule arme dont nous disposons est de demander au public d’adapter son comportement à la situation; et ceci ne peut être réalisé qu’en l’expliquant scientifiquement et rigoureusement « .