La personne la plus âgée des États-Unis a célébré son anniversaire samedi, selon les médias locaux.

Hester Ford a maintenant 115 – ou 116 ans. Selon CBS, sa famille dit que les documents du US Census Bureau indiquent qu’elle est née en 1905, mais un autre ensemble de documents du Census Bureau pointe vers 1904. À 115 ou 116 ans, Ford est la personne la plus âgée jamais enregistrée. vivant dans le pays, les données compilées par le groupe de recherche en gérontologie ont montré au 30 juillet.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, des parents et des amis se sont rendus chez Ford en Caroline du Nord pour célébrer cette année, laissant des cadeaux dans l’allée, a rapporté WBTV.

Sa communauté et ses proches ont partagé leurs souhaits d’anniversaire sur les réseaux sociaux.

«Ce n’est pas tous les jours que vous avez le plaisir d’assister à une célébration pour quelqu’un qui a 116 ans», a écrit CarePatrol de Charlotte, fournisseur de services pour personnes âgées, sur Twitter.

« Beaucoup ont eu l’honneur de voir Mère #HesterFord célébrer sa journée spéciale. »

Un anniversaire! Hester Ford de Charlotte, la plus âgée des États-Unis, a célébré samedi son 116e anniversaire avec sa famille et ses amis. En 1904, l’année de sa naissance, les femmes ne pouvaient pas voter; l’avion a été inventé un an plus tôt. La télé était à 23 ans de la réalité. 📸 @TCooperHullPics pic.twitter.com/LL16Su9SRY – The Charlotte Post (@thecharpost) 16 août 2020

Selon WBTV, Ford est née en Caroline du Sud – où elle a cueilli et labouré le coton en grandissant. Elle a épousé son défunt mari, John Ford, à l’âge de 14 ans. En plus de leurs 12 enfants, Ford a accueilli 68 petits-enfants, 125 arrière-petits-enfants et au moins 120 arrière-arrière-petits-enfants.

«Je vis juste bien, tout ce que je sais», a déclaré Ford à sa petite-fille, dit WBTV.

La personne la plus âgée du monde est Kane Tanaka, japonaise, âgée de 117 ans.

Le plus long qu’un humain ait jamais vécu est de 122 ans. Jeanne Calment, une Française qui a vécu jusqu’à 122 ans, est décédée en août 1997.

