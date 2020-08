Un médicament qui traite l’empoisonnement par les métaux lourds peut également offrir une chance de survivre à une morsure de serpent venimeuse. Dans une étude publiée en mai dans Science Translational Medicine, les chercheurs montrent que des doses orales du médicament peuvent réduire les effets du venin de vipère chez la souris.

Les vipères à écailles de scie ou à tapis sont un groupe d’espèces de serpents venimeux agressifs trouvés en Asie et en Afrique, y compris certaines régions densément peuplées avec un accès limité aux installations médicales modernes. «Ils causent sans doute plus de morsures et de morts que n’importe quel autre serpent dans le monde», explique Abdulrazaq Habib, médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l’Université Bayero de Kano au Nigeria, qui n’a pas participé à l’étude. Le venin des vipères détruit les tissus autour du site de la morsure et conduit parfois à la perte de chiffres, de membres ou de vies, ajoute Habib.

Ce venin contient des enzymes toxiques appelées métalloprotéinases, qui dépendent des ions zinc pour fonctionner et peuvent causer des lésions tissulaires et des saignements internes. «Nous avons émis l’hypothèse que la capture de ces ions pourrait inhiber l’activité de la toxine et neutraliser ses effets nocifs», explique Laura-Oana Albulescu, biochimiste à la Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) en Angleterre et auteur principal de la nouvelle étude. Elle et ses collègues ont étudié des traitements pour l’empoisonnement par les métaux lourds qui utilisent des composés pour se fixer sur des ions métalliques lâches. «Nous espérons que notre étude mettra en évidence la promesse de réorienter les traitements oraux en tant qu’interventions de première intention contre les morsures de serpent – une idée qui a été bricolée auparavant … mais qui n’a jamais été pleinement développée», dit Albulescu.

Les tests en laboratoire des chercheurs ont montré qu’une famille de trois médicaments prometteurs pouvait inhiber l’activité de la toxine dans les venins de plusieurs espèces de vipères à écailles de scie. Ensuite, ils ont testé chaque médicament chez des souris injectées avec une dose typiquement létale de venin d’une vipère de tapis d’Afrique de l’Ouest. Un médicament, l’unithiol, a sauvé toutes les souris lorsqu’il a été administré 15 minutes après l’injection de venin et suivi une heure après l’injection par une dose d’antivenin. Ni le médicament ni l’antivenin à eux seuls n’étaient suffisants pour sauver toutes les souris envenimées, dit Albulescu. Les résultats suggèrent que l’unithiol pourrait fonctionner comme une intervention précoce contre les morsures de serpent, gagnant plus de temps pour se rendre à l’hôpital pour un traitement. «Les résultats rapportés sont très prometteurs et les enquêteurs ont exploré différents scénarios pratiques», dit Habib.

Le médicament coûte beaucoup moins cher que l’antivenin et est déjà désigné sans danger pour d’autres utilisations, explique Nicholas Casewell, co-auteur de l’étude et expert en venin au LSTM. Les chercheurs prévoient de commencer des essais cliniques chez l’homme au début de l’année prochaine pour vérifier l’innocuité et la tolérabilité du médicament chez les populations africaines, qui subissent le plus gros des attaques de vipères. Ils espèrent que d’ici quelques années, l’unithiol deviendra la première «pilule de morsure de serpent» au monde.