Pour arrêter l’épidémie de coronavirus qui fait rage, qui se propage actuellement à un rythme d’environ 60000 nouveaux cas par jour, les États-Unis peuvent faire l’une des deux choses.

Soit il peut verrouiller tout le monde complètement – soit il peut tester tout le monde en permanence.

L’approche de verrouillage fonctionne parce que si les personnes infectées ne peuvent pas s’approcher des personnes non infectées, la chaîne de transmission est interrompue, même si nous ne savons pas qui est réellement infecté.

L’approche de test fonctionne car elle nous permet d’identifier les personnes infectées et de les isoler des personnes non infectées sans forcer tout le monde à rester à la maison.

Le problème avec les verrouillages, cependant, est qu’après avoir subi un grand blocage national ce printemps – et souffert des retombées économiques avec peu de choses à montrer pour cela – les Américains n’ont aucun appétit pour des suites même ciblées et localisées.

Cela laisse des tests.

Malheureusement, les dernières données montrent que les tests sont en baisse dans une grande partie des États-Unis.Selon l’Université Johns Hopkins, le nombre moyen de tests COVID-19 effectués pour 1000 personnes a diminué au cours de la semaine dernière dans 30 États – plus de la moitié du pays. À l’échelle nationale, le nombre moyen de tests quotidiens a chuté de 8,75% au cours de la même période, passant de 822 470 le 29 juillet à 750 517 le 4 août.

Et si quelques-uns des États où les tests ont échoué ont été touchés par l’ouragan Isaias, la plupart ne l’ont pas fait. La plupart sont des États – 22 en tout – où un pourcentage élevé de tests COVID-19 reviennent toujours positifs, ce qui indique qu’ils ne lancent pas un filet suffisamment large pour suivre (et contrôler) leurs épidémies.

En bref, bien que le président Trump ait raison de dire que les États-Unis ont effectué plus de tests que tout autre pays, ils ne testent pas suffisamment, compte tenu de l’ampleur de son épidémie. Et les tests qu’il effectue, pour des raisons que nous expliquerons, n’aident pas autant qu’il le devrait.

La bonne nouvelle est qu’il existe peut-être une solution simple: de nouveaux tests qui privilégient la vitesse à la sensibilité.

Hormis les tempêtes, la principale raison pour laquelle les tests américains diminuent au lieu d’augmenter est que le type de test que nous effectuons – PCR (réaction en chaîne par polymérase) – semble avoir atteint sa limite. Les tests PCR sont l’étalon-or pour diagnostiquer le COVID-19, et à juste titre: ils identifient correctement plus de 98% des cas positifs.

Mais ils sont aussi lents et de plus en plus lents. Au fur et à mesure que le virus se propage, de plus en plus d’Américains potentiellement exposés exigent des tests, obligeant les laboratoires américains débordés à rivaliser avec d’autres pays pour les fournitures nécessaires pour traiter autant d’échantillons. Souvent, les laboratoires s’épuisent. En conséquence, les arriérés paralysants retardent les résultats des tests depuis si longtemps qu’ils sont devenus pratiquement sans valeur.

Selon une nouvelle enquête nationale menée par des chercheurs de l’Université Harvard, de l’Université Northeastern, de l’Université Northwestern et de l’Université Rutgers, les Américains testés pour COVID-19 en juillet ont déclaré attendre en moyenne quatre jours pour leurs résultats. Environ 10% des personnes ont déclaré avoir attendu 10 jours ou plus.

Pourtant, les experts en santé publique affirment que les résultats qui mettent plus de 24 à 48 heures pour arriver vont à l’encontre de l’objectif des tests. Au moment où les gens obtiennent un résultat positif, ils peuvent déjà en avoir infecté d’autres. Au moment où ils obtiennent un résultat négatif, ils peuvent avoir été infectés par d’autres.

Les Américains semblent comprendre le message. «De longs temps d’attente et de longs délais d’exécution signifient que les gens abandonnent tout simplement», a tweeté mardi le Dr Ashish Jha, directeur du Harvard Global Health Institute.

L’effondrement des tests aux États-Unis a, en bref, révélé son défaut fatal. Des tests PCR coûteux et encombrants conviennent bien lorsqu’une épidémie est relativement modeste; dans cette situation, vous pouvez vous permettre d’investir dans un test plus lent et exigeant en main-d’œuvre qui ne manquera aucun cas positif, car vous voulez empêcher le virus de se propager avant qu’il ne soit trop tard.

Mais quand il est déjà trop tard – alors que plus de 4,8 millions d’infections ont été signalées et que près de 160 000 personnes sont décédées – l’infrastructure de PCR ne peut pas suivre le rythme.

C’est pourquoi des experts tels que le Dr Michael Mina, professeur adjoint d’épidémiologie à la Harvard Medical School et au Harvard T.H. Chan School of Public Health, nous suggérons de l’abandonner et de recommencer.

«Nous devons changer tout le scénario de ce que signifie tester les gens», a récemment expliqué Mina.

Imaginez un test papier à 1 $ à domicile, aussi simple à distribuer et à utiliser qu’un test de grossesse. Imaginez vous réveiller le matin, ajouter de la salive ou du mucus à un tube de produits chimiques, attendre 15 minutes, plonger une bande de papier dans le tube et lire vos résultats – instantanément.

Imaginez maintenant que chaque personne en Amérique fasse cela tous les deux jours.

Les tests antigéniques dits rapides ne sont pas de la science-fiction. En fait, ils existent déjà. Deux de ces tests, réalisés par BD et Quidel, ont reçu une autorisation d’urgence de la Food and Drug Administration, bien que les deux nécessitent toujours des instruments pour fonctionner. (Les gouverneurs de six États ont annoncé cette semaine une offre conjointe pour l’achat d’un total de 3,5 millions de ces tests d’antigène.) Un autre test d’antigène de 1 $ a été mis en œuvre au Sénégal. Et des sociétés américaines telles que E25Bio et Sherlock Biosciences ont développé des tests à domicile aussi bon marché et faciles que ceux décrits ci-dessus.

Ce ne sont pas les mêmes que les tests d’anticorps dont vous avez peut-être entendu parler, qui détectent des substances anti-virus dans le sang de personnes qui ont été infectées précédemment (et peuvent donc être immunisées). Les tests antigéniques rapides sont destinés à détecter les infections actives en cours.

Alors pourquoi le gouvernement américain ne produit-il pas en masse des tests antigéniques et ne les distribue-t-il pas gratuitement à tout le monde? Le principal obstacle, jusqu’à présent, a été ce que les reportages ont tendance à qualifier de «précision». Mais la «sensibilité» est une meilleure façon d’y penser.

Les tests PCR produisent des milliers de copies de l’ARN du virus et peuvent ainsi le détecter à des niveaux très bas. Les tests d’antigène reposent sur une molécule qui se lie aux pics protéiques du coronavirus; à de très faibles niveaux d’infection, il se peut qu’il n’y ait pas assez de particules virales dans un échantillon de crachats pour déclencher un résultat positif.

La crainte est que si nous nous appuyons sur des tests antigéniques, nous manquons de nombreux cas. Mais il y a deux raisons pour lesquelles cette crainte peut être sans fondement.

Le premier est que nous manquons déjà des tonnes de cas. Selon les données sur les anticorps CDC, notre système de PCR actuel ne teste qu’un nombre suffisant de personnes pour détecter environ 10 pour cent du nombre total d’infections. «Si tout le monde passait un test d’antigène aujourd’hui – même en identifiant seulement 50 pour cent des positifs – nous identifierions toujours 50 pour cent de toutes les infections actuelles dans le pays», a expliqué Jha. C’est « cinq fois plus que les 10% de cas que nous identifions probablement actuellement, car nous testons si peu de personnes. »

La seconde est que la quantité de coronavirus dans le corps augmente de façon exponentielle dans les premiers jours de l’infection. Au début, pendant la période d’incubation, aucun test ne serait suffisamment sensible pour le détecter. Environ trois à cinq jours plus tard, un test PCR le captait. Après huit à 24 heures supplémentaires, selon Mina, un test rapide d’antigène montrerait un résultat positif.

La question n’est donc pas de savoir si un test d’antigène détecterait une infection. C’est quand.

C’est une distinction cruciale. Supposons que le test PCR délivre un résultat positif le quatrième jour et que le test antigénique donne un résultat positif le cinquième jour. Pour autant que les experts puissent le dire, les jours quatre et cinq se situent avant ou près du début de la fenêtre pendant laquelle les gens peuvent transmettre le virus à d’autres. Mais si la personne qui passe le test PCR ne sait pas si elle est positive jusqu’au huitième jour, voire au jour 14, alors que la personne qui passe le test antigénique le découvre au cinquième jour, le test antigénique est beaucoup plus utile. pour arrêter la propagation du virus, même s’il est moins sensible.

Et si votre charge virale était trop faible au cinquième jour pour que le test antigénique le détecte? Votre infection ne serait probablement pas encore très transmissible. Ensuite, le prochain test que vous passerez, le septième jour, le ramasserait. Et la personne qui a passé le test PCR n’aurait toujours pas les résultats.

«La grande majorité des tests PCR positifs que nous collectons actuellement dans ce pays trouvent en fait des personnes longtemps après qu’elles ont cessé d’être infectieuses», a récemment expliqué Mina. «Tout ce que nous faisons avec tous ces tests, c’est obstruer l’infrastructure de test, et essentiellement trouver des personnes pour lesquelles nous ne pouvons même pas agir parce qu’elles ont fini de transmettre.»

Les directives actuelles de la FDA stipulent que tout nouveau test de coronavirus en lice pour une autorisation d’urgence doit être presque aussi performant qu’un test PCR. Mais à l’approche de l’automne – et avec un temps plus froid, une activité intérieure accrue, un retour à l’école et le potentiel de vagues d’infection encore plus importantes – le moment est peut-être venu de repenser ces réglementations.

Les tests antigéniques rapides ont leurs défis. Une distribution équitable à grande échelle exigerait probablement des milliards de dollars d’investissements gouvernementaux; Des tests à domicile faciles et bon marché ne fonctionneraient que si tout le monde les prend consciencieusement.

Mais les experts disent qu’ils commencent à avoir plus de sens que le statu quo.

«Si vous m’aviez posé cette question il y a quelques mois, j’aurais dit que nous devions simplement faire les tests PCR», a déclaré mercredi Susan Butler-Wu, microbiologiste clinique à l’Université de Californie du Sud, au New York Times. «Mais nous sommes si loin dans ce pays. C’est une catastrophe. C’est l’heure de l’évier de la cuisine. »

